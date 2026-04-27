Crédito de u$s100.000: ¿Cuánto hay que ganar por mes para calificar?

Los montos varian según el plazo a devolver el dinero y si se cobran los haberes en el banco que realiza el préstamo hipotecario

La reactivación del mercado inmobiliario en Argentina trajo consigo el regreso de los créditos hipotecarios UVA, una herramienta que busca facilitar la compra de viviendas en un contexto de alta inflación. Sin embargo, para quienes apuntan a un departamento estándar de clase media, el camino hacia la aprobación bancaria requiere de una solidez financiera considerable. Hoy, un inmueble de USD 100.000 se presenta como el objetivo de muchos, pero las condiciones para financiarlo exigen una planificación milimétrica del presupuesto familiar.

El acceso a estos préstamos no solo depende del sueldo neto, sino también de la capacidad de ahorro previo y de la relación que el cliente mantenga con la entidad financiera. Con cuotas que se ajustan mensualmente, los bancos endurecieron los análisis de riesgo para asegurar que el pago mensual no asfixie la economía del hogar, estableciendo topes estrictos sobre el porcentaje de los ingresos que pueden destinarse al crédito.

El sueldo necesario para comprar un departamento de u$s100.000

Para adquirir una propiedad de este valor, la mayoría de los bancos, como el Banco Nación, financian hasta el 75% del valor total, es decir, u$s75.000. Esto significa que el interesado debe contar con un ahorro previo del 25% (unos u$s25.000 o aproximadamente $35,5 millones según la cotización actual). Bajo estas condiciones, un grupo familiar necesita demostrar ingresos netos mensuales que oscilan entre los $3.245.905 y los $4.690.627, dependiendo del plazo elegido y de si el solicitante acredita sus haberes en la institución.

La extensión del plazo es el factor determinante para bajar la barrera de entrada. Si el crédito se solicita a 30 años y se cobra el sueldo en el banco (con una tasa preferencial del 6% TNA), el ingreso familiar mínimo requerido es de $3.245.905, lo que genera una cuota inicial de $811.476. En cambio, si el plazo se acorta a 20 años, la exigencia salarial sube a $3.670.595 mensuales. Para quienes no son clientes del banco, el panorama es más complejo: la tasa puede saltar al 12% TNA, lo que eleva el ingreso necesario a más de $4.380.000 para poder cubrir las cuotas.

Condiciones y requisitos del sistema hipotecario

Además del monto en el recibo de sueldo, existen otros factores que definen la viabilidad del crédito. Los bancos permiten sumar ingresos entre cónyuges, convivientes o incluso familiares directos como padres o hermanos, siempre y cuando los titulares del préstamo aporten al menos el 50% del total exigido. Esto facilita que más hogares puedan alcanzar los altos pisos salariales que demanda hoy el mercado.

Es fundamental considerar que la cuota inicial no puede superar, por normativa general, el 25% del ingreso neto declarado. Además de la estabilidad laboral mínima de un año para empleados en relación de dependencia y de dos años para monotributistas o autónomos, los solicitantes deben contemplar los gastos adicionales de escrituración y comisiones bancarias, que pueden representar un 5% adicional del valor de la propiedad.