El ministro de Economía se mostró confiado en que bajará la inflación y los impuestos, y rechazó la idea de que vuelva el kirchnerismo

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que a partir de abril se inicia un camino de desinflación, prometió que habrá baja de impuestos y opinó que es "subestimar a la gente escribir que puede volver el kirchnerismo".

En el marco de ExpoEFI, Caputo brindó su visión de la economía, con especial énfasis en la trayectoria de la inflación, las metas para 2027 y la percepción sobre el cambio social en Argentina.

Optimismo ante la inflación

El ministro manifestó un marcado optimismo respecto a la baja de la inflación, fundamentado en la "recuperación de la demanda de dinero". Según explicó, el proceso de desinflación retomará su curso a partir de abril, tras el pico observado en marzo, que atribuyó al stock externo y la suba de los combustibles.

El fenómeno de la baja de la inflación esperada se apoya en un indicador clave: el aumento de la demanda de pesos, ya que a pesar de una fuerte baja en la tasa de interés de 15 puntos porcentuales, el Banco Central ha tenido que comprar dólares para evitar que el peso se aprecie excesivamente, lo cual es interpretado como una señal contundente de que la gente vuelve a demandar la moneda local.

Se espera que en los próximos meses la inflación continúe convergiendo hacia niveles menores, permitiendo que la economía crezca más de lo esperado inicialmente.

El horizonte para 2027: estabilidad y competitividad

Para el final del mandato en 2027, el Gobierno proyecta un modelo centrado en el bienestar de los "48 millones de argentinos", buscando que "tengan acceso a una mayor cantidad de bienes de mejor calidad y a precios más bajos".

Los pilares para alcanzar este objetivo incluyen, según sostuvo el ministro:

Reforma del Estado: continuar con la baja de impuestos y regulaciones, además de mejorar la logística nacional para reducir costos, con la licitación de una cantidad ingente de rutas

Inversión Privada y Competencia: se espera que el sector privado invierta y compita, especialmente a través del RIGI en petróleo y minería

Auge de sectores estratégicos: se prevé un crecimiento masivo en energía y minería, con un superávit proyectado de alrededor de u$s500.000 millones en los próximos 10 años

Infraestructura: la puesta en marcha de obras en miles de kilómetros de rutas nacionales y corredores viales para reactivar la construcción y mejorar la productividad

Refiriéndose al sector automotriz, destacó un cambio de paradigma donde las empresas deben ganar por "cantidad y eficiencia", en lugar de por márgenes excesivos derivados de una economía desordenada.

Proyectos de maduración rápida, como el upstream (pozos) petrolero, generarán divisas en menos de un año, enfatizó, marcando un cambio estructural en la forma en que el sector privado debe competir en una economía ordenada.

¿Puede volver el kirchnerismo?

Caputo sostuvo que afirmar que la gente estaba mejor antes o que existe la posibilidad de un retorno al modelo anterior del gobierno de Massa y Alberto Fernández es "subestimar la capacidad de observación de los ciudadanos".

"Cualquier persona, sepa o no de economía, puede identificar que hoy no se vive el caos de años anteriores", enfatizó y dio ejemplos concretos como la mayor variedad y mejores precios en automóviles, electrónicos, celulares y calzado, que antes eran carísimos debido a la falta de competencia y la brecha cambiaria.

También rebatió la idea de que el empleo crecía anteriormente, señalando que el empleo en Argentina está estancado desde 2011. "Actualmente, aunque mucho es informal, se han creado más de 100.000 puestos de trabajo, y se busca formalizarlos mediante la nueva Ley de Modernización Laboral", señaló.

Caputo aseguró que está ocurriendo un cambio "único e histórico" reconocido internacionalmente por ministros y banqueros centrales del G20, funcionarios de los EEUU y el FMI.

"Sugerir una vuelta atrás mediante encuestas o dichos ignora la transformación estructural que inversores líderes mundiales ya están viendo al desembarcar en el país", subrayó, argumentando que el optimismo del Gobierno no es una mera esperanza, sino un análisis basado en datos sólidos y cambios ya visibles en la macro y microeconomía.