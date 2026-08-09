Colectivos, subtes y peajes tienen descuentos durante agosto. Hay beneficios con reintegros del 20% al 100% según el banco y el medio de pago

El gasto en transporte público puede reducirse durante agosto gracias a una serie de promociones lanzadas por bancos y billeteras digitales. Los beneficios alcanzan a usuarios que pagan viajes en colectivo y subte con Tarjeta SUBE mediante nuevas modalidades de pago, además de otras alternativas digitales, con reintegros que en algunos casos llegan al 100% y permiten recuperar hasta $16.000 mensuales.

Las ofertas apuntan principalmente a quienes utilizan pagos digitales: desde tarjetas cargadas en celulares o relojes inteligentes mediante tecnología NFC hasta pagos con QR Transporte utilizando saldo disponible en cuenta.

Cada promoción tiene sus propias reglas: algunas exigen determinadas tarjetas, otras requieren pagar con dinero en cuenta y todas cuentan con límites máximos de devolución. Por eso, antes de utilizar el beneficio conviene revisar las condiciones de cada entidad.

Qué banco permiten recuperar hasta el 100% del pasaje de colectivo en agosto 2026

Entre las promociones vigentes, Santander es una de las que permite alcanzar la devolución más elevada. El banco ofrece reintegros mediante QR Transporte pagando con dinero en cuenta a través de MODO o desde su propia aplicación.

El beneficio funciona en dos niveles:

Los clientes Santander reciben un 50% de devolución , con un límite mensual de $8.000.

, con un límite mensual de Quienes además estén adheridos a Sorpresa Santander pueden sumar otro 50%, alcanzando un reintegro total del 100% y un máximo de $16.000 al mes.

La promoción estará disponible hasta el 31 de agosto y el dinero se acreditará dentro de los 30 días posteriores a la operación.

Naranja X mantiene descuentos para viajes y peajes

La billetera digital Naranja X continúa durante agosto con beneficios para usuarios del transporte público.

Una de las alternativas ofrece un 50% de devolución al pagar colectivos, subtes y peajes mediante NFC desde un celular o smartwatch. En este caso, pueden acceder quienes utilicen la tarjeta Naranja X Débito o la Visa Crédito, con un tope mensual de $5.000.

Además, la plataforma ofrece otro reintegro del 50% para quienes abonen el subte mediante QR desde la aplicación y utilizando dinero disponible en cuenta. Este beneficio también tiene un límite mensual de $5.000.

El beneficio de Banco Galicia para pagar colectivos y recuperar hasta $15.000

Banco Galicia incorporará una promoción entre el 17 de agosto y el 30 de septiembre de 2026 para quienes paguen viajes en colectivo con tarjetas Mastercard de crédito Galicia.

El beneficio aplica cuando el pago se realiza mediante tecnología sin contacto desde un teléfono celular o reloj inteligente.

La devolución será del 50%, con un máximo de $15.000 mensuales por cliente. El límite contempla también las compras efectuadas con tarjetas adicionales y el reintegro se depositará posteriormente en la caja de ahorro.

Banco Macro ofrece un reintegro de $10.000 para pagar transporte: cómo acceder

Otra de las entidades que participa en las promociones de transporte es Banco Macro, que ofrece descuentos para quienes utilicen QR Transporte desde su aplicación o mediante MODO.

En este caso, el reintegro alcanza el 20% del monto abonado, con un límite de $10.000 mensuales por usuario.

El beneficio permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Qué revisar antes de pagar para acceder al descuento

Aunque las promociones permiten reducir el gasto mensual en movilidad, es importante verificar algunos puntos antes de realizar el pago:

Si el beneficio aplica para NFC o únicamente para QR Transporte.

Si es necesario utilizar tarjeta de crédito, débito o saldo en cuenta.

Cuál es el límite máximo de devolución.

Hasta qué fecha estará disponible la promoción.

También hay que tener en cuenta que algunas operaciones requieren contar con un saldo mínimo. En determinados pagos realizados mediante MODO, por ejemplo, es necesario disponer de al menos $1.200 en la cuenta para acceder al reintegro.