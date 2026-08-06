Promociones especiales aparecen para quienes buscan comprar obsequios en agosto, con rebajas y cuotas en rubros ideales para celebrar en familia

Con la llegada del Día del Niño, Banco Provincia puso en marcha una serie de promociones destinadas a quienes buscan comprar regalos con descuentos y opciones de financiación. La propuesta incluye beneficios en Provincia Compras y en comercios adheridos de toda la provincia de Buenos Aires, con rebajas, cuotas sin interés y un descuento adicional para quienes utilicen Cuenta DNI bajo una modalidad de pago específica.

La campaña se desarrollará durante distintos días de agosto y alcanzará a una amplia variedad de productos vinculados al universo infantil y familiar, entre ellos juguetes, consolas de videojuegos, celulares, bicicletas, indumentaria, artículos deportivos, librerías y perfumerías.

El esquema de beneficios fue diseñado para ofrecer alternativas de compra tanto a través de la tienda online de Banco Provincia como en los locales adheridos que aceptan tarjetas de crédito emitidas por la entidad.

Provincia Compras ofrece hasta 18 cuotas sin interés

La primera etapa de la promoción estará vigente desde el martes 4 hasta el viernes 7 de agosto en Provincia Compras, la plataforma de comercio electrónico de Banco Provincia.

Durante esos cuatro días, los clientes podrán acceder a descuentos especiales y a la posibilidad de financiar las compras en hasta 18 cuotas sin interés, una modalidad que abarca productos de toda la tienda y que incorpora una selección de artículos pensados para el Día del Niño.

Entre las categorías incluidas se encuentran:

Juguetes

Consolas de videojuegos

Celulares

Bicicletas

Indumentaria

Artículos deportivos

Libros

Productos de perfumería

Tecnología

Otros artículos disponibles dentro de Provincia Compras

De esta manera, quienes elijan realizar sus compras de forma online podrán acceder a financiación extendida sin interés en una amplia gama de productos.

Descuentos en comercios adheridos

Además de la promoción vigente en Provincia Compras, Banco Provincia implementará otra acción comercial en locales adheridos.

El beneficio estará disponible los viernes 7 y 14 de agosto y los sábados 8 y 15 de agosto.

Durante esas jornadas, los clientes obtendrán un 20% de descuento al pagar con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia en los comercios participantes.

La promoción también incluye la posibilidad de financiar las compras en 4 o 6 cuotas sin interés, según las condiciones establecidas para cada operación.

Uno de los aspectos destacados de esta campaña es que no tiene tope de reintegro, por lo que el descuento se aplicará independientemente del monto de la compra, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la promoción.

Descuento adicional con Cuenta DNI

Banco Provincia también incorporó un beneficio complementario para quienes utilicen una modalidad específica de pago.

Los clientes que realicen la compra con Visa Crédito desde Cuenta DNI, utilizando la tecnología NFC (Near Field Communication), accederán a un 10% de descuento adicional sobre la promoción principal.

Este beneficio se encuentra disponible exclusivamente para dispositivos con sistema operativo Android, ya que la función NFC utilizada para concretar el pago está habilitada únicamente en equipos compatibles.

De esta manera, quienes reúnan las condiciones podrán combinar el descuento general con el beneficio adicional previsto para las compras efectuadas mediante esta modalidad de pago.

Qué rubros participan de la promoción

Las promociones por el Día del Niño alcanzan a distintos comercios adheridos distribuidos en el territorio bonaerense.

Los principales rubros incluidos son:

Jugueterías

Bicicleterías

Casas de deportes

Librerías

Locales de indumentaria

Perfumerías

Comercios vinculados al universo infantil y familiar

La incorporación de estos sectores permite acceder a descuentos tanto para la compra de juguetes tradicionales como de productos tecnológicos, ropa, bicicletas y otros artículos habitualmente elegidos para esta fecha.

Cada comercio adherido aplicará los beneficios de acuerdo con las condiciones establecidas por Banco Provincia para esta campaña.

Cómo funcionan las promociones

La propuesta contempla distintos beneficios según el canal de compra elegido.

En Provincia Compras, la promoción está orientada a quienes prefieren realizar la operación de manera online y acceder a financiación de hasta 18 cuotas sin interés durante los días establecidos.

En cambio, quienes opten por comprar de forma presencial en comercios adheridos podrán obtener un 20% de descuento, además de financiar la compra en 4 o 6 cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Provincia.

A ese beneficio puede sumarse un 10% de descuento adicional para quienes paguen con Visa Crédito desde Cuenta DNI mediante tecnología NFC, siempre que la operación se realice desde un dispositivo Android compatible.

Fechas de vigencia de cada beneficio

Las promociones estarán disponibles en dos etapas diferenciadas: del 4 al 7 de agosto en Provincia Compras con hasta 18 cuotas sin interés, y los viernes 7 y 14 más sábados 8 y 15 de agosto en comercios adheridos con 20% de descuento y financiación de 4 o 6 cuotas.

Provincia Compras:

Del martes 4 al viernes 7 de agosto

Descuentos especiales

Hasta 18 cuotas sin interés

Productos de toda la tienda

Comercios adheridos:

Viernes 7 y 14 de agosto

Sábados 8 y 15 de agosto

20% de descuento

4 o 6 cuotas sin interés

Sin tope de reintegro

Beneficio adicional:

10% de descuento extra pagando con Visa Crédito desde Cuenta DNI mediante NFC

Exclusivo para dispositivos Android

Qué productos pueden comprarse

Las promociones abarcan una oferta amplia de artículos disponibles tanto en Provincia Compras como en los comercios adheridos.

Entre los productos incluidos figuran juguetes para distintas edades, bicicletas infantiles y juveniles, consolas de videojuegos, teléfonos celulares, prendas de vestir, artículos deportivos, mochilas, útiles escolares, libros, productos de perfumería y otros artículos destinados al público infantil y familiar.

La disponibilidad de cada producto dependerá del stock de cada comercio y de la oferta publicada en la plataforma Provincia Compras durante los días de vigencia de la promoción.

Resumen de los beneficios del Día del Niño con Banco Provincia

Durante agosto, Banco Provincia implementó una campaña especial para el Día del Niño con descuentos y financiación en distintos canales de compra.

Entre el 4 y el 7 de agosto, los clientes podrán acceder en Provincia Compras a descuentos especiales y hasta 18 cuotas sin interés en productos de toda la tienda.

Además, los viernes 7 y 14 y los sábados 8 y 15 de agosto, quienes utilicen tarjetas de crédito Visa o Mastercard de Banco Provincia obtendrán un 20% de descuento, junto con la posibilidad de pagar en 4 o 6 cuotas sin interés en los comercios adheridos de la provincia de Buenos Aires.

La campaña no contempla un límite de reintegro y suma un 10% de descuento adicional para quienes paguen con Visa Crédito desde Cuenta DNI mediante tecnología NFC, beneficio disponible exclusivamente para dispositivos Android.