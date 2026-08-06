La comparación de tarifas finales y servicios incluye calidad de imagen, cantidad de usuarios y accesos simultáneos en plataformas populares

En Argentina, el mercado de las plataformas de streaming continúa ampliando su oferta con servicios que incluyen películas, series, documentales, eventos deportivos, música y podcasts bajo demanda. A las plataformas que marcaron el desarrollo del consumo de contenidos digitales en los últimos años se suman nuevas alternativas con catálogos propios, producciones originales y diferentes modalidades de suscripción.

La competencia entre estos servicios llevó a la incorporación de distintos planes con diferencias en la cantidad de dispositivos que pueden utilizar la cuenta de manera simultánea, la calidad de imagen, la posibilidad de realizar descargas para ver contenido sin conexión y la presencia o ausencia de publicidad. De esta manera, los usuarios cuentan con opciones que se adaptan a diferentes necesidades y presupuestos.

Entre las plataformas de video más utilizadas se encuentran Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ y MUBI, mientras que en el segmento de música y contenidos de audio sobresalen Spotify y YouTube Premium, que también ofrecen beneficios adicionales para quienes contratan sus planes pagos.

Al momento de decidir qué servicio contratar, uno de los principales factores que analizan los usuarios es el costo mensual. En ese sentido, además del precio informado por cada plataforma, es necesario considerar la carga impositiva que se aplica en determinados casos, ya que puede modificar el valor final abonado por el consumidor.

En la actualidad, para calcular el monto final de algunas suscripciones digitales es necesario sumar el 8% del impuesto PAIS, el 21% correspondiente al IVA y el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias, siempre que esos tributos correspondan al servicio contratado. Asimismo, aunque varias plataformas facturan directamente en pesos, la cotización del dólar oficial continúa teniendo incidencia sobre el costo de aquellas suscripciones cuyo precio se encuentra vinculado a valores internacionales.

Cuánto cuesta Netflix en Argentina

Netflix mantiene una estructura de tres planes de suscripción, cada uno con diferentes características vinculadas a la calidad de reproducción, la cantidad de dispositivos compatibles y las opciones para compartir la cuenta mediante miembros adicionales.

Todos los planes incluyen acceso ilimitado al catálogo de películas, series, documentales, producciones originales y videojuegos disponibles en la plataforma, además de reproducción sin anuncios.

El Plan Básico tiene un valor de $8.999 por mes, antes de impuestos. Permite reproducir contenido en un dispositivo compatible al mismo tiempo, ofrece calidad de imagen de hasta 720p (HD) y habilita descargas en un único dispositivo.

El Plan Estándar cuesta $14.999 mensuales. Incluye reproducción simultánea en dos dispositivos compatibles, calidad Full HD (1080p), descargas en dos equipos y la posibilidad de agregar un miembro extra a la cuenta.

Por su parte, el Plan Premium tiene un precio de $19.999 por mes y permite utilizar la cuenta en hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo, reproduce contenido en resolución 4K Ultra HD con HDR, incorpora audio espacial y posibilita realizar descargas en hasta seis dispositivos compatibles. Además, admite la incorporación de hasta dos miembros adicionales.

Netflix también ofrece la opción de Miembro Extra, cuyo valor es de $5.399 mensuales por cada integrante adicional, con un máximo de dos personas por cuenta.

A todos estos importes deben añadirse los impuestos correspondientes cuando corresponda.

Amazon Prime Video mantiene uno de los planes más económicos

Dentro del mercado argentino de streaming, Amazon Prime Video continúa ofreciendo un único plan de suscripción.

El servicio tiene un costo de $6.499 mensuales, sin impuestos, e incluye acceso al catálogo completo de películas, series y producciones originales desarrolladas por Amazon Studios, además de contenidos licenciados de distintos estudios internacionales.

A diferencia de otras plataformas, Prime Video no divide su oferta en diferentes categorías de planes, por lo que todos los usuarios acceden a las mismas prestaciones mediante una única suscripción.

Los planes y precios de HBO Max

HBO Max ofrece tres alternativas de contratación, además de la posibilidad de optar por una suscripción anual con un precio inferior al equivalente de doce pagos mensuales.

El Plan Básico con anuncios tiene un valor de $7.390 por mes o $64.490 al año. Permite reproducir contenido en dos dispositivos de forma simultánea y alcanza una resolución máxima Full HD.

o $64.490 al año. Permite reproducir contenido en dos dispositivos de forma simultánea y alcanza una resolución máxima Full HD. El Plan Estándar cuesta $9.590 mensuales o $80.490 por año. Incluye reproducción en dos dispositivos, resolución Full HD y hasta 30 descargas offline para visualizar contenidos sin conexión a internet.

o $80.490 por año. Incluye reproducción en dos dispositivos, resolución Full HD y hasta 30 descargas offline para visualizar contenidos sin conexión a internet. En tanto, el Plan Platino asciende a $11.490 por mes o $95.890 anuales. Esta modalidad incorpora reproducción en hasta cuatro dispositivos simultáneamente, calidad 4K Ultra HD, compatibilidad con Dolby Atmos y la posibilidad de almacenar hasta 100 descargas offline.

La plataforma reúne producciones originales de HBO, Warner Bros., DC Studios, Discovery y otros estudios que integran el catálogo del servicio.

Disney+ ofrece tres niveles de suscripción

La propuesta de Disney+ también se organiza mediante distintos planes que varían según las funciones disponibles, la cantidad de pantallas simultáneas y el acceso a contenidos deportivos de ESPN.

El Plan Estándar con anuncios tiene un precio de $8.263,64 mensuales , sin impuestos nacionales. Incluye acceso al catálogo completo de Disney+ y Hulu, con reproducción simultánea en hasta dos dispositivos.

, sin impuestos nacionales. Incluye acceso al catálogo completo de Disney+ y Hulu, con reproducción simultánea en hasta dos dispositivos. El Plan Estándar, cuyo valor es de $10.742,98 por mes , elimina la publicidad dentro del catálogo de Disney+, mantiene el acceso en dos dispositivos simultáneos e incorpora las señales ESPN y ESPN3, que pueden incluir pausas publicitarias durante la transmisión.

, elimina la publicidad dentro del catálogo de Disney+, mantiene el acceso en dos dispositivos simultáneos e incorpora las señales ESPN y ESPN3, que pueden incluir pausas publicitarias durante la transmisión. La opción Disney+ Premium cuesta $16.528,10 mensuales, sin impuestos nacionales. Permite utilizar la cuenta en hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo, ofrece el catálogo sin publicidad y suma todos los canales básicos de ESPN, junto con torneos deportivos y más de 500 eventos exclusivos por mes, aunque algunas transmisiones deportivas pueden contener interrupciones comerciales.

MUBI apuesta por un catálogo curado

Entre las plataformas disponibles en Argentina, MUBI ocupa un segmento orientado al cine de autor, películas independientes y producciones seleccionadas por un equipo editorial especializado.

El servicio ofrece un único plan de $9.999 por mes e incluye siete días de prueba gratuita, acceso al catálogo completo, reproducción sin anuncios y la posibilidad de descargar películas desde dispositivos con sistemas operativos iOS y Android.

Además del servicio de streaming, la plataforma incorpora herramientas para que los usuarios puedan publicar comentarios, reseñas y calificaciones sobre las películas disponibles.

Spotify mantiene planes para distintos perfiles de usuarios

En el segmento de música bajo demanda, Spotify continúa ofreciendo cuatro modalidades de suscripción Premium.

El Plan Individual cuesta $3.299 por mes e incluye una cuenta Premium con reproducción sin anuncios y descargas para escuchar música sin conexión.

e incluye una cuenta Premium con reproducción sin anuncios y descargas para escuchar música sin conexión. El Plan para Estudiantes tiene un valor de $1.799 mensuales y está destinado a alumnos que cumplan los requisitos establecidos por la plataforma para acceder al beneficio.

y está destinado a alumnos que cumplan los requisitos establecidos por la plataforma para acceder al beneficio. Por otra parte, el Plan Dúo asciende a $4.399 por mes y permite que dos personas utilicen cuentas Premium independientes bajo una misma suscripción.

y permite que dos personas utilicen cuentas Premium independientes bajo una misma suscripción. Finalmente, el Plan Familiar cuesta $5.499 mensuales e incluye hasta seis cuentas Premium, controles parentales y funciones destinadas a usuarios menores de 13 años.

Cuánto cuesta YouTube Premium

En el caso de YouTube Premium, los valores informados ya incluyen impuestos.

El Plan Individual tiene un costo de $4.499 mensuales y elimina los anuncios durante la reproducción de videos, además de habilitar las descargas y la reproducción en segundo plano.

y elimina los anuncios durante la reproducción de videos, además de habilitar las descargas y la reproducción en segundo plano. El Plan para dos personas cuesta $6.699 por mes , mientras que el Plan Familiar, destinado a grupos de hasta cinco integrantes, tiene un precio de $10.299 mensuales.

, mientras que el Plan Familiar, destinado a grupos de hasta cinco integrantes, tiene un precio de $10.299 mensuales. La plataforma también ofrece YouTube Premium Lite, cuyo valor es de $2.699 por mes. Esta alternativa reduce parte de la publicidad en determinados contenidos, aunque mantiene anuncios en la sección de música y no permite descargar cualquier video para verlo sin conexión.

Netflix, Disney+, HBO Max y Spotify: uno por uno los precios de todas las plataformas de streaming

Qué plataforma de streaming conviene según el presupuesto

La amplia oferta de plataformas de streaming en Argentina permite combinar distintos servicios según el tipo de contenido que busca cada usuario. Mientras algunas compañías concentran su propuesta en películas y series, otras incorporan deportes en vivo, documentales, música, podcasts o cine independiente.

Al comparar los precios resulta importante verificar si los valores publicados incluyen impuestos o si estos deben sumarse posteriormente al momento de la facturación. También conviene revisar la cantidad de dispositivos permitidos, la calidad de reproducción disponible, las funciones de descarga y las restricciones vinculadas al uso compartido de las cuentas.

Con planes que parten desde menos de $2.700 mensuales en algunas modalidades y superan los $19.000 en las opciones más completas de video, el costo de acceder a contenidos por streaming varía según la plataforma elegida y las prestaciones incluidas en cada suscripción.