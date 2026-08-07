La suba mensual fue de 2,9%, impulsada por hoteles, vivienda y transporte, mientras que alimentos quedó por debajo del promedio con 1,9%

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró en julio de 2026 un incremento de 2,9% respecto del mes anterior. Con ese resultado, la inflación acumulada en los primeros siete meses del año alcanzó el 19,4%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,2%, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

El informe muestra que durante julio los mayores aportes al aumento del índice general provinieron de los rubros Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron más de dos puntos porcentuales del incremento mensual.

Qué rubros aumentaron más en julio

Entre las trece divisiones que integran el índice, Recreación y cultura encabezó las subas con un incremento mensual de 5,8%, seguida por Restaurantes y hoteles, con 5,3%, y Educación, con 4,1%.

También registraron aumentos por encima del promedio:

Equipamiento y mantenimiento del hogar (3,6%)

Transporte (3,1%)

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,7%)

Cuidado personal (2,6%)

Salud (2,4%)

Seguros y servicios financieros (2,4%)

Información y comunicación (2,1%)

En tanto, Prendas de vestir y calzado fue la única división que mostró una variación negativa, con una baja de 1,6% durante el mes.

Restaurantes, vivienda y transporte explicaron gran parte de la suba

El informe oficial señala que Restaurantes y hoteles aportó 0,59 puntos porcentuales al índice general. El incremento estuvo impulsado principalmente por las tarifas de alojamiento hotelero asociado al movimiento turístico y, en menor medida, por el aumento en los precios de restaurantes, bares y casas de comida.

En Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la variación fue de 2,7%, con una incidencia de 0,54 puntos porcentuales, debido al incremento de los gastos comunes, los alquileres y las tarifas residenciales de electricidad.

Por su parte, Transporte aumentó 3,1%, impulsado por las subas en los pasajes aéreos y el boleto de colectivo urbano.

Alimentos subieron menos que el índice general

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, el de mayor peso dentro de la canasta del IPC porteño, registró una variación de 1,9%, por debajo del promedio general del mes.

Dentro de esa división, el principal impulso provino de Verduras, tubérculos y legumbres, que aumentaron 9%. También se registraron incrementos en Leche, productos lácteos y huevos (2,2%) y Pan y cereales (1,6%).

En la apertura de alimentos, las carnes mostraron una variación mensual de apenas 0,2%, mientras que frutas aumentó 1,2% y bebidas no alcohólicas 1%.

Bienes y servicios

El informe distingue además el comportamiento entre bienes y servicios.

Durante julio, los bienes aumentaron 1,4%, mientras que los servicios registraron una suba de 3,8%. En lo que va del año, los bienes acumulan un incremento de 15,4%, frente al 21,8% de los servicios.

En términos interanuales, los bienes presentan un aumento de 28,3%, mientras que los servicios alcanzan 36,1%.

Según el organismo estadístico, la evolución de los bienes estuvo explicada principalmente por el aumento de los alimentos, especialmente las verduras, mientras que la dinámica de los servicios respondió a las subas en el alojamiento turístico, restaurantes, gastos comunes y remuneraciones del servicio doméstico.

Inflación núcleo, regulados y estacionales

El relevamiento también analiza el comportamiento de las distintas agrupaciones que conforman el índice.

Los productos y servicios estacionales registraron un incremento de 10,9% durante julio, principalmente por el aumento de las tarifas de alojamiento turístico, los paquetes vacacionales, los pasajes aéreos y las verduras.

Los precios regulados aumentaron 3%, impulsados por las actualizaciones en las cuotas de establecimientos educativos, las tarifas residenciales de electricidad y las cuotas de medicina prepaga. En términos interanuales, esta categoría alcanzó una variación de 41,7%.

Por su parte, el Resto IPCBA, considerado una aproximación de la inflación núcleo al excluir componentes estacionales y regulados, registró una suba mensual de 2,2% y una variación interanual de 32,1%.

Qué productos y servicios releva el índice

Además de las variaciones porcentuales, el informe publica precios medios de una selección de bienes y servicios relevados en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre ellos figuran:

Una entrada de cine con un precio promedio de $13.790,81

Un corte de cabello para hombre de $20.945,60

Una práctica de gimnasia de $52.133,26

Nafta premium a $2.338,62 por litro

Gasoil premium a $2.410,86

En alimentos, el precio promedio del kilo de pan francés fue de $4.565,92; el kilo de asado, $18.430,94; el litro de leche entera, $1.962,82; la docena de huevos, $3.982,71; el kilo de tomate redondo, $4.120,94; el kilo de papa, $2.531,53, y el kilo de yerba mate, $4.714,13, entre otros productos incluidos en la canasta utilizada para elaborar el índice.

Cómo quedó la inflación en 2026

Con el dato correspondiente a julio, la inflación acumulada en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó 19,4% en los primeros siete meses de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,2%.

El relevamiento del IDECBA indicó que las divisiones que más contribuyeron al incremento de precios durante los últimos doce meses fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, que en conjunto explicaron el 63% de la variación interanual del índice general.