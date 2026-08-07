Caputo aclaró sus dichos tras las críticas de empresarios: "Jamás dije tarados a los industriales"

Las declaraciones del ministro de Economía durante un evento indignaaron a los industriales, por lo que tuvo que salir a aclarar sus dichos

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió este viernes a aclarar sus polémicos dichos sobre la industria, luego de las críticas que recibió por haber calificado de "tarados" a quienes cuestionan la apertura comercial y sostienen que las políticas del Gobierno perjudicaron al sector.

El funcionario negó haber utilizado ese término para referirse a los industriales y aseguró que sus críticas estaban dirigidas a quienes defienden el modelo económico aplicado durante los gobiernos anteriores.

"Jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior que lo único que hizo crecer fue el déficit, y con ello, la inflación y la pobreza", señaló Caputo en X.

El mensaje de Luis Caputo para aclarar que no les dijo 'tarados a los industriales'

La aclaración llegó después de la fuerte reacción que generaron sus declaraciones del miércoles, durante un evento organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa. Allí, el ministro defendió el programa económico de la gestión de Javier Milei frente a los cuestionamientos por las dificultades que atraviesan algunos sectores de la economía.

Qué dijo Luis Caputo sobre la industria

Durante su exposición, Caputo sostuvo que los dólares generados por sectores como la energía, la minería, el agro y la industria del conocimiento terminarán derramándose sobre el resto de la economía.

En ese marco, se refirió particularmente a la industria y cuestionó las críticas al Gobierno por la situación que atraviesa el sector.

El ministro sostuvo que la industria había caído 10% durante las gestiones anteriores, pese a los subsidios que recibió.

"La caída fue a pesar de estar subsidiados en tarifas y subsidiados por todos los argentinos. Porque todos los boludos como nosotros pagamos las cosas dos, tres, cuatro, cinco, 10 veces lo que valía. A pesar de la gente que pagaba el doble, un cuádruple de lo que valía, a pesar de que se les subsidiaba la energía y todo, la industria cayó 10%", expresó.

"Para todos los tarados que hablan de la industria. El comercio también cayó, la construcción también cayó en estos 12 años y eso que se gastaron 15 puntos de producto en obra pública que ya sabemos a dónde fue".

Sus palabras generaron una fuerte reacción entre empresarios industriales, representantes de pymes y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.

El Gobierno salió a respaldar a Caputo

Ante la polémica, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, salió a respaldar al ministro a través de las redes sociales.

"Ayer el ministro @totocaputo dijo una verdad económica muy importante. Entre 2012 y 2023 en Argentina se castigó a toda la economía, especialmente al campo y a los consumidores, para supuestamente ‘ayudar’ a la industria. Argentina aplicó algunas de las formas más extremas de proteccionismo. Se aisló del mundo y distorsionó completamente el sistema de precios con subsidios, impuestos y un conjunto de políticas que generaron déficits, inflación, brecha cambiaria y estancamiento", detalló.

Daza sostuvo además que, bajo ese esquema, la producción industrial "cayó 9,6%".

El funcionario también respondió a Rappallini, quien había cuestionado las declaraciones del ministro y señaló que "no son declaraciones felices que ayuden al diálogo que tanto se necesita para sacar este país adelante".

"Estimado @MRappallini, lo que dijo Toto no es un argumento en contra de la industria. Es un argumento en contra de quienes sostienen que ese modelo era una política pro industria. Es una verdad", justificó Daza.

Y agregó: "Toto y todo el equipo económico somos pro industria: una industria eficiente, competitiva, dinámica, que crezca aprovechando sus ventajas comparativas y las oportunidades que ofrece el mundo. Somos pro industria, pro campo, pro minería, pro todos los sectores. Somos pro mercado!".

El mensaje de Daza fue compartido por Caputo, quien aprovechó para precisar el sentido de sus declaraciones originales y despejar la interpretación de que había dirigido sus críticas contra los industriales.

"Es exactamente como dice @JoseLuisDazaAR. Jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior que lo único que hizo crecer fue el déficit, y con ello, la inflación y la pobreza", sostuvo el ministro.

De esta manera, Caputo buscó cerrar la polémica y remarcar que su cuestionamiento no apunta contra la industria como actividad económica, sino contra el modelo de protección y subsidios que, según sostiene el equipo económico, terminó generando distorsiones, déficit, inflación y estancamiento.

La discusión se produce en un momento delicado para el sector manufacturero. Según los últimos datos del INDEC, la industria mostró una mejora en junio tanto en términos mensuales como interanuales, pero acumuló una caída de 2,2% durante el primer semestre frente al mismo período de 2025, mientras que distintos sectores empresarios todavía advierten sobre la falta de una recuperación sostenida.