De qué se trata el proyecto en Argentina que miran de cerca millonarios de Silicon Valley

El departamento de San Carlos, en la provincia de Mendoza, se empezó a posicionar en el radar de algunos de los empresarios tecnológicos

El departamento de San Carlos, en pleno valle de Uco, en la provincia de Mendoza, se empezó a posicionar en el radar de algunos de los empresarios tecnológicos más ricos del mundo. Esto es así, debido a la creación de un lugar como un posible "plan B" en caso de un escenario de desastre global.

Puntualmente, en este lugar del norte argentino un grupo de inversores vinculados al mundo tecnológico desarrolló un ambicioso proyecto pensado para ofrecer aislamiento, autonomía y seguridad lejos de los grandes centros urbanos.

El lugar se llama Wamani y ocupa unas 32.000 hectáreas en el departamento de San Carlos, en pleno Valle de Uco. El principal impulsor del proyecto es el empresario argentino-español Martín Varsavsky, quien adquirió las tierras a fines de 2023 junto a un grupo de inversores.

De qué se trata el proyecto Wamani

El proyecto está ubicado a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar, en una zona alejada de las grandes ciudades. La idea no es construir el típico búnker subterráneo y vivir encerrados, sino desarrollar una especie de comunidad autosuficiente en medio de la montaña.

Entre sus principales características se encuentra el acceso a agua proveniente del deshielo, conexión satelital mediante Starlink y planes para construir una pista de aterrizaje privada de unos dos kilómetros.

La infraestructura permitiría mantener comunicaciones y facilitar el ingreso o salida de personas incluso ante situaciones de emergencia.

Según señala el Financial Times, Varsavsky planteó ante el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, la creación de una denominada "Visa de la tranquilidad".

La propuesta apunta a ofrecer residencia permanente a extranjeros que inviertan u$s500.000 en el país, siempre que superen controles de antecedentes.

La iniciativa buscaría aprovechar el interés de personas de alto patrimonio por encontrar lugares considerados seguros frente a escenarios de fuerte inestabilidad internacional.

Detrás de esta elección hay una cuestión geográfica. Quienes analizan estos escenarios consideran que, ante un eventual conflicto nuclear entre potencias del hemisferio norte, el sur del planeta podría quedar más alejado de los principales focos de destrucción.

En ese mapa, la Patagonia y otras regiones del Cono Sur aparecen como lugares atractivos por su baja densidad poblacional, disponibilidad de recursos naturales y capacidad para producir alimentos.