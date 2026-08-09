Consultoras esperan una inflación levemente superior de cara al IPC de julio

A días de que el INDEC publiqué el número del último mes, informes indican que la inflación no bajará en agosto por los precios registrados en julio

A pocos días de que el INDEC dé a conocer el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a julio, las proyecciones del sector privado anticipan un leve freno en la dinámica de desaceleración que venía mostrando la economía. De acuerdo con los informes de las principales consultoras económicas, la inflación del séptimo mes del año se ubicaría entre el 1,9% y el 2,1%, marcando un registro levemente superior o similar al 1,9% anotado en junio.

Este rango coincide con las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, que prevé una cifra de entre el 1,9% y el 2%. De confirmarse estos porcentajes a nivel nacional, el indicador general quedaría holgadamente por debajo del 2,9% registrado recientemente en la Ciudad de Buenos Aires para el mismo período.

La interrupción en la tendencia bajista responde principalmente a factores estacionales e impulsos puntuales de consumo. La consultora C&T señaló que los componentes vinculados al turismo y el entretenimiento mostraron un fuerte salto debido al receso escolar de las vacaciones de invierno, a lo que se sumó el impacto del Mundial de fútbol 2026 en el valor de los pasajes aéreos internacionales.

Paralelamente, los analistas contemplan el traslado parcial a precios del salto de aproximadamente $100 que experimentó el tipo de cambio entre finales de junio y los primeros días de julio. Mientras la inflación núcleo y los estacionales presionaron al alza, los precios regulados mantuvieron un comportamiento moderado que evitó un rebrote de mayor magnitud.

A pesar de este leve repunte, el Poder Ejecutivo sostiene que el proceso desinflacionario muestra bases sólidas tras haber digerido el último pico de marzo, cuando el IPC alcanzó el 3,4%. A partir de ese momento, la inflación inició un sendero descendente constante: marcó un 2,6% en abril, descendió al 2,1% en mayo y logró romper el piso de los dos puntos en junio con un 1,9%, un registro que no se observaba desde agosto de 2025. Con estos números, el equipo económico confía en consolidar la contención de la pauta inflacionaria para reorientar la agenda pública hacia la reactivación de la actividad y las discusiones legislativas.