Galperín salió al cruce de los datos de la CAME que hablan de caída de consumo en julio

El fundador de Mercado Libre citó el informe de la Cámara de la Mediana Empresa y planteó que sus datos deberían compararse con los del ecommerce

El debate en torno a la velocidad y la forma en que se está procesando la reactivación económica en el país sumó un cruce de alto perfil analítico. El fundador y presidente de Mercado Libre, Marcos Galperin, cuestionó públicamente los últimos indicadores difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los cuales dieron cuenta de una contracción en las ventas minoristas pymes durante el mes de julio. El empresario sugirió que las mediciones estadísticas tradicionales de carácter presencial podrían estar quedando obsoletas al no ponderar el volumen transaccionado a través del comercio electrónico, el cual registra tasas de expansión superlativas.

A través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), Galperin encendió la polémica con un planteo directo: "Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimestre". En esa misma línea, el ejecutivo objetó que "algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo". La postura del empresario sumó de inmediato un fuerte respaldo político por parte del presidente Javier Milei, quien replicó la publicación calificándola como una "Masterclass", un término habitual del jefe de Estado para validar análisis alineados con su mirada económica.

El posteo en redes de Galperín cuestionando los números del consumo publicados por la CAME

Las declaraciones de Galperin se fundamentan en el último balance financiero presentado por Mercado Libre correspondiente al segundo trimestre de 2026. Por primera vez en su historia, el gigante del ecommerce reportó ingresos netos globales superiores a los diez dígitos en un solo período trimestral, alcanzando una facturación de US$10.169 millones y un crecimiento del 50% interanual. Específicamente en el mercado argentino, el reporte precisó que la cantidad de ítems vendidos trepó un 22% interanual y el Volumen Bruto de Mercancías Vendidas (GMV) escaló un 38% en términos reales, aunque la propia firma matizó en su balance que el escenario se da en un "entorno de consumo desafiante" donde la plataforma continúa ganando participación de mercado por sobre las tiendas físicas.

La respuesta de CAME a Galperín y los números de la caída minorista

Ante la controversia generada, el presidente de la CAME, Ricardo Diab, defendió la validez del indicador y aclaró las diferencias metodológicas del índice, el cual se confecciona mensualmente en base a una muestra de 1.128 comercios pymes tradicionales de todo el país y cuyos valores se deflactan utilizando el IPC del Indec. "Nosotros relevamos establecimientos (físicos) tal lo expresamos al pie de nuestro informe, metodología que se utiliza hace muchos años. Solo 26% de los comercios relevados tienen venta electrónica que, en el mejor de los casos, subió 15% solo en unos rubros", detalló el directivo según publicó el diario Clarín.

De acuerdo con el informe de la entidad empresaria, las ventas minoristas pymes registraron una caída del 3,8% interanual en julio y una contracción del 2,1% en la comparación mensual frente a junio, acumulando una baja del 2,7% en los primeros siete meses del año. El diagnóstico sectorial atribuyó el bajón al agotamiento del dinamismo estacional que había aportado el cobro del medio aguinaldo en junio, sumado al fuerte impacto que las facturas de servicios invernales tuvieron sobre los presupuestos de las familias, obligando a los consumidores a replegarse sobre compras indispensables.