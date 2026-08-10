Un recorte solidario del 2% en el sueldo y subas mensuales hasta diciembre desataron reclamos judiciales y choques en entidades gremiales

Los salarios de los empleados de seguridad privada en 2026 tendrán nuevos valores hasta diciembre a partir del acuerdo paritario firmado por la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07.

La paritaria establece aumentos mensuales para los salarios básicos entre julio y diciembre, sumas no remunerativas y nuevos valores para presentismo, viáticos y otros adicionales. Al mismo tiempo, incorpora un aporte solidario del 2% sobre el salario básico, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

El acuerdo fue homologado mediante la Disposición 897/2026 de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y comprende el período entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2026.

Cuánto cobra un empleado de seguridad privada en agosto de 2026

En agosto de 2026, el Vigilador General tiene un salario básico de $1.020.300. A ese importe se suman $180.000 de presentismo, $514.500 de viático y $30.000 correspondientes a la suma no remunerativa.

De acuerdo con la escala salarial del convenio, el total conformado alcanza $1.744.800.

Para un Vigilador Bombero, el básico de agosto es de $1.086.200. Con $195.100 de presentismo, $514.500 de viático y $30.000 de suma no remunerativa, el total conformado llega a $1.825.800.

El personal Administrativo tiene un básico de $1.116.600, $203.000 de presentismo, $514.500 de viático y $30.000 no remunerativos. El total conformado asciende a $1.864.100.

En el caso del Vigilador Principal, el básico de agosto es de $1.150.500. Sumados $210.700 de presentismo, $514.500 de viático y $30.000 no remunerativos, el total conformado llega a $1.905.700.

Los trabajadores de Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo tienen un básico de $1.086.200 y un total conformado de $1.825.800.

Para Guía Técnico, el básico de agosto es de $1.116.600 y el total conformado alcanza $1.864.100. El Instalador de Sistemas Electrónicos tiene un básico de $1.150.500 y un total de $1.905.700.

Finalmente, el Controlador de Admisión y Permanencia General tiene los mismos valores que el Vigilador General: $1.020.300 de básico y $1.744.800 de total conformado.

Estos valores corresponden a la escala salarial del CCT 507/07 y contemplan los conceptos incluidos en la planilla del acuerdo.

Nuevo aporte solidario del 2% para trabajadores de seguridad

La principal novedad de la paritaria es la incorporación de un aporte solidario del 2% sobre el salario básico de convenio.

La cláusula decimoquinta establece que las empresas deberán retener mensualmente ese porcentaje sobre el básico correspondiente a la categoría del trabajador, excluyendo cualquier adicional, y los importes serán depositados a nombre de UPSRA.

El aporte tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y comenzará a devengarse una vez homologado el acuerdo.

Por ejemplo, para un Vigilador General con un básico de $1.020.300 en agosto, el 2% representa $20.406 mensuales.

Para un Vigilador Bombero, cuyo básico es de $1.086.200, el aporte equivale a $21.724. En el caso de un Vigilador Principal, con un básico de $1.150.500, representa $23.010.

El porcentaje se calcula sobre el básico y no sobre el total conformado.

A quiénes alcanza el descuento

La redacción de la cláusula decimoquinta establece el aporte para los trabajadores comprendidos en el ámbito del convenio en carácter de beneficiarios. Posteriormente, UPSRA aclaró que la retención del 2% alcanza a los trabajadores no afiliados a la organización.

Según esa aclaración, los afiliados a UPSRA continúan abonando la cuota sindical del 3% sobre sus remuneraciones, sin sumar un descuento adicional por el aporte solidario.

El acuerdo establece que los fondos serán administrados por UPSRA y destinados a financiar actividades relacionadas con la representación sindical, la negociación colectiva, la elaboración y administración de convenios, la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones laborales, la capacitación y la formación, entre otras tareas.

Por qué el aporte solidario generó conflicto

La incorporación del nuevo descuento produjo cuestionamientos entre distintas organizaciones sindicales vinculadas con los trabajadores de seguridad privada.

El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) rechazó la medida y anunció que analiza acciones legales. Entre sus argumentos aparecen planteos relacionados con la libertad sindical y el impacto que el descuento puede tener sobre los ingresos de los trabajadores.

También hubo cuestionamientos desde el Sindicato de Custodios (SUTCA) y desde sectores internos de UPSRA.

El conflicto no se limita al descuento, sino que también involucra la representación sindical dentro de la actividad, debido a que existen organizaciones que afilian trabajadores comprendidos en el CCT 507/07 pero no participan de la negociación paritaria que UPSRA lleva a cabo con CAESI.

Cómo evoluciona el salario de un vigilador hasta diciembre

La escala salarial de seguridad privada 2026 establece aumentos mensuales en los básicos durante todo el segundo semestre.

Para el Vigilador General, el salario básico pasó a $1.001.300 en julio y quedó en $1.020.300 en agosto. La evolución mes a mes será:

Septiembre: $1.037.600

Octubre: $1.053.200

Noviembre: $1.069.000

Diciembre: $1.085.000

El Vigilador Bombero tiene un básico de $1.065.500 en julio y $1.086.200 en agosto. Los siguientes meses serán:

Septiembre: $1.105.700

Octubre: $1.123.000

Noviembre: $1.140.500

Diciembre: $1.159.500

Para el personal Administrativo, los básicos son de $1.095.000 en julio y $1.116.600 en agosto. La evolución será:

Septiembre: $1.137.100

Octubre: $1.155.100

Noviembre: $1.173.400

Diciembre: $1.194.000

El Vigilador Principal tiene una escala que parte de $1.128.000 en julio y sube a $1.150.500 en agosto. Los meses siguientes serán:

Septiembre: $1.172.100

Octubre: $1.191.000

Noviembre: $1.210.200

Diciembre: $1.232.300

Los trabajadores de Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo tendrán los mismos básicos que el Vigilador Bombero: $1.065.500 en julio, $1.086.200 en agosto, $1.105.700 en septiembre, $1.123.000 en octubre, $1.140.500 en noviembre y $1.159.500 en diciembre.

Para Guía Técnico, el básico será de $1.095.000 en julio, $1.116.600 en agosto, $1.137.100 en septiembre, $1.155.100 en octubre, $1.173.400 en noviembre y $1.193.900 en diciembre.

El Instalador de Sistemas Electrónicos tendrá los mismos básicos que el Vigilador Principal: $1.128.000 en julio, $1.150.500 en agosto, $1.172.100 en septiembre, $1.191.000 en octubre, $1.210.200 en noviembre y $1.232.300 en diciembre.

Por último, el Controlador de Admisión y Permanencia General tendrá los mismos valores que el Vigilador General durante todo el semestre: $1.001.300 en julio, $1.020.300 en agosto, $1.037.600 en septiembre, $1.053.200 en octubre, $1.069.000 en noviembre y $1.085.000 en diciembre.

Sueldo de las distintas categorías de seguridad privada hasta diciembre 2026

Sumas no remunerativas para los empleados de seguridad

La paritaria también establece una suma no remunerativa mensual para todas las categorías del CCT 507/07.

El importe es de $20.000 en julio, $30.000 en agosto, $50.000 en septiembre, $60.000 en octubre, $70.000 en noviembre y $120.000 en diciembre.

Las sumas se extinguen con el pago de cada mes. La excepción es la correspondiente a diciembre, que se incorporará a los salarios básicos de convenio desde el 1° de enero de 2027.

Mientras mantengan el carácter no remunerativo, estos importes no se computan para el cálculo del aguinaldo, vacaciones, horas extras ni la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tampoco generan equivalentes sobre adicionales como presentismo, antigüedad o nocturnidad.

Viáticos y adicionales de la seguridad privada

El acuerdo también actualiza los viáticos y adicionales para los trabajadores de seguridad privada.

El viático se paga por cada día efectivamente trabajado. El valor es de $20.220 en julio, $20.580 en agosto, $20.960 en septiembre, $21.360 en octubre y $21.800 en noviembre y diciembre.

El adicional aeroportuario será de $135.660 en julio, $138.200 en agosto, $140.600 en septiembre, $142.700 en octubre, $144.900 en noviembre y $147.000 en diciembre.

En tanto, el adicional Neuquén queda establecido en $77.200 en julio, $78.700 en agosto, $80.000 en septiembre, $81.200 en octubre, $82.400 en noviembre y $83.600 en diciembre.

También se pactó un adicional vacacional remunerativo, transitorio y extraordinario. El importe por cada día de vacaciones será de $20.220 en julio, $20.580 en agosto, $20.960 en septiembre, $21.360 en octubre y $21.800 desde noviembre, con un máximo de 21 días.

Cuánto representa el 2% en el sueldo de un vigilador

El impacto del nuevo aporte depende de la categoría, porque el porcentaje se calcula exclusivamente sobre el salario básico.

En agosto, el descuento para un Vigilador General es de $20.406. Para un Vigilador Bombero, alcanza $21.724; para un Administrativo, $22.332; y para un Vigilador Principal, $23.010.

En las categorías de Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo, el aporte es de $21.724, mientras que para un Guía Técnico alcanza $22.332 y para un Instalador de Sistemas Electrónicos, $23.010.

Estos importes corresponden exclusivamente al aporte solidario del 2% y deben distinguirse de otros descuentos que puedan corresponder según la situación particular de cada trabajador.

Qué cambia para los vigiladores hasta fin de 2026

La nueva paritaria de seguridad privada establece un esquema de actualización mensual de los salarios básicos hasta diciembre, junto con sumas no remunerativas y nuevos valores para los distintos adicionales.

Para un Vigilador General, el básico llegará a $1.085.000 en diciembre y el total conformado informado en la escala será de $1.930.000, compuesto por $1.085.000 de básico, $180.000 de presentismo, $545.000 de viático y $120.000 de suma no remunerativa.

En el caso del Vigilador Bombero, el total conformado de diciembre será de $2.019.600, mientras que para el personal Administrativo llegará a $2.062.000.

El Vigilador Principal tendrá en diciembre un total conformado de $2.108.000, el mismo valor previsto para el Instalador de Sistemas Electrónicos. Para Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo, el total será de $2.019.600.

El Guía Técnico tendrá un total conformado de $2.061.900 y el Controlador de Admisión y Permanencia General tendrá $1.930.000.

Así, la escala salarial de los vigiladores 2026 queda definida hasta diciembre, mientras que el nuevo aporte solidario del 2% introduce un descuento sobre los básicos de los trabajadores alcanzados. La cláusula estará vigente hasta fin de año y, paralelamente, distintas organizaciones sindicales mantienen sus cuestionamientos y presentaciones sobre su aplicación.