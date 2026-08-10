Entre los ejecutivos hay una mayor cautela a la hora de evaluar inversiones. No ven disrupciones con el dólar. Y claman por menor presión impositiva

La apuesta por una mayor inversión empresaria, uno de los pilares que el Gobierno necesita para transformar la estabilización en crecimiento sostenido, encuentra una señal de cautela entre los ejecutivos. La nueva Encuesta de Expectativas de Ejecutivos de IDEA muestra que bajó el porcentaje de empresarios que espera aumentar la inversión de sus compañías durante los próximos 12 meses.

El dato más significativo aparece al comparar julio de 2026 con junio del año pasado. Según el trabajo elaborado por IDEA, el 43% de los ejecutivos consultados cree que la inversión aumentará —9% anticipa una suba significativa y 34% una moderada—, frente al 50% que respondía de esa manera un año atrás.

Al mismo tiempo, creció la proporción que espera que la inversión no se modifique: pasó de 34% a 45%.

Entusiasmo inversor, más bajo

El "balance" de expectativas también se deterioró: bajó de 34 puntos en 2025 a 31 puntos este año. No significa que las empresas estén abandonando sus planes, pero sí marca un cambio en el clima empresarial: el entusiasmo es menor.

Hay otro dato que refuerza la señal. Entre las compañías que invierten, la inversión estimada para 2026 equivale al 10% de la facturación anual, contra 14% en 2025 y un promedio histórico de 12%.

El esfuerzo inversor previsto sobre las ventas también se ubica por debajo de los niveles recientes.

La encuesta fue realizada entre 218 ejecutivos socios de IDEA, mediante un cuestionario online, entre el 25 de junio y el 22 de julio.

La inversión estimada para 2026 equivale al 10% de la facturación anual, contra 14% en 2025

Cómo ven los empresarios la economía del último año y cuáles son sus expectativas

El 65% de los empresarios de primera línea consultados considera que la situación económica del país mejoró en el último año, contra un 21% que la ve peor.

Y las expectativas sobre la situación macro para los próximos 12 meses son todavía más positivas: 80% espera una mejora y apenas 6% ve un deterioro.

Sin embargo, aparece una brecha entre la expectativa y la realidad. El índice que los ejecutivos habían proyectado para 2025-2026 era de 72 puntos, pero al evaluar ese período en retrospectiva el resultado fue de 62. Para los próximos 12 meses, la expectativa sigue alta: 71 puntos.

El 44% dice que su situación económico-financiera es moderada o mucho mejor que hace un año, mientras que 28% la considera peor. La diferencia por sector es fuerte: las respuestas positivas llegan al 51% en servicios y apenas al 26% en industria.

Para los próximos meses, los empresarios esperan una desaceleración de la inflación y de las tasas de interés. El 68% proyecta una disminución de la inflación, mientras que 57% espera una baja de las tasas.

El 43% de los ejecutivos cree que la inversión aumentará —9%, significativa y 34%, moderada—, frente al 50% que respondía de esa manera en 2025

¿Y el dólar?

El dólar aparece con una expectativa casi unánime de suba pero sin grandes movimientos disruptivos: 86% espera un aumento moderado y apenas un 2%, uno significativo.

La carga impositiva es el principal obstáculo para crecer. Los ejecutivos mencionaron:

La carga impositiva: 72% de los ejecutivos la señaló como principal freno

de los ejecutivos la señaló como principal freno La inflación: 30%

El exceso de regulaciones: 27%

Hay, finalmente, una señal positiva para la estrategia oficial de atraer capitales hacia sectores estratégicos. El 83% considera que incentivos como el RIGI o el Súper RIGI tendrán un impacto significativo o moderadamente positivo en la captación de inversiones extranjeras.