Este es el sueldo que cobrarán empleados del Ingenio Ledesma, con aumento y bono

La mejora consiste en porcentajes, bonos extraordinarios, paro retroactivo y una cláusula de reapertura de la negociación entre las partes en noviembre

Ambas partes pactaron una cláusula de revisión en noviembre para evaluar el impacto de la inflación mediante el IPC y actualizar los sueldos si es necesario.

La mejora incluye el pago de un retroactivo, bonos fraccionados en dos cuotas y escalas salariales que alcanzan los 1.648.024 pesos en la categoría 8.

El sindicato SOEAIL y Ledesma SAAI acordaron un aumento salarial del 30,26% acumulativo para la paritaria 2026-2027 y un bono extra de 600.000 pesos.

La conducción del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) y los representantes de la empresa Ledesma SAAI cerraron una mejora salarial para la paritaria 2026-2027, que consiste en porcentajes, bonos extraordinarios, pago retroactivo y una cláusula de apertura de negociación en noviembre, donde se realizará una evaluación sobre el impacto de la inflación en los ingresos.

Desde la organización revelaron que la negociación se dio en "un duro contexto, aunque se logró defender la capacidad de compra de los salarios como así también defender los puestos de trabajo" de la actividad azucarera.

Empleados de Ingenio Ledesma recibirán un bono extra

La mejora de los sueldos es del 30 por ciento en el salario básico, pero como los porcentajes se aplican en forma acumulativa, da un 30,26 por ciento final. A esto se le debe sumar un bono de 600.000 pesos que se fraccionó en dos cuotas de 300.000 pesos cada uno, que se liquidará con los haberes de agosto y diciembre y forman parte de la composición económica total del acuerdo.

Además, se incluyó el pago de un retroactivo correspondiente a los meses vencidos, que será abonado mediante una liquidación especial. Finalmente, el gremio y los directivos de la empresa establecieron una cláusula de revisión para noviembre. La intención es analizar la marcha de la economía y si el aumento otorgado debe actualizarse frente a los datos que revele el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El SOEAIL informó que el acuerdo se puso a consideración de los trabajadores y trabajadoras en asamblea, aunque ya estaba pactado que no aceptarían un incremento menor al 30 por ciento en el salario básico. En tanto, destacó que el próximo paso es la discusión del convenio colectivo de trabajo, 581/03 "E", con la intención de "proteger y fortalecer los derechos conquistados por los trabajadores frente a los nuevos desafíos que plantea la legislación laboral".

La iniciativa va en concordancia con la disposición de la secretaría de Trabajo, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral, que exhorta a los gremios y las cámaras empresariales a negociar y actualizar los respectivos convenios colectivos de trabajo.

Cómo quedó la escala salarial de los azucareros, tras aumento de sueldo

Con el incremento, en agosto los salarios quedaron en 1.155.000 pesos para la categoría 1 y llega a 1.444.659 pesos para la categoría 8. Estos totales son sumando el salario básico, el jornal diario, el 8 por ciento correspondiente al presentismo y la bonificación ZAF/REC, según cada categoría.

Además, incluye el pago de un retroactivo correspondiente a los meses vencidos, que será abonado mediante una liquidación especial. El monto de ese retroactivo todavía no está informado, por lo que no se incorpora al cálculo de los salarios del mes próximo.

En tanto, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, el básico de la categoría 1 pasa a 750.000 pesos y el de la categoría 8 a 938.805 pesos. Con los restantes conceptos incluidos en la escala, los totales llegan a 1.240.000 y $1.550.944 pesos, respectivamente.

A partir del 1 de enero y hasta el 30 de abril, los básicos arrancan en 845.000 pesos para la categoría 1 hasta 1.057.720 pesos para la categoría 8, mientras que los totales llegan a 1.317.500 y 1.648.024 pesos respectivamente.