El vice de Caputo anticipó que el BCRA comprará u$s10.000 millones antes de las elecciones 2027

José Luis Daza advirtió que se trata de un escenario muy distinto al de 2025, momento en el que la entidad pasaba un período crítico

El Banco Central comprará otros u$s10.000 millones de reservas antes de las elecciones de 2027. La proyección la hizo el secretario de Política Económica, José Luis Daza, durante el encuentro Experiencia IDEA Rosario. El funcionario estimó que el país llegará a los comicios con u$s20.000 millones más de reservas propias que las que tenía en 2025.

Daza habló ante empresarios y referentes del sector privado en la Bolsa de Comercio de Rosario este 12 de agosto de 2026. Allí desglosó las metas del Gobierno para el período que va hasta las elecciones.

Cuántos dólares comprará el BCRA antes de las elecciones: la proyección de José Luis Daza

"Este año acordamos comprar u$s10.000 millones en reservas. Ya estamos en casi u$s14.000 millones y de acá a la elección vamos a comprar u$s10.000 millones más", afirmó el funcionario.

El secretario remarcó que esa acumulación marca un cambio respecto al escenario de 2025. En aquel año, el Banco Central atravesaba uno de los períodos más críticos en materia de reservas internacionales.

Cómo proyectan las condiciones macroeconómicas para 2027

Daza sostiene que el Gobierno enfrentará el próximo proceso electoral en una posición financiera más sólida. "Vamos a llegar con más reservas, con superávit fiscal consolidado, con superávit de cuenta corriente, con la inflación bajando y la economía creciendo", enumeró.

El funcionario también proyectó una mejora de las cuentas externas. "Este año esperamos un superávit comercial de u$s25.000 millones, que seguramente será mayor el año que viene", anticipó en referencia a 2027.

Las proyecciones del Gobierno apuntan a varios frentes simultáneos. Por un lado, la acumulación de reservas del Banco Central durante 2026 y hasta mediados de 2027. Por otro, el mantenimiento del superávit fiscal y de cuenta corriente.

Daza conversó con Santiago Mignone, socio de PwC Argentina y presidente de IDEA. El diálogo se centró en las perspectivas económicas y los desafíos estructurales del país de cara a las elecciones.

La comparación con el Banco Central de 2025

El secretario de Política Económica contrastó ese escenario con la tensión financiera que atravesó Argentina después de las elecciones bonaerenses de 2025. Recordó que entonces comenzó una fuerte dolarización de carteras.

Daza mencionó que en aquel momento avanzaba "una oposición que en el Congreso promovía propuestas que amenazaban el equilibrio fiscal". El riesgo país llegó a ubicarse en torno a los 1.500 puntos básicos.

Horas antes de la presentación en Rosario, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que vaya a haber tensiones con el dólar de cara a las elecciones de 2027. Ambos funcionarios apuntan a marcar una diferencia con el contexto de 2025.

"Pasamos de la defensiva a la ofensiva", afirmó Daza. "Se viene un período muy positivo. Sé que en Argentina hay un trauma por las elecciones, pero las condiciones macroeconómicas son extraordinarias", agregó el funcionario.

Al cierre del encuentro, Mignone puso el foco en la necesidad de que los procesos electorales dejen de alterar el rumbo económico. "Vamos a ser un país normal cuando un año económico sea normal más allá del acto electoral, cuando el rumbo no esté en discusión", señaló.

Entre las condiciones necesarias para esa estabilidad, el presidente de IDEA mencionó la estabilidad macroeconómica, la inserción internacional, la seguridad jurídica y la educación.

El reclamo empresario por la baja de retenciones y las inversiones en juego

Antes de la presentación de Daza, Fernando Cozzi, presidente de Cargill Argentina, vinculó los planes de inversión del sector con la continuidad de la reducción de los derechos de exportación.

"Las inversiones anunciadas en el sector, que son de u$s1.000 millones, se basan en las expectativas de rebaja y eliminación de retenciones", explicó el ejecutivo.

Cozzi advirtió sobre el riesgo de una reversión de esa política. "Si eso no ocurre por cambios de políticas, esto puede ser un desastre", alertó el presidente de Cargill Argentina.

El reclamo del sector agropecuario por la baja de retenciones es recurrente en los encuentros con funcionarios. Las empresas del campo condicionan sus inversiones a la continuidad de esa política fiscal.

El Gobierno mantiene el compromiso de reducir gradualmente las retenciones durante 2026 y 2027. Sin embargo, el cronograma y la velocidad de esa baja dependen de las necesidades fiscales y del contexto electoral que se aproxima.