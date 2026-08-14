La feria de ropa importada que liquida prendas desde $3.000 y llega a San Justo

La Gran Barata realizará una feria de liquidación este fin de semana en San Justo, con prendas de marcas desde $3.000 y ofertas en chalecos y camperones

La Gran Barata prepara una nueva feria de ropa en Buenos Aires, con una propuesta para quienes buscan comprar y ahorrar. El evento será este sábado 15 y domingo 16 de agosto en zona oeste, con prendas de marcas desde $3.000. Durante las dos jornadas habrá ropa importada 100% original, traída directamente desde Estados Unidos, además de prendas de distintas marcas a precios de liquidación. La propuesta apunta a quienes buscan renovar el guardarropa y acceder a indumentaria a valores promocionales.

Además, la línea 218 cuenta con una parada denominada Dr. Ignacio Arieta - Metrobús La Matanza, una alternativa para quienes se trasladan desde distintos puntos del oeste.

En tren

Otra alternativa es tomar la Línea Roca, ramal Temperley-Haedo, y bajar en la estación San Justo. Desde allí se puede completar el trayecto hasta Arieta 3769 en colectivo o mediante otro medio de transporte.

En auto

Quienes se movilicen en auto desde la Ciudad de Buenos Aires pueden tomar la Autopista 25 de Mayo y continuar hacia la Ruta Nacional 3, para luego ingresar a San Justo y dirigirse hasta Arieta 3769.

Antes de salir, conviene consultar una aplicación de navegación para verificar el recorrido, el tránsito y posibles desvíos, especialmente durante el fin de semana.