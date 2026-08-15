La economía argentina enfrenta una marcada paradoja estructural en su actual esquema de transición: mientras los indicadores vinculados al sector externo, como la generación de divisas por exportaciones y la acumulación de reservas, exhiben un desempeño favorable, el mercado interno y el consumo masivo permanecen en un estado de parálisis. Así lo graficó el reconocido economista Rodolfo Santángelo, quien advirtió que el principal foco de preocupación de la coyuntura doméstica ya no radica en la escasez de dólares, sino en la falta de pesos y de financiamiento en moneda local que dinamicen la actividad cotidiana.

Al analizar los factores que explican la debilidad de la demanda, el especialista apuntó de forma directa contra el persistente deterioro de las remuneraciones en el mediano plazo. "Argentina ha quedado con un nivel de ingresos reales de la población que, más allá de la décima de la estadística, estamos 20% abajo de lo que estábamos hace 10 años", diagnosticó en declaraciones radiales a Splendid AM 990. A este escenario de licuación del poder adquisitivo le sumó una degradación del mercado laboral en términos de productividad e informalidad, factores que combinados relegan al consumo como "el actor ausente en todo esto".

Para Santángelo, las tres variables clave de la macroeconomía marchan a velocidades marcadamente dispares. "La exportación, la inversión y el consumo: el que mejor anda es por lejos la exportación", explicó. No obstante, reparó en que el notable empuje de las ventas externas —apalancadas principalmente por el sector energético de petróleo y gas— posee serias dificultades para derramar sus beneficios hacia el resto de la sociedad y "le cuesta mover el amperímetro del nivel de actividad". Por su parte, evaluó que "la inversión anda regular", traccionada solo por grandes proyectos energéticos pero estancada en rubros tradicionales como la construcción y la industria manufacturera.

La escasez de pesos y el freno al financiamiento productivo

El nudo central del diagnóstico de Santángelo radica en lo que define como una política monetaria "extremadamente cautelosa" por parte del Banco Central, la cual prioriza el combate contra la inflación pero restringe de forma excesiva la circulación de dinero. El economista puntualizó que, si bien la autoridad monetaria concretó compras de divisas en el mercado oficial por un estimado de 13.000 millones de dólares —lo que equivalía a una inyección teórica de unos 20 billones de pesos—, el aumento efectivo del dinero en la calle fue de "menos de un quinto" de ese valor.

Esta dinámica generó un mercado doméstico marcadamente seco. "Se ha creado una cantidad de pesos en la economía, una cantidad de circulación, de depósitos, una cantidad de crédito en pesos de la economía notablemente baja", criticó. Asimismo, consideró que "el gobierno fracasó en un objetivo que nunca se puso: recuperar la demanda de dinero, recuperar la confianza en el peso". Bajo esta óptica, le restó relevancia a los anuncios de ampliación de los préstamos bancarios en moneda extranjera para reactivar el consumo: "Si vos querés mejorar lo que viene bien, mejoralo. El problema de la economía hoy es el crédito en pesos, no el crédito en dólares".

Un crecimiento lento y las tensiones del mercado cambiario

El economista cuestionó la visión oficial respecto a la velocidad de la salida de la recesión. Si bien el Producto Bruto Interno (PBI) hilvana dos años de números positivos, las tasas del 2% resultan marginales tras un largo proceso de estancamiento. "Dos por ciento después de una década larga donde no fuimos ni para atrás ni para adelante es exasperantemente lento", sentenció, comparándolo desfavorablemente con otros países de la región que crecen a un ritmo similar pero de forma ininterrumpida, ya que en la Argentina "dos por ciento después de 15 años, cero por 15 da cero".

Con respecto a la paz cambiaria de los dólares financieros, Santángelo relativizó el mérito de la política oficial y atribuyó la calma a las fuerzas del mercado. "Yo ahí tengo una diferencia: el que mantiene tranquilo al dólar no es el Gobierno, es la fenomenal exportación", aseguró. Mediante una analogía futbolística, comparó la dinámica del dólar con un partido que termina 5 a 4: hay una oferta masiva de divisas genuinas pero también una "fenomenal demanda" latente por turismo, atesoramiento y necesidades corporativas. Por este motivo, instó a las autoridades a no relajar la compra de divisas: "Hay que seguir comprando dólares porque no sabemos cómo vamos a estar el año que viene", concluyó en alusión a las típicas tensiones de un período electoral.