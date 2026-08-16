La entidad ofrece un plan de financiamiento con una TNA fija del 20%, pero hay ciertos requisitos que se deben cumplir. Montos y plazos, en esta nota

El Banco Ciudad oficializó el lanzamiento de una línea de préstamos con tasa subsidiada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a financiar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables cero kilómetro.

La medida busca acelerar la incorporación de unidades sustentables al sistema de transporte de pasajeros de la Capital Federal. De acuerdo con lo informado por la entidad crediticia, los financiamientos alcanzan un monto máximo de $50.000.000, con la posibilidad de financiar hasta el 70% del valor total del vehículo.

El crédito contempla un plazo de devolución de hasta 72 meses y establece una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 20%. Para quienes soliciten el préstamo por el monto máximo permitido, se estimó una cuota inicial aproximada de $808.000.

Créditos para comprar autos eléctricos: los requisitos

"Los vehículos podrán ser: enchufables, no enchufable y Mild Hybrid", indica el sitio web oficial de la entidad.

Y, sobre los requisitos y condiciones, detalla lo siguiente:

Relación cuota ingreso

Hasta el 20% de los ingresos netos del solicitante.

netos del solicitante. Plazo: hasta 72 meses.

hasta 72 meses. Moneda: Pesos.

Pesos. Sistema de amortización francés.

Documentación

Factura proforma donde figure la información correspondiente del vehículo a adquirir.

donde figure la información correspondiente del vehículo a adquirir. Constancia de CBU de la concesionaria a la cual serán transferidos los fondos del préstamo.

Como para tener noción, si se solicitaran 10.000.000 de pesos en un plazo de 72 meses, la cuota a pagar sería de $485.000 y el interesado debería contar con un ingreso de $2.425.000.

Las solicitudes se tramitan directamente a través de la página web oficial del Banco Ciudad, donde los conductores e interesados deberán adjuntar la documentación correspondiente para acreditar su actividad e ingresos.

Esta iniciativa se suma a los incentivos fiscales que rigen en el territorio porteño para promover el transporte limpio. En la actualidad, los vehículos 100% eléctricos cuentan con una exención permanente en el pago del impuesto a las patentes, mientras que las unidades híbridas están eximidas de este tributo durante sus primeros dos años de circulación.

Banco Ciudad ofrece préstamos para comprar un auto y usarlo como taxi o remis

Como parte de una política de estado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para limpiar la flota de transporte de pasajeros en el área metropolitana, la entidad ofrece créditos prendarios hiper-subsidiados en conjunto con las cámaras del sector automotor.

Monto máximo: hasta $28.000.000 (cubre hasta el 70% del valor del vehículo según factura proforma).

hasta $28.000.000 (cubre hasta el 70% del valor del vehículo según factura proforma). Vehículos elegibles: unidades 0Km 100% eléctricas o híbridas enchufables homologadas para el servicio de Taxis o Remises en el ámbito de CABA.

unidades 0Km 100% eléctricas o híbridas enchufables homologadas para el servicio de Taxis o Remises en el ámbito de CABA. Plazo de financiación: hasta 48 meses (4 años).

hasta 48 meses (4 años). Tasa de Interés de Fomento (TNA): Tasa fija del 20,00%. Este beneficio incluye un subsidio directo de 20 puntos porcentuales a cargo del GCBA, lo que reduce el Costo Financiero Total (CFT) a un inédito 24,48%.

Tasa fija del 20,00%. Este beneficio incluye un subsidio directo de 20 puntos porcentuales a cargo del GCBA, lo que reduce el Costo Financiero Total (CFT) a un inédito 24,48%. Garantía: Prenda en primer grado sobre la unidad adquirida y bloqueo precautorio de la licencia de conducir/explotación comercial si correspondiera. La relación cuota-ingreso se extiende en este caso hasta el 30%.

Los créditos se podrán solicitar completando el formulario en el siguiente link: www.bancociudad.com.ar/institucional/encuesta/Vehiculos_Hibridos_Electricos