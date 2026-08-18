Petroleros anunciaron la paralización de yacimientos mendocinos por despidos

pesar de ser uno de los motores que sostiene el modelo económico del gobierno, los conflictos en la actividad petrolera se vienen repitiéndose en forma preocupante. En esta oportunidad, el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo y La Rioja presentó una denuncia contra Petróleos Sudamericanos SA (PS Energy) frente a una serie de despidos, por lo que dispuso una medida de fuerza que puede afectar la producción.

Desde la organización gremial revelaron que a sus dirigentes no los dejaron entrar a los yacimientos cuando pretendían realizar gestiones por la desvinculación de dos trabajadores jerárquicos de la empresa contratista SUREN. Según explicaron, la situación quedó documentada mediante acta notarial, que fue presentada al ministerio de Trabajo provincial, al tiempo que calificó el hecho como un atropello institucional contra la libertad de representación sindical.

El gremio aclaró que "venimos pidiendo una solución que no se dio"

El secretario General del sindicato, Julián Matamala, sostuvo que "no vamos a aceptar que se pretenda disciplinar a los trabajadores mediante el miedo a perder su empleo" y afirmó que "no buscamos el conflicto por el conflicto mismo, pero tampoco vamos a permanecer en silencio mientras se pierden puestos de trabajo, se presiona a los trabajadores y se pretende limitar el ejercicio de la actividad sindical".

La disputa viene desde hace meses, cuando el gremio petrolero advirtió sobre una "política de achicamiento" impulsada por la operadora que impacta directamente sobre los trabajadores y en las empresas contratistas, muchas de ellas pymes mendocinas.

En el acta presentada ante los funcionarios, detallaron sobre la rescisión de contratos y la reducción de estructuras, que derivan en la pérdida indirecta de puestos de trabajo, mientras quienes permanecen en actividad "soportan cada vez mayores responsabilidades y presión laboral". El gremio indicó que se registraron acciones que "podrían afectar la libre afiliación y el ejercicio pleno de la representación sindical dentro de la compañía".

Confirmaron el paro y las condiciones para levantarlo

A pesar de las demandas, la compañía se mantuvo en su postura, por lo que el sindicato le confirmó a la cartera laboral provincial que este miércoles comenzará con un cese de actividades en las plantas de Petróleos Sudamericanos hasta que las situaciones sean regularizadas. Asimismo, aclaró que se montarán guardias mínimas indispensables para resguardar la seguridad de las personas, las instalaciones y el medio ambiente durante la jornada de protesta.

En paralelo, el gremio solicitó una inspección urgente y de campo en las bases operativas del Clúster Mendoza Norte para verificar la situación de las contratistas y relevar al personal jerárquico en actividad.

Matamala insistió en que el plan de lucha se debe a la defensa de las fuentes de trabajo y apuntó que "no podemos evitar que las empresas produzcan cesantías, pero sí debemos estar presentes, denunciando y reclamando con todas las herramientas legales y gremiales disponibles" frente a un escenario "extremadamente complejo" para la actividad petrolera mendocina. Por último, manifestó: "Sin trabajadores no hay producción. Sin respeto a los derechos laborales no hay paz social".