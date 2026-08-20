Los empresarios le reclaman al Gobierno medidas urgentes para levantar el mercado interno

Una encuesta oficial reveló el malestar de los dueños de las compañías fabriles. Responsabilizan al derrumbe del mercado interno

Los industriales tienen reclamos concretos para el gobierno nacional. Lo detectó el Indec, y va más allá de lo que los ejecutivos de empresas manifiestan públicamente. Como la encuesta oficial es anónima, los dueños responden acerca de sus necesidades más urgentes, en medio de la contracción de la actividad.

De acuerdo con la Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec, la falta de consumo interno es el obstáculo más determinante que enfrentan hoy por hoy las empresas.

El 52,9% de los industriales consultados identificó a la "demanda interna insuficiente" como el factor más importante que limita su capacidad para aumentar la producción.

Esta problemática estructural no solo encabeza la lista de dificultades, sino que registró un incremento en comparación con el 51,8% relevado hace tres meses.

Muy por detrás de la contracción del mercado doméstico se ubican otros factores:

Competencia de productos importados: 10,2%

Incertidumbre económica: 7,4%

Problemas financieros: 4,2%

La crisis industrial y sus responsables

Todo porque la industria manufacturera atraviesa una profunda crisis provocada por la severa parálisis del consumo doméstico. Y, en menor medida, la competencia abierta de algunos sectores con las importaciones desde China a precios más bajos.

Los industriales suelen quejarse de que esa apertura se dio de manera muy rápida y sin controles, lo que habilita importaciones a precios subsidiados por el estado chino.

Ante este diagnóstico, el sector empresarial intensifica sus reclamos de medidas urgentes para reactivar el mercado local y evitar un mayor deterioro del empleo.

Demanda insuficiente: el freno real a la producción

La evaluación de la situación actual que hacen los empresarios ratifica la gravedad del momento.

El 49,7% de las firmas afirma que la cartera de pedidos de sus clientes se encuentra "por debajo de lo normal", en contraposición a un escaso 2,8% que la percibe "por encima de lo normal", arrojando un balance neto negativo de -46,9%.

Asimismo, el 28,1% de las empresas califica la situación de su negocio como "mala" frente a un magro 6,6% que la considera "buena".

Esta crisis deteriora las finanzas de las compañías: el 23,6% de los directivos describe la situación financiera actual de su empresa como "mala" y el 31,4% califica de "difícil" el acceso al crédito bancario.

Expectativas en rojo

Lejos de avizorar un cambio de tendencia, las proyecciones de los industriales continúan sumergidas en el pesimismo. Respecto a la evolución de la demanda interna para los próximos tres meses, el 22,0% de los empresarios anticipa que disminuirá aún más, mientras que solo el 17,0% espera algún incremento (balance neto de -4,9%).

Esta debilidad proyectada del mercado local impacta directamente sobre las decisiones de producción y personal.

Un 16,1% de las firmas prevé que el volumen de producción disminuirá, superando al 13,0% que estima un aumento.

Capacidad instalada ociosa y parálisis

El impacto de esta recesión se observa con claridad en el informe de Utilización de la Capacidad Instalada de junio de 2026. Si bien la utilización promedio general se ubicó en un 59,1% (frente al 58,9% del mismo mes de 2025), las ramas industriales vinculadas al consumo duradero operan con más de la mitad de sus plantas paralizadas.

El bloque de productos de caucho y plástico trabaja a un magro 41,0% de su capacidad instalada. Le siguen la industria metalmecánica excluida la automotriz, con un 41,5% de utilización (inferior al 45,9% registrado en junio de 2025), y el sector automotriz, que opera a tan solo el 45,5% de su capacidad productiva (frente al 52,0% de junio del año anterior).

Esta ociosidad de las plantas es consecuencia de la contracción acumulada en la actividad fabril.

La industria manufacturera argentina emite señales de alerta roja. Por eso, los industriales reclaman medidas urgentes para rescatar una demanda interna asfixiada.