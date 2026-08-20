Según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), la suba estuvo influenciada por el rendimiento de "Explotación de minas y canteras"

La actividad económica anotó un crecimiento de 2,7% en junio respecto al mismo mes de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La actividad económica creció por el impulso de la minería, según el INDEC

Este desempeño quedó registrado como la segunda mayor suba año vs. año desde marzo, cuando el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) había anotado un incremento del 6,2%.

Gran parte de la suba estuvo influenciada por el rendimiento de "Explotación de minas y canteras": aumentó 15,6% interanual y, junto al agro, aportó 1,1 puntos porcentuales al índice general.

"Pesca registró la mayor suba interanual (247,6%) en junio 2026; y minería, la mayor tracción positiva (0,61 p.p.). Adm. pública, defensa y seguridad social, la mayor baja (-1,5%) e incidencia negativa (-0,07 p.p.)", indicó el INDEC.

INDEC publicó el dato de actividad económica correspondiente a junio de 2026.

En este marco, Diego Piccardo, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, advirtió: "El dato del EMAE deja una señal positiva, pero debe interpretarse con cautela. La actividad creció 0,8% mensual, aunque el INDEC revisó a la baja los niveles de los meses anteriores. Por lo tanto, el avance es menos contundente de lo que sugiere una primera lectura. Con la nueva serie, el segundo trimestre cerró con una caída de 0,9% respecto del primero y dejó un arrastre estadístico de 1,2% para 2026".

Y añadió: "En términos simples, si la economía no creciera durante el segundo semestre, el PIB igualmente aumentaría 1,2% en el promedio del año. Esto permitiría encadenar dos años consecutivos de crecimiento, algo que, excluyendo el rebote posterior a la pandemia, no ocurre desde 2010-2011, aunque a una tasa todavía muy modesta. Desde Libertad y Progreso proyectamos un crecimiento de 2,4% para 2026, porque esperamos una recuperación de 2% en el tercer trimestre y de 1,6% en el cuarto, en ambos casos respecto del trimestre anterior."

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