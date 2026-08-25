El crecimiento de envíos internacionales desde plataformas como Amazon, Shein o Temu creció en julio 15,5% en la comparación interanual

Las importaciones puerta a puerta moderaron su ritmo en julio, pero siguen en niveles récord. En el séptimo mes del año, Argentina recibió productos por u$s108 millones vía courier.

Ese monto representa un aumento del 15,5% frente a julio de 2025. La cifra quedó por debajo de los tres meses previos, pero la tendencia sigue siendo fuertemente alcista.

Según un informe de Analytica, el acumulado de enero a julio alcanzó u$s751 millones. Eso implica un salto del 83,9% respecto al mismo período de 2025.

El dato más llamativo: ese total de siete meses quedó apenas u$s143 millones por debajo de todo lo importado durante 2025 completo. Si el flujo mensual se mantiene, el volumen de todo 2025 podría ser superado en septiembre, antes de que arranque el último trimestre del año.

Qué cambió para que el puerta a puerta explotara

Las importaciones vía courier crecieron con fuerza en julio

El boom de las importaciones vía servicios postales tiene una explicación clara. A finales de 2024, el Gobierno de Javier Milei modificó las reglas del juego.

El límite para envíos eventuales pasó de US$1.000 a US$3.000 por paquete. Además, quedaron eximidos de aranceles hasta los US$400 para importaciones de uso personal.

Para compras de hasta US$400, los argentinos solo pagan IVA. Recién a partir de ese monto se suman otros gravámenes, pero con un techo mucho más amplio que antes.

Esa mayor flexibilidad en los mecanismos de compra coincidió con un contexto de apreciación cambiaria. El dólar más barato volvió más atractivos los productos del exterior.

La combinación entre nuevas reglas y tipo de cambio favorable disparó el consumo de bienes importados. Los números muestran un cambio estructural en los hábitos de compra de los argentinos.

Por qué el ritmo se moderó en julio

Aunque las cifras siguen siendo altas, julio mostró una desaceleración frente a los meses previos. El monto de US$108 millones quedó por debajo de abril, mayo y junio.

Analytica señala que el salario del sector privado registrado cayó 1,7% en dólares durante julio. Fue el primer retroceso después de siete meses consecutivos de crecimiento.

La pérdida de poder adquisitivo medido en dólares explica, al menos en parte, por qué las importaciones no mantuvieron el ritmo explosivo de meses anteriores.

Aun con esa moderación, el acumulado del año marca una diferencia sustancial. Los US$751 millones importados entre enero y julio representan casi el 84% más que en igual período de 2025.

El comercio vía servicios postales está a las puertas de superar todo el volumen registrado durante 2025, y eso podría ocurrir antes de octubre.