El SETIA cerró un incremento para los convenios colectivos 808/24 y 501/07, que incluye actualizaciones mensuales, sumas no remunerativas y adicionales.

El consejo directivo del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (SETIA) cerró una mejora salarial para el segundo semestre del año, en la actividad más golpeada por el actual modelo económico, con el cierre de fábricas, suspensiones y cientos de despidos que mantienen en alerta a los gremios del sector.

La actualización de los haberes beneficia a los trabajadores de hilanderías, tejedurías, tintorerías y estamperías nucleados en el convenio colectivo 808/24, en tanto que el personal especializado, operarios, ayudantes que participan en la fabricación y confección de prendas, de oficinas, secretarias, auxiliares y personal con tareas contables o de gestión y supervisión y maestranza, encargados, personal de limpieza, mantenimiento y servicios generales está bajo el convenio colectivo 501/07.

Las negociaciones se llevaron a cabo entre el gremio que lidera José Minaberrigaray y los representantes de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA), estableciendo actualizaciones de salarios básicos, sumas no remunerativas y distintos adicionales.

Incremento salarial para el convenio colectivo 808/24

Para el convenio colectivo 808/24, las partes pactaron una recomposición progresiva tomando como base los salarios básicos vigentes en junio, con un aumento acumulado sobre los básicos que llega al 10% en diciembre, más una suma no remunerativa equivalente al mismo porcentaje, con una vigencia que va del 1° de julio hasta el 31 de diciembre.

Los porcentajes se fraccionaron de la siguiente manera, sumando progresivamente hasta alcanzar un 10% total en diciembre, con componentes remunerativos y no remunerativos que se aplican mensualmente sobre los básicos:

Julio: 1,5% al básico más 1,5% no remunerativo

más 1,5% no remunerativo Agosto: 1,5% al básico más 1,5% no remunerativo

más 1,5% no remunerativo Septiembre: 1,5% al básico más 1,5% no remunerativo

más 1,5% no remunerativo Octubre: 1,5% al básico más 1,5% no remunerativo

más 1,5% no remunerativo Noviembre: 2% al básico más 2% no remunerativo

más 2% no remunerativo Diciembre: 2% al básico más 10% no remunerativo

Pagan asignación no remunerativa mes a mes

Asimismo, el gremio y las cámaras detallaron que se estableció una asignación no remunerativa con los siguientes montos mensuales específicos:

$292.320 en julio

$296.640 en agosto

$300.960 en septiembre

$305.280 en octubre

$311.040 en noviembre

$316.800 en diciembre

A esto se debe agregar el pago, dentro de los primeros cinco días hábiles de enero de 2027, de otros $158.400 no remunerativos, o la suma proporcional correspondiente, según el tiempo efectivamente trabajado durante el semestre. Además, establece que las nuevas escalas absorberán, hasta su concurrencia, los aumentos o adicionales otorgados por las empresas a cuenta de futuros aumentos o con carácter general desde el 1° de abril de este año y hasta la entrada en vigencia del acuerdo.

Cómo quedó la escala salarial en diciembre

Fuentes del SETIA destacaron la tarea que vienen desarrollando para lograr "una recomposición en la actividad industrial que más cayó en los últimos dos años, como así también mantener los puestos de trabajo", agregando que "con suerte el destino de aquellas compañeras y compañeros que perdieron sus puestos de trabajo es trabajar para alguna app 14 o 16 horas" y advirtieron que "el 90% de los despedidos no pudo recuperar un trabajo formal".

Con el 10% liquidado, los haberes de diciembre quedaron de esta forma:

Supervisor General: $1.114.502

Supervisor: $1.089.191

Técnico Especialista: $1.089.191

Vendedores: $1.089.191

Encargados de Administración: $1.052.644

Encargados Mecánicos: $1.052.644

Ayudantes de Supervisor General: $1.052.644

Vendedores de Salón: $1.017.835

Empleados Categoría A: $984.689

Empleados Categoría B: $953.117

Auxiliar de Transporte A: $923.050

Auxiliar de Transporte B: $894.415

Auxiliares A: $841.169

Auxiliares B: $816.433

El acuerdo también modifica la bonificación por antigüedad a partir de agosto y octubre de este año.

Suba de los haberes para el convenio colectivo 501/07

En cuanto al convenio colectivo de trabajo 501/07, el incremento se pactó en cinco cuotas, entre julio y noviembre, también con subas en los haberes básicos con sumas de carácter no remunerativo, que se aplicarán de esta manera:

Julio: 5,5% sobre los básicos vigentes al 30 de junio, más una suma no remunerativa equivalente al 10% del básico de julio

vigentes al 30 de junio, más una suma no remunerativa equivalente al 10% del básico de julio Agosto: 3,6% sobre los básicos vigentes al 31 de julio, más una suma no remunerativa equivalente al 7,5% del básico de agosto

vigentes al 31 de julio, más una suma no remunerativa equivalente al 7,5% del básico de agosto Septiembre: 2,7% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto, más una suma no remunerativa equivalente al 6,5% del básico de septiembre

vigentes al 31 de agosto, más una suma no remunerativa equivalente al 6,5% del básico de septiembre Octubre: 2,5% sobre los básicos vigentes al 30 de septiembre, más una suma no remunerativa equivalente al 5,5% del básico de octubre

vigentes al 30 de septiembre, más una suma no remunerativa equivalente al 5,5% del básico de octubre Noviembre: 2,5% sobre los básicos vigentes al 31 de octubre, más una suma no remunerativa equivalente al 3,7% del básico de noviembre

Las partes indicaron que las sumas no remunerativas de cada etapa se incorporan al salario básico en la etapa siguiente. En el caso de la última suma, correspondiente a noviembre, las partes fijaron analizar su incorporación a los básicos a partir de diciembre como parte de la próxima revisión salarial, aclarando que no será automática.

En este caso, en noviembre los salarios de las categorías más bajas rondarán los $800.000 mientras que las categorías más altas estarán en $1.400.000, aproximadamente, sin contar asignaciones como presentismo y antigüedad.

En cuanto a la reapertura de las paritarias, los representantes del SETIA y de la FAIIA volverán a reunirse el 16 de noviembre mientras que en el convenio 501/07 retomarán las discusiones en enero del año próximo.