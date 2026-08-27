Banco Patagonia adquirió parte del negocio del BIND y suma 28 sucursales a su red

El acuerdo fue anunciado por los dos bancos a la CNV y contempla también el traspaso de una cartera de clientes y el negocio previsional del BIND

Banco Patagonia acordó la adquisición de una parte de las operaciones del Banco Industrial (BIND), en una transacción que le permitirá ampliar su presencia en el segmento de banca minorista. El acuerdo contempla el traspaso de 28 sucursales, junto con una cartera de clientes y el negocio previsional que actualmente están en manos del BIND.

Según la información presentada por ambas entidades ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), el cierre de la operación está previsto entre enero y febrero de 2027. Antes deberá superar distintas instancias regulatorias.

"La operación aún necesita la aprobación del Banco Central, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y de Anses", informaron desde el mercado.

Las sucursales que pasarán a formar parte de Banco Patagonia están ubicadas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Tucumán.

Qué compró Banco Patagonia al BIND

El acuerdo contempla la transferencia de una parte de la cartera de clientes minoristas del Banco Industrial, además de determinados activos y pasivos asociados a ese negocio.

El BIND comunicó la operación este jueves a la CNV: "Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco Industrial S.A. (la "Sociedad"), a fin de informar que, en el día de la fecha, la Sociedad ha celebrado con Banco Patagonia S.A. un acuerdo para la transferencia parcial de cierta cartera de clientes minoristas de la Sociedad, junto con determinados activos y pasivos vinculados a dicha cartera".

La operación implica una división de los negocios: el Banco Industrial conservará su cartera vinculada con grandes empresas, mientras que Banco Patagonia sumará las sucursales comprendidas en el acuerdo, empleados y clientes del segmento minorista.

"El perfeccionamiento de la Transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes previstas en el acuerdo y a la obtención de las autorizaciones regulatorias que resulten aplicables", agregó la entidad.

La estrategia de Banco Patagonia en Argentina

En tanto, el Patagonia informó que "el Acuerdo contempla la transferencia a Banco Patagonia de determinados activos y pasivos vinculados con el negocio de banca minorista desarrollado por BIND a través de sus sucursales bancarias, incluyendo el personal, los clientes y sus cuentas y productos asociados; todo ello conforme a los términos y condiciones previstos en el Acuerdo".

Y reitera: "La Transacción alcanza a 28 sucursales bancarias de BIND, quedando excluida la sucursal ubicada en Av. Santa Fe 880, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permanecerá bajo titularidad y operación de BIND".

"El cierre de la Transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes previstas en el Acuerdo. Una vez cumplidas dichas condiciones, el mismo quedará perfeccionado, lo que será comunicado oportunamente", concluye.

El acuerdo le permitirá a Banco Patagonia ampliar su red comercial y aumentar su participación en el negocio de banca para personas. La incorporación de las sucursales también le dará presencia física en seis jurisdicciones del país.

Banco Patagonia tiene como principal accionista al Banco do Brasil, que controla el 80% del capital social de la entidad.

Con la operación, la entidad brasileña busca profundizar el crecimiento de su banco en Argentina, especialmente en un segmento que incluye clientes minoristas y servicios previsionales.