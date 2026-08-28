El BCRA advirtió a quienes van a sacar un préstamo y pidió mirar este dato clave

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió una serie de recomendaciones para las personas que evalúan sacar un préstamo, con especial énfasis en la necesidad de comparar el costo real del financiamiento antes de asumir una nueva deuda.

La advertencia se conoce mientras los datos oficiales muestran un escenario dispar para las familias. En junio, la morosidad del crédito destinado a los hogares se mantuvo en 12,8%, pero dentro de ese universo los préstamos personales alcanzaron un nivel de irregularidad del 16,4%, el más elevado entre las principales líneas de financiamiento.

El dato clave que pidió mirar el BCRA antes de sacar un préstamo

Uno de los principales consejos del organismo es no quedarse únicamente con la tasa de interés que ofrece una entidad. El dato que permite conocer cuánto costará realmente un crédito es el Costo Financiero Total (CFT), que incorpora los intereses, las comisiones, los seguros y otros cargos asociados al financiamiento.

Por eso, dos préstamos con una tasa nominal similar pueden terminar teniendo costos diferentes si las comisiones, los seguros u otros gastos incluidos en el contrato son distintos.

El Central también recomienda comparar el plazo y la cantidad de cuotas antes de tomar una decisión. Un período más extenso puede reducir el importe de cada cuota, pero también puede incrementar el costo total que tendrá que afrontar el usuario durante la vida del préstamo.

Qué diferencia hay entre una tasa fija y una variable

Otro de los puntos que el BCRA pide revisar es el tipo de tasa. Una tasa fija no cambia durante el plazo establecido para el préstamo, mientras que una tasa variable puede modificarse de acuerdo con el indicador de referencia previsto en las condiciones del contrato.

Conocer esta diferencia resulta fundamental para saber si la cuota permanecerá estable o si existe la posibilidad de que cambie durante el período de devolución.

Antes de aceptar una propuesta, además, el organismo recomienda revisar las condiciones vinculadas con el pago, las tasas, las comisiones y las consecuencias de una demora. También aconseja conservar una copia del contrato firmado.

La mora de los préstamos personales llegó al 16,4%

La recomendación del BCRA adquiere especial relevancia por la evolución reciente de la morosidad. Según el último Informe sobre Bancos, correspondiente a junio de 2026, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado bajó levemente al 7,6%, mientras que el correspondiente a las familias permaneció en 12,8%.

El comportamiento fue diferente según el tipo de financiamiento. El indicador de mora aumentó en los préstamos personales y prendarios, disminuyó en las tarjetas de crédito y no mostró cambios significativos en los créditos hipotecarios.

En particular, los préstamos personales registraron una mora del 16,4%, frente al 15,9% de mayo. El aumento fue de 0,5 puntos porcentuales en un solo mes y de 4,5 puntos durante el primer semestre.

Los créditos prendarios también mostraron un deterioro y llegaron al 7,9%, mientras que las tarjetas de crédito registraron una mejora hasta el 12,6%. Los préstamos hipotecarios, en cambio, mantuvieron una irregularidad de apenas 1,6%.

El deterioro de los hogares también resulta visible en la comparación interanual. La morosidad de las financiaciones a las familias pasó del 5,2% en junio de 2025 al 12,8% en junio de 2026, más que duplicándose en un año.

Por qué la mora de las familias se frenó en 12,8%

Aunque la irregularidad de las familias dejó de aumentar en junio, el BCRA aclaró que la estabilización del indicador tuvo dos explicaciones principales. Por un lado, se desaceleró el crecimiento real de la cartera en situación irregular, en parte por el envío a irrecuperables fuera de balance de deudores que hasta mayo permanecían en situación irregular.

Por otro lado, aumentó en términos reales el volumen total de financiamiento. Como el ratio de mora surge de relacionar el saldo irregular con el total de crédito, un crecimiento del denominador también puede contribuir a moderar el indicador.

El Central también señaló que la probabilidad de default estimada del crédito a las familias se ubicó en 4,4% en junio, 0,2 puntos porcentuales por debajo del mes anterior. Este indicador busca medir la proporción del saldo que pasa de una situación regular a una irregular entre un período y otro.

Qué revisar si el banco rechaza un préstamo

El BCRA también incluyó recomendaciones para quienes reciben una respuesta negativa cuando solicitan financiamiento. Entre los motivos posibles aparecen ingresos considerados insuficientes, inconsistencias en la documentación y la situación registrada en la Central de Deudores.

Esto significa que el historial crediticio puede convertirse en un elemento determinante al momento de pedir un nuevo préstamo.

La Central de Deudores permite consultar gratuitamente la información que las entidades financieras y otros proveedores de crédito informan al organismo. Para acceder al registro se puede ingresar el CUIT, CUIL o CDI y consultar las financiaciones, el monto informado, la entidad acreedora, la situación asignada y los días de atraso.

Si aparece una información incorrecta o desactualizada, el primer paso es reclamar ante la entidad que informó la deuda. Según el procedimiento publicado por el BCRA, la entidad tiene 10 días hábiles para responder el pedido. Si la respuesta no llega o no resulta satisfactoria, el usuario puede continuar el reclamo ante el Banco Central.