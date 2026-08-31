ANSES septiembre 2026: cuánto cobrarán los jubilados con aumento y qué pasa con el bono

La movilidad de septiembre será del 2,1% por la inflación de julio. La mínima pasará a $428.591,22 y todavía resta formalizar el bono de $70.000

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán un nuevo aumento en septiembre de 2026. La actualización será del 2,1%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio publicada por el INDEC.

Con este ajuste, el haber mínimo que en agosto se ubica en $419.775,93 pasará a $428.591,22 en septiembre, mientras que el haber máximo llegará a aproximadamente $2,884 millones. La actualización se aplica automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Cuánto queda la jubilación mínima de ANSES en septiembre

Con el aumento del 2,1%, el haber mínimo previsional pasará de $419.775,93 a $428.591,22. El cálculo surge de aplicar la actualización correspondiente al IPC de julio sobre el haber vigente durante agosto.

La jubilación mínima es el piso garantizado para las prestaciones del SIPA y constituye además la referencia para determinar el monto del bono extraordinario que reciben los jubilados de menores ingresos.

El mecanismo de movilidad utilizado desde julio de 2024 establece que las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente según la variación del IPC nacional elaborado por el INDEC. Por eso, el dato de inflación de julio determina el incremento que se aplica sobre los haberes de septiembre.

Cuánto cobra un jubilado con la mínima y el bono de $70.000

Para quienes reciben el haber mínimo y reúnen las condiciones para obtener el refuerzo completo, la cuenta de septiembre será:

Jubilación mínima: $428.591,22

$428.591,22 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Ingreso total: $498.591,22

El bono se paga como un concepto separado del haber previsional. Por eso, el aumento del 2,1% se aplica sobre la jubilación y no sobre la suma final que surge después de agregar el refuerzo.

La continuidad del bono de $70.000 para septiembre fue confirmada junto con el nuevo cronograma de pagos. El refuerzo mantiene el mismo monto nominal y no se actualiza con el porcentaje de movilidad.

Qué pasa con los jubilados que cobran más que la mínima

Uno de los puntos más importantes del esquema es que no todos los jubilados que superan la mínima quedan automáticamente afuera del bono. Quienes tienen un haber superior al mínimo pueden recibir un refuerzo menor, calculado para completar sus ingresos hasta el límite establecido para el mes.

En septiembre, ese límite será de $498.591,22, equivalente a la jubilación mínima de $428.591,22 más el bono máximo de $70.000.

Por ejemplo, un jubilado que tenga un haber de $440.000 podría recibir un complemento de $58.591,22, mientras que otro con una prestación de $460.000 recibiría un refuerzo de $38.591,22, siempre dentro de las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

El criterio es que el bono cubra la diferencia necesaria para alcanzar el tope de ingresos, por lo que a mayor haber, menor será el monto del refuerzo.

En cambio, cuando la prestación supera el límite de $498.591,22, el beneficiario queda fuera del esquema del bono. El refuerzo, por lo tanto, no funciona como un pago adicional de $70.000 para todos los jubilados, sino como un complemento dirigido a quienes se encuentran dentro de los parámetros establecidos.

Cuánto queda la jubilación máxima en septiembre

La actualización también alcanza a los haberes más altos. La jubilación máxima pasará de $2.824.694,50 a $2.884.013,08 a partir de septiembre.

A diferencia de quienes reciben la mínima, los titulares de haberes de este nivel no quedan alcanzados por el bono extraordinario, debido a que sus ingresos se encuentran muy por encima del límite fijado para acceder al refuerzo.

Otro aspecto importante es la diferencia entre el haber previsional y el bono. Los $70.000 no forman parte de la jubilación, sino que constituyen un refuerzo extraordinario.

Esto significa que, cuando se determine el próximo aumento por movilidad, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre el haber previsional de $428.591,22 y no sobre los $498.591,22 que puede recibir un jubilado que cobra la mínima y obtiene el bono completo.

El decreto que estableció el bono para agosto determinó además que el refuerzo tiene carácter no remunerativo, no está sujeto a descuentos y no se computa para otros conceptos. El esquema utilizado para septiembre mantiene esta lógica de liquidación del complemento.