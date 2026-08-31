El economista advierte sobre riesgos y tensiones de la política oficial al pedir el fin de restricciones en el mercado de divisas

El economista Domingo Cavallo volvió a reclamar la eliminación total de las restricciones cambiarias. El exministro de Economía insistió en que es la única forma de estabilizar definitivamente el dólar y desactivar las expectativas de una devaluación futura.

Pero esta vez, Cavallo agregó un elemento de urgencia. Advirtió que si el Gobierno no lo hace ahora, difícilmente encuentre en el futuro un contexto más favorable.

"Si no se hace ahora, es difícil que en el futuro se encuentre un momento en que el superávit comercial sea más alto que el actual y las condiciones externas sean más favorables", afirmó el exfuncionario.

Para Cavallo, la única manera de que desaparezcan las expectativas de un salto cambiario desestabilizador es dejar flotar el tipo de cambio en un mercado verdaderamente libre y único. Sin controles, sin intervenciones, sin el MULC que hoy maneja el Banco Central.

Qué ganan los exportadores si se libera el dólar

Cavallo publicó sus argumentos en su blog personal. Allí destacó que los principales beneficiados serían los productores de bienes exportables y prestadores de servicios.

"Podrán ver retribuidos sus esfuerzos productivos con el precio pleno que consigan por sus ventas en el exterior", escribió.

Hoy, explicó el economista, el exportador está atrapado en un sistema con múltiples trabas. Primero debe vender sus divisas al precio oficial que fija el Banco Central. Ese precio es menor al del mercado libre.

Luego, si quiere transferir fondos al exterior, directamente no puede. O debe usar el mecanismo del contado con liquidación, incluso con restricciones temporarias para acceder al MULC y pagar importaciones.

"Cualquier operación a través del contado con liquidación lo obliga a incurrir en costos transaccionales superiores al 2%, además de la diferencia en la cotización con la del mercado oficial", detalló Cavallo.

El exministro cuestionó duramente el nombre del sistema actual. El MULC se llama "Mercado Único y Libre de Cambios", pero según Cavallo "no es único ni libre".

Cómo impactaría en el riesgo país y las tasas de interés

Cavallo sumó otro argumento: la eliminación de controles cambiarios contribuiría decisivamente a reducir el riesgo país.

Esa baja permitiría que tanto el Tesoro como el sector privado accedan al mercado internacional de capitales a tasas más moderadas.

Y aquí viene un efecto en cadena: las tasas activas de interés en pesos tendrían un techo natural, producto de la competencia con el financiamiento externo. De la misma forma que la libre importación pone un límite a los precios internos de bienes locales.

Para el economista, este círculo virtuoso solo se activa con una condición: libre movimiento de capitales, sin restricciones ni controles.

La crítica política más dura: falta ortodoxia monetaria

Pero Cavallo no se limitó a hablar del dólar. Fue más allá y apuntó contra un eslabón que considera perdido en la estrategia oficial: la falta de "ortodoxia monetaria".

El padre de la Convertibilidad reconoció los logros del Gobierno en materia fiscal. La reducción del gasto y la eliminación del déficit son avances innegables.

Sin embargo, advirtió que eso no alcanza. Para maximizar las chances de continuidad en las elecciones de 2027 y evitar una reversión, el Gobierno debe complementar su ortodoxia fiscal con un sistema monetario definido y transparente.

"La ortodoxia monetaria pregonada en campaña —bajo los símbolos de la dolarización y la Banca Simons— ha estado completamente ausente en la práctica", sentenció.

Para Cavallo, la verdadera ortodoxia monetaria en Argentina consiste en organizar un sistema similar al de Perú o Uruguay, donde convivan en competencia la moneda nacional y el dólar, con las mismas funciones y propiedades.

"Estoy convencido, que para que la campaña electoral de 2027 maximice las chances de continuidad, el gobierno debería acompañar, desde ya, la ortodoxia fiscal con un avance anunciado y bien planeado hacia la plena ortodoxia monetaria", aseguró.

Qué no es ortodoxia monetaria según Cavallo

El economista aclaró que su concepto no debe confundirse con el mero control cuantitativo del dinero, como la regla de Friedman. Tampoco con un tipo de cambio fijo sostenido por controles.

"Carecer de un sistema de reglas monetarias, cambiarias y financieras claras no puede considerarse ortodoxo", advirtió.

Cavallo cuestionó decisiones puntuales del Gobierno. Por ejemplo, el reemplazo de las LELIQs por deuda del Tesoro. O las medidas para controlar la base monetaria, cuyos anuncios "sorprendieron a los mercados".

Para el exministro, este no es solo un debate técnico. Es una preocupación política de cara al futuro. Sin un sistema monetario claro y competitivo, los avances actuales corren riesgo de revertirse después de 2027.