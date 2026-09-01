Coto tiene hasta 60% de descuento en acolchados, frazadas y mantas desde $18.000

La tienda presenta promociones para renovar el hogar, con sábanas, set de cuna, fundas y mantas en liquidación por tiempo limitado

Son ofertas de temporada, sujetas a disponibilidad en cada local y online hasta agotar stock.

Destacan acolchados y frazadas con rebajas hasta 60%; frazadas desde $18.000 y mantas desde $9.999.

Coto ofrece promociones en blanquería, hogar y productos para bebés con descuentos de hasta 60% en sucursales y online.

La cadena de supermercados Coto lanzó una serie de promociones en productos de blanquería, entre los que se encuentran acolchados, frazadas, mantas, sábanas y artículos para bebés. Algunas de las ofertas alcanzan descuentos de hasta 60%, mientras que determinados productos se consiguen desde alrededor de $18.000.

La promoción se extiende a diferentes sucursales de la cadena y también su tienda online, donde se exhiben distintos modelos, colores y tamaños. Según se explicó durante el recorrido, las ofertas corresponden principalmente a productos de temporada y están sujetas a la disponibilidad existente en cada establecimiento.

Entre los artículos con mayor porcentaje de descuento aparecen las frazadas y los acolchados, aunque también se encontraron rebajas en mantas, productos infantiles y otros artículos para el hogar.

Acolchados con hasta 60% de descuento en Coto

Uno de los principales productos incluidos en la promoción son los acolchados, con descuentos que llegan hasta el 60%. Durante la recorrida se mostraron distintos modelos y tamaños, entre ellos opciones Queen y King.

Uno de los acolchados exhibidos tenía un precio cercano a los $39.999, mientras que otro modelo de tamaño King se encontraba alrededor de los $47.000. La diferencia de precio estaba vinculada al tamaño y al modelo disponible.

También se mostraron otros acolchados con descuentos del 50%, con valores que rondaban los $42.999.

La oferta incluye diferentes colores y diseños. Por tratarse de una promoción sobre determinados artículos, se recomendó revisar las etiquetas de cada producto antes de realizar la compra, ya que el descuento puede corresponder a un modelo o color específico.

Frazadas desde $18.000

Otro de los productos destacados son las frazadas, entre las que se encuentran opciones con descuentos de hasta 60%.Una de las ofertas correspondía a una frazada polar tamaño King, cuyo precio informado fue de $18.399. El producto estaba disponible en diferentes colores, entre ellos celeste, gris y otras tonalidades.

También se exhiben frazadas de otros tamaños. Algunas opciones Twin se ubicaban alrededor de los $20.399, mientras que determinados modelos Queen tenían precios cercanos a los $28.000.

Además de las frazadas polares, se mostraron modelos confeccionados en distintos tipos de tela y con diferentes diseños.

La variedad disponible dependía del stock de cada producto. Durante el recorrido se señaló que algunos espacios de la sección ya presentaban faltantes debido a que los clientes habían adquirido parte de la mercadería.

Mantas desde $9.999

Las mantas también forman parte de las promociones de Coto. Durante la recorrida se encontraron alternativas desde aproximadamente $9.999, dependiendo del modelo.

Entre las opciones exhibidas había mantas de polar y otros materiales, además de diferentes diseños y colores. También aparecieron modelos de alrededor de $10.499 y otros que alcanzaban los $13.499.

Algunas de las mantas tenían medidas de aproximadamente 1,20 por 1,50 metros, mientras que otros modelos presentaban dimensiones diferentes.

La promoción incluía alternativas lisas y estampadas, con opciones en colores como beige, celeste, gris y verde.

También se mostraron mantas tejidas con valores que rondaban los $29.999, además de otros modelos destinados a utilizar como cubrecamas o para complementar la ropa de cama.

Las sábanas también forman parte de la sección de blanquería

En la sección de sábanas, los precios observados son superiores a los de algunas de las frazadas y mantas incluidas en la liquidación.

Entre los productos exhibidos había juegos de sábanas de diferentes cantidades de hilos. Una de las alternativas mostradas tenía un precio cercano a los $60.000, mientras que otra opción Twin rondaba los $57.000.

También se encontró un modelo Queen de aproximadamente $71.000.

En la sección se observaron juegos con diferentes cantidades de hilos, entre ellos opciones de 600 y 1000 hilos. Los productos pertenecían a distintas líneas y marcas comercializadas por la cadena.

Por este motivo, el precio final varía según el tamaño, la composición, la cantidad de hilos y el modelo elegido.

Opciones para bebés y niños

La promoción también incluye algunos productos destinados a bebés y niños. Se destaca, por ejemplo un juego de sábanas infantil de 100% algodón por aproximadamente $17.000. El conjunto incluía una sábana ajustable, una sábana superior y una funda.

También había diseños estampados, entre ellos motivos infantiles como dragones.

Dentro de la misma sección se encontraron mantitas para bebé con precios desde aproximadamente $9.499, aunque la disponibilidad de algunos modelos podía variar según el stock existente.

Otro de los artículos exhibidos fue un organizador de cuna, con un precio cercano a los $6.499.

Estos productos forman parte de una sección específica de ropa de cama y accesorios para bebés y niños.

Repasadores y otros artículos para el hogar

Las promociones no se limitan exclusivamente a ropa de cama. Durante la recorrida también se mostraron repasadores y manteles.

Los repasadores exhibidos tenían valores cercanos a los $5.999, con modelos confeccionados en materiales como microfibra y diseños tipo waffle o panel de abeja.

También se observaron manteles con precios alrededor de los $35.000, aunque la recorrida destacó especialmente las promociones aplicadas sobre acolchados, frazadas y mantas.

La sección de blanquería de Coto reúne productos para distintos ambientes del hogar y presenta diferentes alternativas de acuerdo con el tamaño, material y diseño.

Almohadones con precios desde $15.499

Entre los últimos productos mostrados durante la recorrida aparecen los almohadones, con algunos modelos incluidos en promociones.

Los precios observados partían de aproximadamente $15.499 para determinados diseños, mientras que otros modelos alcanzaban valores de alrededor de $35.000.

Había alternativas en colores lisos, además de modelos con diferentes texturas y terminaciones.

En este caso, al igual que con el resto de los productos, el precio depende del modelo y de la promoción vigente para cada artículo.

Hasta cuándo están disponibles las ofertas de Coto

Según la información mencionada durante la recorrida, las promociones podían mantenerse hasta comienzos de septiembre, aunque estaban condicionadas principalmente por la disponibilidad de productos. La modalidad de liquidación hasta agotar stock implica que determinados modelos, colores o tamaños pueden dejar de estar disponibles antes de la finalización prevista de la promoción.

Por ese motivo, quienes busquen alguno de los productos específicos deberán consultar la disponibilidad en la sucursal correspondiente y verificar la etiqueta del artículo antes de realizar la compra.

Además, es importante controlar que el descuento anunciado corresponda al producto, tamaño y color elegido, ya que dentro de una misma exhibición pueden encontrarse artículos similares con diferentes condiciones comerciales.

La mayor cantidad de ofertas se concentra en acolchados, frazadas y mantas, con descuentos de hasta 60% y algunos productos que parten de valores cercanos a los $18.000.

Los precios mencionados corresponden a los valores observados durante la recorrida y pueden variar de acuerdo con la sucursal, el stock disponible y la vigencia de cada promoción.