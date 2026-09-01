Un informe del banco internacional proyecta un fuerte crecimiento de sus ingresos en las próximas décadas, pese a las dificultades económicas actuales

La Generación Z atraviesa una paradoja económica que podría profundizarse en los próximos años. Mientras una parte importante de sus integrantes enfrenta dificultades para pagar un alquiler, ahorrar o acceder a una vivienda propia, las proyecciones de un banco internacional indican que podría convertirse en la generación con mayor poder económico de la historia.

La previsión surge de un informe del Bank of America Institute, que estima que los ingresos globales de la Generación Z pasarán de unos u$s9 billones registrados en 2023 a u$s36 billones en 2030 y podrían alcanzar los u$s74 billones hacia 2040.

La Generación Z está integrada, según esta definición, por las personas nacidas entre 1997 y 2012. Una de las principales razones detrás de la proyección es que una parte importante de sus integrantes todavía se encuentra en las primeras etapas de su vida laboral.

Por qué la Generación Z podría convertirse en la más rica de la historia

El informe de Bank of America parte de una cuestión demográfica y laboral: gran parte de los integrantes de esta generación todavía está ingresando al mercado de trabajo o atravesando sus primeros años de desarrollo profesional.

A medida que avancen en sus carreras, la entidad espera un crecimiento de sus ingresos y, en consecuencia, de su capacidad de consumo.

Otro de los factores que podría impulsar su peso económico es la transferencia de patrimonio entre generaciones. Ese proceso podría incluir propiedades, inversiones y otros activos acumulados por sus padres y abuelos.

De esta manera, la evolución de los ingresos de la Generación Z no dependerá únicamente de los salarios que logren obtener durante su vida laboral, sino también de la forma en que se distribuya el patrimonio acumulado por las generaciones anteriores.

Las dificultades económicas que enfrenta hoy la Generación Z

La situación actual, sin embargo, dista de la proyección para las próximas décadas.

Según una encuesta de Bank of America, el 52% de los integrantes de la Generación Z asegura que no gana suficiente dinero para mantener el estilo de vida que desea.

Además, el 32% considera que se encuentra por detrás de sus padres en el cumplimiento de objetivos financieros cuando se compara su situación actual con la que tenían sus progenitores a la misma edad.

Los datos también reflejan las dificultades para construir capacidad de ahorro. En febrero de 2025, los jóvenes pertenecientes a esta generación gastaban casi el doble de lo que tenían acumulado en sus cuentas de ahorro, según los datos analizados por la entidad.

El acceso a la vivienda aparece así como una de las principales expresiones de la presión económica que enfrenta esta generación, junto con las dificultades para ahorrar y alcanzar determinados objetivos financieros.

Cuánto dinero podría generar la Generación Z en las próximas décadas

Las estimaciones del Bank of America Institute muestran un fuerte crecimiento de los ingresos globales de esta generación:

En 2023, los ingresos globales de la Generación Z se ubicaban en torno a los u$s9 billones.

Para 2030, la proyección es que asciendan a u$s36 billones.

Hacia 2040, podrían alcanzar los u$s74 billones.

Estas cifras, sin embargo, no representan el dinero que tendrá cada integrante de la Generación Z de manera individual.

Se trata de una estimación de los ingresos globales generados por el conjunto de las personas que integran esta generación.

Cuándo la Generación Z podría tener su mayor peso económico

De acuerdo con las proyecciones del banco, la Generación Z podría convertirse en la generación con mayores ingresos globales alrededor de 2035.

No obstante, el escenario dependerá de múltiples variables económicas. Entre ellas se encuentran la evolución del mercado laboral, el nivel de los salarios, la inflación, el precio de la vivienda y la distribución del patrimonio.

La proyección plantea así una fuerte contradicción entre el presente y el futuro económico de los más jóvenes: una generación que actualmente enfrenta dificultades para pagar un alquiler, ahorrar o comprar una vivienda podría transformarse, durante las próximas décadas, en una de las de mayor peso económico del mundo.