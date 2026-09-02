El Presidente se refirió a las elecciones y aseguró. "Si algo demostró el Gobierno es que cada una de las cosas que prometimos, las cumplimos"

El presidente Javier Milei habló en el evento "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas", organizado por la Fundación Libertad y Progreso. Durante su exposición, el mandatario volvió a cargar contra el periodismo, aseguró que no cambiará sus políticas económicas y habló de las elecciones 2027.

Al referirse al nombre del evento, Milei hizo mención a las elecciones en Brasil y dio a entender que Flavio Bolsonaro vencerá a Lula da Silva.

Sobre las variables económicas, el Presidente sostuvo: "Quieren que flexibilicemos nuestra política monetaria y nuestra política fiscal. Y no vamos a hacer eso. No vamos a flexibilizar nuestra política fiscal. El equilibrio fiscal no se negocia. Tampoco vamos a negociar la política monetaria, porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación".

"Al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas, no hay sustituto a hacer lo moralmente correcto. A llevar a cabo políticas que sean justas. Lo que tenemos que hacer es mantenernos en ese rumbo y que elijan los argentinos: qué mejor que por primera vez los argentinos van a tener un menú de opciones donde se pueden mostrar ideas y resultados. Si algo demostró el Gobierno es que cada una de las cosas que prometimos, las cumplimos", agregó el mandatario.

"Las buenas políticas no se negocian"

En otro tramo de su exposición, Milei sostuvo: "Llegamos a las elecciones de medio tiempo habiendo cumplido con todas las promesas de campaña. Y no solo eso, presentamos nuestro partido por primera vez en 24 distritos y ganamos en 16 y le sacamos 17 puntos de diferencia al maldito kirchnerismo".

"Por lo tanto, las buenas políticas no se negocian. Y estará en manos de los argentinos si quieren volver al pasado, si quieren volver a abrazar el fracaso o quieren terminar con esta transformación que hará grande a Argentina nuevamente".

"Hay un tema muy importante que tiene que ver con los resultados. Una de las cosas que más trabajo demanda es convencer a la sociedad de ser libre. Parece mentira, pero es la parte más difícil de abrazar las ideas de la libertad", agregó.

En tanto, para referirse a las ideas de la libertad, tomó como ejemplo parte del libro Éxodo y señaló: "Si no mostramos resultados se hace difícil acompañar, porque lo que estamos proponiendo es un escenario que tiene riesgo. Lo que hace el Estado es un vendedor de seguro: ofrece un montón de servicios que lo podría satisfacer el sector privado si tuviéramos mercado de seguros completo y profundo: algo que estamos trabajando con Federico, lo que llamamos la revolución de seguros. Cuando desarrolle el mercado, entonces la necesidad de contar con Estado es menor. Y si necesito menos Estado puedo bajar impuestos. Y el sector privado seguramente lo hará mejor".

"Con los datos les estamos ganando por goleada, a pesar de la suciedad de los corruptos periodistas y medios de comunicación que apuestan al fracaso permanente de Argentina", aseguró.

"Por lo tanto, tengo esperanzas y confío en los argentinos. Porque no puede ser que un conjunto de delincuentes mentirosos tapen el sol con un dedo. Mientras que ellos sigan diciendo sus mentiras, vamos a seguir repitiendo la verdad", señaló Milei.

"Lo que voy a hacer es mostrarles que hoy no solo somos los representantes de las mejores ideas, sino que no solo somos promesas, somos un montón de resultados. Y quiero hacer un especial agradecimiento a los miembros del equipo. A los miembros del Gabinete", agregó.

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