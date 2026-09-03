Outlet de Adidas liquida zapatillas con 50% de descuento y cuotas sin interés

La marca alemana tiene disponibles varias promociones para la compra de calzado, con precios que arrancan en $59.999 en su catálogo online

El mercado de calzado deportivo suma una atractiva alternativa para quienes buscan renovar sus zapatillas sin descuidar el presupuesto. Adidas aplicó un importante refresco a su catálogo digital oficial de ofertas, desplegando promociones especiales que alcanzan hasta la mitad de su valor original en pares seleccionados. Esta renovación abarca distintas categorías que van desde el uso urbano cotidiano hasta opciones específicas para la práctica deportiva o el entrenamiento masivo.

Esta iniciativa de liquidación cobra especial relevancia en un contexto donde los valores de la indumentaria y el calzado representan un gasto significativo para los consumidores. La propuesta oficial facilita el acceso a líneas de temporadas anteriores y ediciones especiales con valores iniciales que arrancan en el rango de los $59.999. Sin embargo, al tratarse de una liquidación directa de inventario, la disponibilidad de modelos, gamas de colores y la variedad de talles queda sujeta estrictamente al stock remanente en la plataforma web.

Modelos destacados y promociones

Dentro del espectro de opciones disponibles en la plataforma online de la compañía, se destacan diversas alternativas con rebajas escalonadas. El porcentaje más alto de rebaja llega al 50% en calzados específicos como el modelo urbano Jabbar Hi para mujer de la línea Originals, cuyo valor promocional se ubica en $79.999 tras aplicarle el descuento sobre el precio de referencia de $159.999. Asimismo, otras líneas urbanas y de carrera presentan rebajas del 40%, situando a las Response Runner 2 en $59.999 y a las Run 76/26 para hombre en $77.999.

La variedad de calzados con descuentos del 20%, 30% y 40% se extiende a diferentes públicos y disciplinas, integrando alternativas clásicas y de alta demanda en el mercado local:

Campus 00s para niño: cuentan con un 40% de descuento y quedan disponibles a un valor de $71.999.

NY 90 para mujer: tienen una rebaja del 40% dentro de la sección retro, ubicándose en $89.999.

Hoops 4.0: modelo de corte básquet o urbano con un 30% de descuento, publicado en $69.999.

Samba LT para mujer: versión clásica de la línea Originals con un 30% de rebaja, comercializada a $146.999.

Campus 00s para hombre: variante de estilo urbano con un 30% de descuento, que se posiciona en $160.999.

Superstar II: icónico diseño de la firma con un 20% de rebaja, que ubica su valor final en $175.999.

Financiación en cuotas y beneficios adicionales

Para concretar las compras y acceder a este abanico de promociones, los usuarios deben ingresar a la tienda virtual de la marca en la sección dedicada al calzado con rebajas. El portal permite filtrar la búsqueda por talle, disciplina, rango de precio o porcentaje de descuento, facilitando la verificación del stock antes de cerrar la transacción. Asimismo, la tienda oficial ofrece facilidades de pago diferido sin interés que se aplican según el monto total acumulado en el carrito de compras.

Las condiciones para acceder a las cuotas sin recargo comprenden tres tramos diferenciados: quienes realicen consumos desde $89.999 pueden financiar el pago en 3 cuotas fijas; los carritos que superen el piso de los $149.999 habilitan la opción de 6 cuotas; mientras que para las operaciones que sobrepasen el valor de $179.999 se extiende la posibilidad de abonar en 9 cuotas sin interés. A estas facilidades se suman los beneficios acumulables para los miembros del programa de fidelización de la marca, además de descuentos que alcanzan el 35% en indumentaria deportiva y camisetas de clubes.