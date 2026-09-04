Se reactiva el conflicto en Express Beer: Moyano exige que Quilmes absorba a los trabajadores

Hay en juego unos 220 empleos. El Sindicato de Camioneros reclama que se mantengan los puestos de trabajo y que se respete la antigüedad

El conflicto en la empresa de logística Express Beer -prestadora de servicios para Cervecería Quilmes- sigue sin solución. A dos meses de la paralización de sus actividades y la incertidumbre personal, el secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, señaló que "intimamos a Quilmes para que contrate las empresas que sean necesarias para que absorban a esos trabajadores, que son 210 aproximadamente, y que se los indemnice, teniendo en cuenta que hay compañeras y compañeros con una antigüedad de 20, 25, hasta 27 años" y subrayó: "No estamos dispuestos a regalarles esa cantidad de años a la empresa que se fue, Express Beer, ni tampoco a Quilmes".

Aclaró que "si bien el personal está cobrando el salario que les paga Quilmes como dadora de carga, no están tomando servicio" e insistió en que la cervecera "es responsable solidaria, como marca la ley", al tiempo que apuntó contra el gobierno. "Aprovechando la reforma laboral y estas políticas horribles y nefastas que están llevando adelante Milei, Sturzenegger y Caputo, aprovechan la baja de consumo para echar trabajadores".

Qué exige Camioneros para resolver el conflicto

Moyano sostuvo que "queremos dignidad, y lo que dignifica al hombre es el trabajo". A pesar de la tensión, desde el gremio esperan que los directivos de Quilmes anuncien la contratación de las empresas necesarias, que se indemnice a quienes corresponda y que los trabajadores vuelvan a sus jornadas laborales con normalidad.

El dirigente anunció que continuarán con las acciones gremiales y legales necesarias "para resguardar los derechos de los compañeros y preservar las fuentes de trabajo". Por ahora, no hay medidas de fuerza puntuales y solo realizan asambleas informativas con los trabajadores y trabajadoras, que pertenecen a la rama Aguas y Gaseosas.

La organización gremial había dispuesto el estado de alerta y movilización en la actividad, que también viene golpeada por la caída del consumo, generando el cierre de empresas, provocando suspensiones y despidos. Al respecto, Moyano ratificó el compromiso de "defender cada uno de los puestos de trabajo y acompañar a las familias afectadas".

La solidaridad gremial que respalda la lucha de Express Beer

El conflicto en Express Beer se disparó a mediados de este año, provocando la reacción de Camioneros, que planteó: "Durante décadas, el personal desempeñó sus tareas con responsabilidad y compromiso, prestando servicios para Cervecería y Maltería Quilmes", señalando que "sin embargo, el propietario de la firma, Juan Aguilar, decidió el cierre de la empresa sin brindar respuestas acordes a la gravedad de la situación, dejando a cientos de familias en la incertidumbre".

Asimismo, exigió "el cumplimiento de todas las obligaciones laborales", detallando que las comisiones internas de las siguientes empresas -que también prestan servicios para Quilmes- manifestaron su solidaridad:

Special Truck

Levon

TDU

Estas comisiones acompañan "la lucha de los compañeros de Express Beer", respaldando el reclamo "en defensa de los puestos de trabajo y reafirmando la unidad de la familia camionera frente a este difícil momento ante la falta de pago de sueldos y aguinaldo que golpea a los trabajadores".

La dirigencia gremial mantuvo reuniones con los empresarios hasta que llegó el acuerdo donde Quilmes abonó los sueldos y el aguinaldo. Ahora Moyano volvió a visualizar la situación de los trabajadores y trabajadoras con la posibilidad de que, a quienes se quieran retirar les paguen las indemnizaciones como marca la ley o garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.