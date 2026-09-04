Becas Progresar 2026: qué línea cierra este viernes y cuánto paga

La segunda convocatoria de Progresar Obligatorio termina este viernes 4 de septiembre. Requisitos, montos y próximas fechas de inscripción

Los estudiantes que quieran acceder a las Becas Progresar 2026 todavía tienen tiempo de anotarse en la línea Progresar Obligatorio, pero el plazo vence este viernes 4 de septiembre. Se trata de la segunda convocatoria del año para quienes buscan terminar sus estudios de nivel obligatorio.

El Ministerio de Capital Humano estableció que esta inscripción permanece abierta desde el 10 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2026. La convocatoria corresponde a la línea destinada a la finalización de la educación obligatoria.

Para acceder a Progresar Obligatorio, los postulantes deben tener entre 16 y 24 años al momento del cierre de la convocatoria. El límite se amplía para determinados grupos prioritarios: personas a cargo de un hogar monoparental con hijos menores de 18 años pueden postularse hasta los 35 años.

Asimismo, integrantes de determinados grupos en situación de vulnerabilidad multidimensional no tienen límite máximo de edad. Otro de los requisitos centrales es económico.

Los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no deben superar el equivalente a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además, es necesario ser alumno regular de una institución educativa y cumplir con las condiciones académicas establecidas por el programa.

Cuánto paga Progresar en 2026

El monto vigente de las Becas Progresar es de $35.000 mensuales. Sin embargo, en Progresar Obligatorio el estudiante no recibe necesariamente la totalidad de ese importe todos los meses.

La normativa establece una retención del 20% para las cuotas regulares. Por eso, el pago mensual correspondiente al 80% equivale a $28.000, mientras que los $7.000 restantes quedan sujetos al cumplimiento de las condiciones académicas y de regularidad exigidas por el programa.

En el caso de quienes ingresen a través de la segunda convocatoria, la beca tiene una duración de hasta seis cuotas mensuales. Para esta convocatoria, el esquema contempla cuatro cuotas regulares con el 20% retenido, una cuota estímulo por actividades formativas y otra por rendimiento académico, siempre que se cumplan las condiciones previstas.

Qué otras líneas de Progresar siguen abiertas

El cierre del 4 de septiembre no alcanza a todas las Becas Progresar. La segunda convocatoria también contempla otras líneas con plazos diferentes.

El calendario oficial establece que Progresar Superior y Progresar Enfermería tienen inscripción abierta hasta el 11 de septiembre de 2026. En tanto, Progresar Formación Profesional mantiene abierta su convocatoria hasta el 27 de noviembre.

En Progresar Superior pueden postularse estudiantes ingresantes de hasta 25 años y estudiantes avanzados de hasta 30 años, con ampliaciones para determinados grupos. También deben acreditar regularidad y cumplir con los requisitos académicos correspondientes a su trayectoria.

Progresar Formación Profesional, por su parte, está orientado a quienes realizan cursos o trayectos formativos vinculados con la educación técnico-profesional. La edad general es de 18 a 24 años, con extensión hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado, además de otras ampliaciones para grupos prioritarios.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar

La inscripción es gratuita, personal y online. Para comenzar el trámite, el estudiante debe contar con una cuenta activa de Mi Argentina y acceder a la plataforma oficial de Progresar.

El procedimiento consiste en ingresar a la página del programa, seleccionar la línea correspondiente, iniciar sesión con las credenciales de Mi Argentina, completar la encuesta y cargar los datos académicos. Finalmente, se debe enviar el formulario para que la solicitud quede registrada.

También es necesario informar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del estudiante, mediante un CBU o CVU. La normativa establece que la cuenta declarada para recibir el beneficio debe pertenecer al propio solicitante.

Un punto importante es que Progresar no requiere gestores ni intermediarios. El trámite es gratuito y las autoridades recomiendan realizarlo directamente a través de los canales oficiales, sin entregar las credenciales de Mi Argentina a terceros.