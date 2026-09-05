Cuánto ganan los encargados de edificio con aumento en septiembre

El sector acordó una actualización que modifica los salarios básicos tras incorporar sumas fijas y aplicar una suba porcentual. Impacto en las expensas

Las liquidaciones de los encargados de edificios en todo el país incorporan un nuevo aumento tras la paritaria celebrada entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las cámaras del sector empleador. El entendimiento se aplica de forma directa sobre las escalas del Convenio Colectivo de Trabajo 589/10 y contempla el trimestre que abarca las liquidaciones desde julio hasta septiembre.

La recomposición aprobada por la conducción gremial que encabeza Víctor Santa María combina subas de carácter porcentual con la aplicación de sumas fijas de carácter remunerativo. El propósito central de la medida es sostener los haberes del personal frente al ritmo de la inflación y dar previsibilidad al costo laboral en los consorcios de propiedad horizontal.

Encargados de edificios: los sueldos básicos de septiembre categoría por categoría

Con el último tramo de suba aplicado todas las categorías de encargados superan el millón de pesos mensuales. El máximo ingreso, sin contar los adicionales del sector, para los que tienen vivienda asignada ya se ubica en $1.220.160, mientras que ese monto se eleva en $181.373 para aquellos que se ubiquen en la primera categoría pero que no cuenten con vivienda dentro del edificio.

En tanto, para el personal jornalizado que no trabaja más de 18 horas mensuales el ingreso es de $12.742,40 por hora, mientras que un suplente de encargado recibe por día la suma de $55.642,60.

Encargado Permanente con vivienda : 1° Categoría: $1.220.160 2° Categoría: $1.169.320 3° Categoría: $1.118.480 4° Categoría: $1.016.800

Encargado Permanente sin vivienda : 1° Categoría: $1.401.533 2° Categoría: $1.343.136 3° Categoría: $1.284.739 4° Categoría: $1.167.944



Adicionales y el impacto estimado en las expensas

Dentro del recibo de sueldo, los adicionales suelen representar un porcentaje muy significativo del ingreso final. Entre los conceptos más habituales regulados por el gremio que conduce Víctor Santa María se destacan el plus por retiro y clasificación de residuos, la limpieza de cocheras, el mantenimiento de jardines y el cuidado de piscinas.

Retiro de residuos : $2.280,10 por unidad funcional del edificio

Clasificación de residuos : $39.271,60

Plus por antigüedad por año trabajado : $23.358,90

Plus por mantenimiento de jardines : $31.115,10

Plus por limpieza de cocheras : $31.115,10

Plus por movimiento de coches (hasta 20): $46.069,10

Plus por limpieza de piletas y mantenimiento de agua : $53.343,20

Viáticos : $86.655.

Plus por zona desfavorable: 50% adicional.

Especialistas del sector inmobiliario advierten que la incidencia del salario del encargado en las expensas globales de un edificio estándar ronda entre el 50 y el 60 por ciento de los gastos comunes. Por este motivo, se estima que las liquidaciones que venzan en las próximas semanas llegarán con incrementos promedio que replicarán la presión de estos ajustes gremiales, obligando a las administraciones a recalcular los fondos de reserva para evitar situaciones de morosidad en los edificios.

Cómo fueron los aumentos para encargados por la última paritaria

La modalidad de liquidación aprobada para el sector determinó tres etapas sucesivas de liquidación que impactan tanto en el sueldo básico de la cuarta categoría como en los adicionales de convenio y las categorías superiores: