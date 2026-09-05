Encuesta de EY Argentina a empresas: la mayoría espera crecimiento en 2027

El 68% de las consultadas aseguró que cree que sus ventas aumentarán durante el año que viene, mientras que más de la mitad espera mejor rentabilidad

Las principales compañías del país proyectan un escenario de expansión para el próximo ejercicio. De acuerdo con los datos de la 23° edición de la encuesta anual sobre financiación e inversión realizada por la consultora EY Argentina en conjunto con el Instituto Argentino de Finanzas (IAEF), bajo el lema "Argentina: de la estabilidad al crecimiento. Cómo generar competitividad sostenida", más del 60% de los ejecutivos prevé un incremento en su volumen de negocios. El relevamiento contó con la participación de más de 100 empresas líderes del mercado local.

"Después de un 2025 de fuerte recuperación y frente a un escenario de desaceleración de la inflación y mayor calma cambiaria, este año el proceso de estabilización se mostró algo más heterogéneo, propio de una economía que todavía está acomodando sus precios relativos. Aun así, la resiliencia de las compañías es notable y se refleja en que la mayoría sigue invirtiendo y proyectando crecimiento para el 2027", destacó Alejandro Kelman, socio de EY Argentina, al analizar los resultados del sondeo.

Expectativas para 2027, financiamiento y sectores con mayor potencial

El informe detalla los principales indicadores económicos proyectados por los ejecutivos para el ciclo 2027, las vías elegidas para financiar proyectos y las reformas que demanda el sector privado para consolidar la competitividad: