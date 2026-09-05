Encuesta de EY Argentina a empresas: la mayoría espera crecimiento en 2027
Las principales compañías del país proyectan un escenario de expansión para el próximo ejercicio. De acuerdo con los datos de la 23° edición de la encuesta anual sobre financiación e inversión realizada por la consultora EY Argentina en conjunto con el Instituto Argentino de Finanzas (IAEF), bajo el lema "Argentina: de la estabilidad al crecimiento. Cómo generar competitividad sostenida", más del 60% de los ejecutivos prevé un incremento en su volumen de negocios. El relevamiento contó con la participación de más de 100 empresas líderes del mercado local.
"Después de un 2025 de fuerte recuperación y frente a un escenario de desaceleración de la inflación y mayor calma cambiaria, este año el proceso de estabilización se mostró algo más heterogéneo, propio de una economía que todavía está acomodando sus precios relativos. Aun así, la resiliencia de las compañías es notable y se refleja en que la mayoría sigue invirtiendo y proyectando crecimiento para el 2027", destacó Alejandro Kelman, socio de EY Argentina, al analizar los resultados del sondeo.
Expectativas para 2027, financiamiento y sectores con mayor potencial
El informe detalla los principales indicadores económicos proyectados por los ejecutivos para el ciclo 2027, las vías elegidas para financiar proyectos y las reformas que demanda el sector privado para consolidar la competitividad:
- Proyecciones de ventas y rentabilidad: El 68% de las firmas consultadas prevé que sus ventas crecerán durante 2027, mientras que el 53% espera una mejora en su rentabilidad. Para el 2026, atravesado por mayor volatilidad, el 51% reportó crecimiento en sus ventas (frente al 62% del estudio anterior) y un 32% señaló una caída.
- Planes de inversión y destino de fondos: Casi el 50% de las empresas proyecta incrementar sus inversiones el próximo año. Los recursos se destinarán principalmente a la adquisición de bienes de capital e incorporación de tecnología (70%) y al fortalecimiento del capital de trabajo (19%).
- Estructura de financiamiento: La autofinanciación continúa siendo la principal vía utilizada por las compañías (31%), seguida por los créditos bancarios locales (22%) y los aportes de casa matriz (15%). Un 69% de los encuestados indicó que sus necesidades de crédito no registraron cambios respecto del año anterior, reflejando cautela para tomar deuda.
- Sectores estratégicos: El rubro energético se consolida como el de mayor potencial de crecimiento con el 37% de las menciones, escoltado por el agribusiness (23%) y las obras de infraestructura (17%).
- Demandas al Estado e incentivos: Para incrementar la competitividad y la confianza, los ejecutivos priorizaron la simplificación tributaria y administrativa (61%), un plan económico claro y sustentable (27%), una reforma impositiva que estimule la inversión (25%) y la estabilidad cambiaria (20%). Asimismo, destacaron a la Inteligencia Artificial (28%) como la principal palanca para dar un salto en la productividad.