Metrodelegados en alerta: paralizarán los subtes en rechazo a descuentos salariales

Tras denunciar descuentos indebidos de hasta 26 días el gremio de subtes define un plan de lucha si Emova no revierte la medida el martes

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP) dispuso el estado de alerta ante la decisión de la empresa concesionaria Emova, que aplicó descuentos salariales al personal de distintas líneas y sectores. Desde el gremio señalaron que esta no es una práctica aislada de la empresa, sino que Emova recurre a estas prácticas "sin fundamento legal, afectando el bolsillo de los empleados que cumplieron con sus obligaciones laborales".

Asimismo, declararon que "exigimos el cese inmediato de los descuentos indebidos y el pago de las sumas correspondientes", remarcando que el accionar de la compañía "afecta la estabilidad económica de cientos de familias que dependen del salario completo para hacer frente a sus gastos básicos".

Fuentes gremiales advirtieron que "si no se termina con estas medidas", podrían disponer un plan de lucha que comenzaría con la liberación de molinetes, sin descartar asambleas o directamente cese de actividades que afectaría el servicio para miles de usuarios.

Audiencia clave el martes en la Secretaría de Trabajo

Los Metrodelegados aseguraron que Emova descontó hasta 26 días de sueldo a personas que trabajaron todos los días del mes, de forma "ilegal e indebida", calificaron la medida como "arbitraria" y subrayando que "rompe la paz social" en el servicio de transporte subterráneo.

La conducción gremial encabezada por Néstor Segovia y la empresa fueron convocados a una audiencia en la Secretaría de Trabajo el martes a las 11, donde sentarán sus posiciones. Al respecto, insistió en que se trata de conductas que consideran "ilegales" y que se deben restituir los montos descontados a los trabajadores. Agregó que "la concesionaria tiene que dar marcha atrás con esta decisión que no solo es injusta, sino que viola la normativa laboral vigente".

En caso de que la audiencia no arroje una solución favorable para los trabajadores, los voceros gremiales ratificaron que dispondrán un plan de lucha, apuntando que "la paciencia de los trabajadores se está agotando y no permitiremos que se sigan vulnerando sus derechos".

Conflicto por asbesto y restricción para disposición de basura

Pero este no es el único conflicto que atraviesan los trabajadores del subte. Al reclamo para la eliminación del asbesto que se encuentra tanto en los vagones como en las estaciones, los Metrodelegados rechazaron la decisión del gobierno de la Ciudad de limitar a una franja de dos horas, de 19 a 21, la disposición de residuos en la red, que, según denunciaron, trata al transporte público subterráneo "como si fuera un edificio común".

Manifestaron que "quieren tratar a una red que mueve 800.000 pasajeros por día como si fuera una vivienda", y explicaron que "bajo tierra se genera basura durante todo el día y al obligar a sacarla en solo dos horas, hacen que los residuos húmedos queden acumulados más de 22 horas pudriéndose en andenes, túneles y talleres, largando olor, generando focos de infección y atrayendo plagas".

El gremio viene planteando problemas de higiene y mantenimiento en la red, recordando que, en junio de este año, denunciaron la presencia de:

Ratas en estaciones y talleres

Alacranes en diversos sectores

Murciélagos producto del abandono general del servicio

Sarna entre los trabajadores

Reiteraron que "no hay tacho que aguante 22 horas de basura de todo el subte", detallando que el personal se verá imposibilitado de realizar en dos horas un trabajo que debería hacerse durante toda la jornada, con el consiguiente riesgo para la salud de los trabajadores y de los usuarios que transitan por los halles y andenes.

Plantearon que "si esto sigue así, el subte se va a llenar de basura, y no será culpa de los trabajadores. Necesitamos un tratamiento especial para la excesiva cantidad de residuos que se acumulan en las 90 estaciones de la red subterránea". Por estos motivos, exigieron a Emova y a las autoridades del gobierno porteño que contemplen la "situación particular" del subte y busquen soluciones viables, que "no pongan en riesgo la salud de los trabajadores ni la de los usuarios".