Durante septiembre se habilitan beneficios exclusivos en estaciones de servicio para quienes abonen con determinadas tarjetas o apps de pago

Durante septiembre de 2026, distintas petroleras, bancos y billeteras virtuales ofrecen promociones para reducir el costo de las cargas de nafta y gasoil. Los beneficios alcanzan hasta el 30% de descuento o reintegro, según la entidad, el medio de pago utilizado y el tipo de combustible.

Las promociones se distribuyen entre estaciones de YPF, Shell, Axion Energy, Puma Energy y otras marcas. En varios casos, los descuentos están vinculados con aplicaciones propias de las compañías, mientras que otros se activan mediante MODO, Mercado Pago, Buepp o tarjetas bancarias.

Además del porcentaje de descuento, es necesario considerar los topes semanales, mensuales o por compra, ya que determinan cuánto dinero puede recuperarse efectivamente. Algunas promociones pueden combinarse con otros beneficios de la misma estación o aplicación, como ocurre en YPF donde el 6% por carga nocturna puede acumularse con el 3% de autodespacho.

YPF concentra promociones con App YPF y bancos

Los clientes del programa Serviclub que paguen sus cargas mediante la App YPF tienen distintas alternativas durante septiembre.

Una de ellas permite acceder a un 6% de ahorro todos los días, sin tope, para las cargas realizadas entre las 0 y las 6. A esto se suma un 3% de ahorro diario y sin tope cuando se utiliza la modalidad de autodespacho.

Ambos beneficios pueden acumularse. De esta manera, quienes cumplan con las condiciones pueden combinar el 6% por carga nocturna con el 3% correspondiente al autodespacho.

Los socios del Automóvil Club Argentino (ACA) también cuentan con un 5% de ahorro todos los días en las estaciones adheridas, con un tope de $18.000 durante septiembre.

YPF también tiene acuerdos específicos con bancos:

Banco Macro ofrece todos los miércoles un 20% de ahorro, pagando mediante MODO con tarjeta de crédito Visa, con un tope mensual de $15.000. Para clientes Selecta, el beneficio llega al 30%, con un máximo de $20.000 mensuales

ofrece todos los miércoles un 20% de ahorro, pagando mediante MODO con tarjeta de crédito Visa, con un tope mensual de $15.000. Para clientes Selecta, el beneficio llega al Banco Galicia concentra su promoción el jueves 10 de septiembre. Ese día, quienes paguen con crédito Mastercard mediante MODO reciben un 10% de ahorro, con un tope de reintegro de $10.000. Para clientes Éminent, el porcentaje sube al 15%, con un máximo de $15.000. Quienes tienen cuenta sueldo pueden sumar un 10% adicional, con hasta $5.000 extra

concentra su promoción el jueves 10 de septiembre. Ese día, quienes paguen con crédito Mastercard mediante MODO reciben un 10% de ahorro, con un tope de reintegro de $10.000. Para clientes Éminent, el porcentaje sube al 15%, con un máximo de $15.000. Quienes tienen cuenta sueldo pueden sumar un Los clientes de Banco Santander suscriptos a Sorpresa tienen los jueves un 15% de reintegro pagando desde la App YPF con crédito o débito Visa. El límite de ahorro durante septiembre es de $20.000

suscriptos a Sorpresa tienen los jueves un 15% de reintegro pagando desde la App YPF con crédito o débito Visa. El límite de ahorro durante septiembre es de En Banco ICBC , los martes, los clientes con cuenta sueldo que paguen mediante MODO con crédito o débito reciben un 15% de reintegro, con un tope mensual de $15.000

, los martes, los clientes con cuenta sueldo que paguen mediante MODO con crédito o débito reciben un 15% de reintegro, con un tope mensual de $15.000 Banco Comafi ofrece los sábados un 20% de reintegro pagando con débito o crédito mediante MODO, con un tope semanal de $6.000. Para clientes Único, el límite asciende a $10.000 por semana. Considerando los cuatro sábados de septiembre, este último grupo puede alcanzar un ahorro de hasta $40.000 durante el mes.

ofrece los sábados un 20% de reintegro pagando con débito o crédito mediante MODO, con un tope semanal de $6.000. Para clientes Único, el límite asciende a $10.000 por semana. Los domingos, Banco Ciudad ofrece un 10% de reintegro para quienes paguen con crédito mediante MODO o la aplicación Buepp, con un tope mensual de $10.000

ofrece un 10% de reintegro para quienes paguen con crédito mediante MODO o la aplicación Buepp, con un tope mensual de $10.000 Banco Nación , por su parte, ofrece los viernes un 20% de ahorro pagando desde MODO BNA+ con QR y tarjeta de crédito Visa o Mastercard. El reintegro tiene un límite mensual de $10.000

, por su parte, ofrece los viernes un 20% de ahorro pagando desde MODO BNA+ con QR y tarjeta de crédito Visa o Mastercard. El reintegro tiene un límite mensual de Los clientes Búho One de Banco Hipotecario , con paquetes Black o Platinum, pueden acceder los martes a un 15% de descuento pagando mediante MODO con tarjeta de débito Visa. El tope para septiembre es de $8.000

, con paquetes Black o Platinum, pueden acceder los martes a un 15% de descuento pagando mediante MODO con tarjeta de débito Visa. El tope para septiembre es de $8.000 Finalmente, Brubank ofrece los lunes un 10% de ahorro pagando con débito o crédito Visa desde la App YPF. El límite es de $6.000 por compra para clientes Ultra, $4.000 para Plus y $2.000 para One

Shell ofrece descuentos en V-Power y nafta súper

En las estaciones Shell, las promociones se canalizan principalmente a través de Shell Box, tarjetas y programas de beneficios.

Todos los miércoles de septiembre, quienes paguen desde Shell Box pueden obtener un 10% de ahorro en combustibles V-Power, con un tope de $5.000 por semana.

La Tarjeta 365 amplía el beneficio de lunes a viernes. Los usuarios pueden obtener un 10% de descuento en combustibles V-Power, con un máximo de $5.000 semanales. En nafta súper, el ahorro es del 5%, con un tope de $2.000 por semana.

También existen promociones bancarias en estas estaciones:

Banco Comafi ofrece los domingos un 20% de reintegro mediante MODO, con un tope semanal de $6.000. Para clientes Único, el límite sube a $10.000 por semana, lo que permite alcanzar hasta $40.000 durante septiembre

ofrece los domingos un 20% de reintegro mediante MODO, con un tope semanal de $6.000. Para clientes Único, el límite sube a $10.000 por semana, lo que permite alcanzar hasta Banco Ciudad ofrece los domingos un 10% de reintegro pagando con crédito a través de MODO o Buepp, con un límite de $10.000 mensuales

ofrece los domingos un 10% de reintegro pagando con crédito a través de MODO o Buepp, con un límite de $10.000 mensuales El jueves 10 de septiembre, Banco Galicia ofrece sus condiciones especiales: 10% con crédito Mastercard mediante MODO, 15% para clientes Éminent y un 10% adicional para clientes con cuenta sueldo, sujeto a los topes establecidos para cada beneficio

ofrece sus condiciones especiales: 10% con crédito Mastercard mediante MODO, 15% para clientes Éminent y un 10% adicional para clientes con cuenta sueldo, sujeto a los topes establecidos para cada beneficio Los viernes, Banco Nación ofrece un 25% de ahorro pagando mediante MODO BNA+ con QR y tarjetas de crédito Visa o Mastercard. El tope mensual es de $13.000

ofrece un 25% de ahorro pagando mediante MODO BNA+ con QR y tarjetas de crédito Visa o Mastercard. El tope mensual es de Banco Supervielle ofrece los domingos un 10% de reintegro con Visa Débito mediante MODO, con un máximo de $10.000 durante el mes

Además, los jueves, los usuarios de Jumbo+ y Vea Ahorro pueden obtener un 10% en combustibles V-Power desde Shell Box, con hasta $5.000 de ahorro semanal. Si pagan con crédito Cencopay, pueden sumar un 5% adicional.

Axion Energy concentra beneficios en la app ON

En Axion Energy, la aplicación ON permite acceder a distintas promociones durante septiembre.

Los lunes y viernes hay un 10% de ahorro en combustibles Quantium. Para nafta, el tope mensual es de $6.500 para usuarios de niveles 1 y 2, mientras que para niveles superiores alcanza los $12.000.

En el caso del diésel, el límite de ahorro es de $6.500 por quincena. Además, la compañía ofrece todos los días un 5% de descuento en nafta súper para cargas de al menos 25 litros, con un tope semanal de $10.000.

Las promociones de bancos también se aplican en Axion:

Banco Comafi ofrece los lunes un 20% de reintegro mediante MODO, con un tope semanal de $6.000. Para clientes Único, el límite asciende a $10.000 por semana

ofrece los lunes un 20% de reintegro mediante MODO, con un tope semanal de $6.000. Para clientes Único, el límite asciende a $10.000 por semana Banco Ciudad mantiene los domingos un 10% de reintegro con crédito mediante MODO o Buepp, hasta $10.000 mensuales

mantiene los domingos un 10% de reintegro con crédito mediante MODO o Buepp, hasta $10.000 mensuales Los viernes, Banco Nación ofrece un 20% de ahorro, con un máximo de $10.000 mensuales. El jueves 10 de septiembre, Banco Galicia aplica sus beneficios de 10%, 15% y 10% adicional para cuenta sueldo, según el perfil del cliente

ofrece un 20% de ahorro, con un máximo de $10.000 mensuales. El jueves 10 de septiembre, Banco Galicia aplica sus beneficios de 10%, 15% y 10% adicional para cuenta sueldo, según el perfil del cliente Por su parte, Brubank ofrece los viernes, sábados y domingos un 20% de ahorro para clientes Plus, con un tope de $4.000 por carga y por semana. Los clientes del Plan Ultra cuentan con un 30% todos los días, con un límite de $6.000 por compra y $30.000 durante septiembre

Puma Energy ofrece 10% en tres tipos de combustible

Puma Energy aplica todos los miércoles de septiembre un 10% de descuento en nafta súper, nafta Premium e Ion Diesel.

El beneficio contempla cargas de hasta 50 litros por día y requiere tener instalada la aplicación Puma Pris. Los medios de pago habilitados incluyen tarjetas de crédito, tarjetas de débito, dinero disponible en Mercado Pago y efectivo.

Además del descuento, las cargas permiten sumar puntos en el programa de beneficios. Esos puntos pueden utilizarse posteriormente para obtener vouchers de descuento de hasta $30.000, que pueden emplearse cualquier día de la semana.

Los clientes de Banco Comafi tienen los viernes un 20% de reintegro pagando con crédito o débito mediante MODO. El tope es de $6.000 semanales y llega a $10.000 para clientes Único.

Banco Galicia mantiene para el jueves 10 de septiembre sus descuentos de 10% y 15%, junto con el beneficio adicional para clientes con cuenta sueldo, de acuerdo con los topes correspondientes.

Por otra parte, Personal Pay ofrece los sábados un 10% de reintegro pagando con la tarjeta Visa Personal Pay desde Puma Pris. El beneficio tiene un tope de $4.000 por compra y puede utilizarse hasta dos veces durante septiembre.

Bancos y billeteras permiten ahorrar en distintas estaciones

Además de las promociones asociadas a una petrolera determinada, existen beneficios que pueden utilizarse en estaciones de distintas marcas.

Banco BBVA ofrece todos los días un 20% de reintegro en cualquier estación de servicio para clientes con paquetes Black + Save y Black + All. El pago debe realizarse con crédito Visa Signature mediante la modalidad sin contacto desde el celular utilizando NFC.

El tope mensual es de $100.000, compartido entre combustibles y supermercados.

Banco Credicoop ofrece los viernes un 15% de reintegro en cualquier estación de servicio pagando con tarjetas Visa o Cabal mediante MODO. El límite es de $4.500 por semana. Para clientes con cuenta sueldo, el beneficio sube al 20%, con un tope semanal de $6.000. En septiembre, este último grupo puede alcanzar un ahorro de hasta $24.000.

Banco Columbia ofrece todos los viernes un 20% de descuento en combustibles de todas las marcas. El pago debe realizarse con crédito Visa o Mastercard mediante MODO y utilizando la aplicación del banco. El tope de reintegro durante septiembre es de $16.000.

En Banco Patagonia, los clientes Singular tienen los jueves un 20% de descuento pagando con crédito Visa en estaciones de cualquier marca, con un máximo de $10.000 mensuales.

Para clientes Singular con cuenta sueldo, el beneficio también alcanza al débito y aumenta al 25%, con un tope mensual de $15.000. Los clientes Plus cuentan con un 20% con débito, hasta $7.500.

Mercado Pago suma promociones en Gulf y Dapsa

Mercado Pago también cuenta con promociones específicas para cargar combustible en estaciones Gulf y Dapsa.

En Gulf, los martes y jueves se ofrece un 10% de descuento pagando con QR, con un máximo de $7.000 por compra. Para acceder al beneficio, la carga debe superar los $40.000.

En Dapsa, los miércoles hay un 10% de descuento, con un tope de $5.000, para cargas de al menos $50.000.

Por su parte, Naranja X ofrece los sábados y domingos un 10% de descuento en Gulf pagando con la tarjeta de crédito. El límite de reintegro es de $3.000 por compra.

La billetera MODO también tiene una promoción específica. Todos los jueves, quienes carguen combustible en Wico Combustibles pueden acceder a un 15% de descuento sin tope, pagando mediante QR con tarjetas de crédito o débito. La disponibilidad del beneficio depende de los bancos adheridos.

Cómo aprovechar los descuentos en combustible

Las promociones vigentes durante septiembre de 2026 presentan diferencias en cuanto a días de uso, porcentaje de ahorro, topes y medios de pago. Por eso, antes de cargar combustible, es necesario verificar qué beneficio corresponde al banco, tarjeta, aplicación o programa de fidelización utilizado.

En algunos casos, como ocurre con YPF, determinados beneficios pueden acumularse. En otros, los descuentos dependen de una fecha puntual, como la promoción de Banco Galicia del jueves 10 de septiembre.

También es importante distinguir entre descuento aplicado en el momento de la compra y reintegro posterior, además de comprobar los límites por operación, semana, quincena o mes.

Para quienes realizan cargas frecuentes, los topes mensuales pueden ser determinantes. En promociones como las de Banco BBVA, Banco Comafi, Banco Patagonia o Brubank, el ahorro potencial depende tanto del porcentaje anunciado como del límite establecido para cada cliente.

Durante septiembre, la combinación de promociones de las petroleras con los beneficios de bancos y billeteras permite acceder a distintas alternativas para reducir el costo de las cargas de nafta y gasoil, siempre que se cumplan las condiciones específicas de cada campaña.