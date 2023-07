La inversión que le gana al dólar y al plazo fijo: cuáles son los fondos comunes que más rinden en el año

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) vienen ofreciendo al inversor la posibilidad de captar los extraordinarios rendimientos que los mercados de acciones y bonos (principalmente pesos) vienen ofreciendo en el último año.

De esa manera, quien decidió diversificar su inversión y confiar en estos instrumentos donde se puede invertir poco dinero y obtener un manejo profesional del mismo ha sido recompensado favorablemente.

Más allá de esto es importante remarcar que rendimientos pasados no asegura rendimientos futuros y que los FCI tienen distinto niveles de riesgo (no son similares a un plazo fijo) por lo que se recomienda siempre buscar asesoramiento no solamente para saber en cuál invertir sino también qué porcentaje del capital invertir.

Ya con 6 meses transcurridos del 2023 podemos empezar a perfilar cuáles son los mejores fondos del año en las principales categorías.

Cuáles son los Fondos Comunes de Inversión que más rinden en el año

Los fondos poseen un patrimonio administrado de $10.93 billones con un crecimiento de 6% en el mes, es un valor bajo teniendo en cuenta la suba de los instrumentos que componen los FCI. Como es costumbre los FCI de Money Market son quienes más fondos administran (50%), seguido por los fondos de Renta Fija (32%) y muy por detrás los de Renta Mixta (7%).

Comenzando con los FCI de Money Market, los menos riesgosos, vemos que durante junio su rendimiento promedio fue de 6.81% destacándose los siguientes:

El primer semestre del año los tres fondos que lideraron los rendimientos de Money Market fueron:

Recordamos que son FCI que invierten en activos de corto plazo y alta liquidez como plazo fijos, cuentas remuneradas, letes entre otros. Poseen una disponibilidad inmediata (dentro del horario bancario) y mejoran ampliamente el rendimiento de una caja de ahorros.

El siguiente tipo de fondo son los de Renta Fija que invierten principalmente en bonos y donde el riesgo ya es mayor al anterior, dentro de estos hay algunos que tienen un horizonte de inversión corto, otros medianos y por último largos. Cada uno tiene sus características propias y distinto nivel de riesgo.

En Junio estos fondos tuvieron un incremento de promedio de 8.99% y los que se destacaron fueron:

Si tomamos los últimos 6 meses el ranking lo lidera:

Rumbo a la categoría de mayor riesgo, renta variable, vemos que quienes tuvieron los mejores rendimientos en el mes de Junio fueron:

Para el semestre los mejores FCI en renta variable le han ganado tanto al dólar, como a la inflación dejando en los primeros puestos a los siguientes fondos:

Conclusiones

Generalmente en el mundo se suele seguir mucho los rendimientos de los fondos y los inversores suelen mover su dinero hacia los que mejor rendimiento presentan, en la Argentina no es una práctica común pero debería empezar a serlo. Hoy transferir fondos es muy sencillo y generalmente puede realizarse desde el celular, no tiene sentido quedar atado a fondos con rindes debajo de la media.

Como se mencionara al principio de la nota es importante el asesoramiento para que las inversiones se vuelquen a los mejores fondos pero sin olvidar los riesgos que se toman y que los mismos estén acorde al perfil de cada inversor.

Los FCI son una herramienta importante para diversificar las inversiones que nos permite acceder a distintos mercados con un manejo profesional de nuestro dinero, con la correspondiente precaución deberíamos incorporar a nuestras opciones.