Venimos de una semana movida y así también serán las que vienen. Como sostenemos desde esta columna, el dólar comenzó a moverse, el acuerdo con el FMI no llegó a ser aprobado por el directorio y el gobierno decidió una devaluación impositiva y un dólar diferencial para el agro.

Luego de varias semanas llenas de versiones, el gobierno y el FMI llegaron el viernes pasado a un acuerdo técnico que ahora deberá ser aprobado por parte del directorio, quien lo tratará recién en la segunda quincena de agosto dado que el organismo entra en vacaciones en el día de hoy.

No es un dato menor que el directorio trate el acuerdo luego de las PASO, recordemos que el resultado de las PASO 2019 hizo que el FMI suspenda el acuerdo hasta la llegada del nuevo gobierno. Más allá de eso, la aprobación destrabaría un desembolso de u$s 7.500 millones para Argentina, cifra que no es más que los vencimientos ya abonados y a pagar hasta septiembre de este año. No hay adelanto de todos los vencimientos 2023 ni mucho menos fondos frescos.

En el comunicado el FMI deja en claro los incumplimientos de la Argentina y las medidas que deberá implementar para sostener el mismo como ser déficit fiscal de 1.9% del PIB para el 2023, contener el incremento de la masa salarial, actualizar tarifas de energía, control de planes sociales y racionalizar tanto transferencias a provincias como a empresas estatales.

Nuevas medidas entran en vigencia

El gobierno ya comenzó a aplicar parte de estas medidas mediante una devaluación a través de suba de impuestos y un dólar diferencial para el agro.

La semana pasada el dólar ahorro se incrementó en 10 puntos porcentuales, se comenzó a aplicar el impuesto PAIS para las importaciones, 25% en el caso de servicios, 7.5% para bienes y fletes. En caso de bienes suntuarios se aplica un 30%.

FMI, PASO, dólar e inflación, los ejes de las próximas semanas donde todo puede cambiar

Por otra parte vuelve el dólar agro con un valor de $340 para economías regionales y maíz.

Estas medidas si bien mejorarán los ingresos del Tesoro en el corto plazo y de forma transitoria, son inflacionarias y provocarán una aceleración de la inflación para los próximos meses, de hecho ya en la semana se comenzó a verificar aumentos de parte de importadores. Algo que es totalmente lógico dado que ellos deberán pagar más por los productos que importan. La decisión deja al descubierto lo delicado de la situación dado que en un contexto de alta inflación se lleva adelante medidas que se sabe terminarán acelerando la misma.

Qué pasa con nuestras inversiones

Ante este panorama, la pregunta se cae de maduro: ¿cómo afectará todo esto a nuestras inversiones las próximas semanas?. En primer lugar debemos marcar que la desaceleración de la inflación que vimos en mayo y junio ha llegado a su fin. Las consultoras privadas marcan que en julio estaremos entre 6.5% y 7%. Pero para agosto y septiembre podría seguir aumentando. Igualmente en este caso y para los próximos 40 días, como el BCRA decidió mantener las tasas, las mismas seguirán siendo positivas y el inversor podrá seguir aprovechando estas últimas pero, ya con un ojo puesto en la suba de precios, ir pensando en instrumentos que ajusten por inflación para septiembre en adelante.

De la misma manera vemos que a falta de 1 día para terminar julio el dólar blue sube de $494 a $511 (11.5%), algo que ya habíamos marcado que podía pasar y con las medidas implementadas (devaluación + emisión por dólar agro) seguirá en las próximas semanas su camino ascendente.

El gobierno sigue con su intervención en los dólares financieros y el último cierre del MEP fue en $508.72 lo que implica una brecha de más del 8% con el dólar blue por lo que en caso de dolarizar ahorros es importante buscar esta opción. En el corto plazo los instrumentos dólar linked no sirven como cobertura dado que este gobierno ha demostrado una y otra vez, las últimas medidas son una prueba más, que el dólar oficial es el último en ajustar y que los movimientos se darán por los alternativos incrementando las brechas..

Como mencionamos anteriormente, en agosto aún podremos seguir aprovechando las tasas positivas que ofrece el BCRA pero ya habrá que empezar a ir migrando parte de la cartera que está a tasa fija a instrumentos que ajusten por inflación para los próximos meses.

En resumen para las próximas semanas esperamos tanto inflación como dólares y brecha subiendo.