¿Querés saber cuál es la mejor manera de invertir tu dinero? ¿Tenés un dinero extra y no sabés que hacer con la plata? ¿Ya probaste con bonos o CEDEARs y no te funcionó? ¿Querés invertir de forma segura tu dinero sin volverte loco con las subas y bajas de su precio? No te preocupes, hallamos la mejor manera de invertir en 2025, explicado por una especialista en finanzas.

La influencer y periodista de Economía, Florencia Barragan, conocida en sus redes como @barraganflorencia, explicó cuál es la mejor manera de inversión en este 2025, es decir cuál es la más segura y conveniente, tomando en cuenta el contexto actual y sus características. En esta nota, te explicamos todo lo que tenés que saber para empezar a invertir tu plata con esta técnica.

¿Cuál es la mejor inversión del 2025?: la respuesta te sorprenderá

La especialista en economía y finanzas escribió, en su cuenta de Instagram, en el pie de su video: "¿Cuál fue la mejor inversión de 2025? ¡El oro brilló más que nunca! El oro alcanzó su máximo histórico, rozando los 3000 dólares la onza y subiendo casi un 50% en un año. En tiempos de incertidumbre y riesgo geopolítico, el oro es EL refugio. Hasta los bancos centrales están acumulando reservas!".

En el video explicativo, inició diciendo: "¿Cuál fue la mejor inversión de 2025? Ni el dolar, ni las acciones ni el plazo fijo. Una de las mejores inversiones fue el oro. Te cuento por qué pasa esto y cómo puede hacer cualquier persona para invertir en oro. No, no hace falta ser Warren Buffett. El precio del oro a nivel mundial llegó a su máximo histórico; se acerca a los U$S 3.000 la onza, por lo que subió casi 50% en un año", indicó la especialista.

¿Pero por qué sucede esto?, la influencer lo explicó de la siguiente manera: "El oro es el activo de refugio en el mundo en momentos como el actual, donde en el mundo hay muchísima incertidumbre y riesgo geopolítico. Es como las joyas de la abuela. Hasta los bancos centrales de los países están demandando más oro para sus reservas. ¿El resultado? Mayor demanda para los inversores por el oro para cubrirse y diversificar sus portafolios", concluyó la expertas en finanzas.

¿Cómo hacer para invertir en oro?: es más fácil de lo que creés

Entonces, surge la pregunta: ¿cómo hacemos para empezar a invertir en oro de manera correcta y más conveniente? La especialista Florencia indicó las siguientes 3 maneras, que son, según ella, las más cómodas y eficientes:

ETF del oro (GLD) que replica el precio del oro. Acciones de mineras. Paxos Gold ($PAXG), una cripto respaldada por oro físico.

Pero veamos más detalladamente de qué manera se puede llevar adelante cada una de ellas, ya que a simple vista, solo son palabras extrañas y complicadas de entender. "¿Cómo invertir en oro? Desde la app IOL Inversiones, me pasaron 3 opciones. Nro.1: en la parte de CEDEARs, tenés un EFT que replica el precio del oro, podés beneficiarte de las fluctuaciones del precio, sin tener que tener el metal físico. Nro. 2: Podés comprar acciones de empresas mineras, como Barrick Gold, Harmony Gold o Pan American Silver, que suelen tener buena correlación con lo que pasa con el oro y la plata. Nro. 3: Y para los que les gustan las cryptos, en IOL Cryptos, está Cryptos Paxos Gold, una criptomoneda respaldada por oro físico", explicó detalladamente la especialista en finanzas personas que se encarga principalmente en recomendar, ayudar y explicar distintos conceptos de las inversiones para quienes quieran adentrarse en este mundo de las finanzas.