La producción de hidrocarburos en marzo registró nuevas marcas relativas para Vaca Muerta, ya que si bien experimentó una leve mejora respecto del mes anterior, el declino más profundo de los reservorios convencionales de todo el país permitió crecer en el aporte al total nacional, con el 60% del crudo registrado por la Secretaría de Energía.

Esto significa que ya seis de cada 10 barriles que se producen en el país surgen de la provincia de Neuquén, y la cifra se eleva aún más si se toma como referencia a la Cuenca Neuquina con su alcance a parte de las provincias de Mendoza, Río Negro y La Pampa, con lo cual el aporte llega a más del 66% del petróleo de la Argentina.

De acuerdo a las cifras oficiales, el no convencinal de la Cuenca Neuquina alcanzó en abril los 444.093 barriles por día en abrilúltimo, es decir poco mas de un 4% de baja con respecto a abril, pero con un salto del 20% frente al mismo mes de 2024, por debajo del récord de Vaca Muerta registrado en diciembre con 467.467 barriles.

Esos 444.093 barriles de marzo, de lo cual el 95% provino del no convencional de Vaca Muerta, representaron el 61,8% de los 742.011 barriles producidos en el conjunto de todas las cuencas del país, por debajo de los 752.039 del mes anterior.

En cuanto al gas, la provincia de Neuquén llegó a los 88,7 MMm3/d con una caída del 9,1% intermensual y del 1,6% frente al mismo mes de 2024, aunque el primer cuatrimestre del año cerró con un incremento del 5,31% interanual, a pesar de las restricciones que aún se mantienen en el desarrollo de la infraestructura de transporte.

En este segmento, la producción de gas neuquino representó el 66% del total nacional que acumuló en las distintas cuencas 133,5 MMm3/d, lo que refleja el peso que también mantiene Vaca Muerta aunque su participación en el total es del 88%, menor que en el caso del petróleo.

Vaca Muerta crece en producción y exportaciones

Las proyecciones de la industria es que Vaca Muerta alcance este 2025 los 500.000 barriles diarios, mientras que el objetivo para el país es romper el récord de 860.000 barriles de producción de crudo logrados en 1998.

Hasta entonces, el crecimiento de abril en petróleo en Neuquén se explicó por el desempeño de áreas productivas no convencionales como áreas clave como Aguada Cánepa (+2.990 barriles diarios), Bajo del Choique-La Invernada (+2.586), Coirón Amargo Sureste (+1.635), Fortín de Piedra (+1.371) y Mata Mora Norte (+1.163).

En cuanto al gas, de acuerdo al detalle elaborado por el gobierno neuquino, el efecto en Vaca Muerta se percibió en la menor producción de bloques como Sierra Chata (-1,94 MMm³/d), Fortín de Piedra (-1,92), Rincón del Mangrullo (-1,38), La Calera (-1,12) y El Mangrullo (-0,78).

La tendencia para abril es que la producción va a seguir en crecimiento al menos en Vaca Muerta, si se tiene en cuenta que en mayo, con 2.588 fracturas, el fracking rompió nuevamente su récord con un salto del 16,8% en comparación a abril.

De eset total YPF realizó el 5,5% de las etapas de fractura en Vaca Muerta, según el relevamiento de la consultora NCS Multistage, en tanto en el acumulado de los cinco primeros meses de 2025, se completaron 10.500 etapas, un incremento de más del 30% interanual, un indicador de que se mantiene alta la actividad en la formación.

Un año clave en la industria del gas y el petróleo

Para la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (Ceph) la industria apuesta a fortalecer en el 2025 el crecimiento consignado por los registros oficiales del año anterior. Los 139 MMm3/d de gas natural y 717 kbbl/día en petróleo acumulados resultan los mayores volúmenes de producción de los últimos 17 años.

La industria prevé que esta trayectoria ascendente se sostendrá, lo que permitiría batir el récord productivo de finales de la década de 1990 en los próximos meses: a fin de este año la producción total argentina podría anotar un total de 830 kbbl/d barriles promedio, muy cerca de la marca máxima anotada a mediados de 1998.

Así, en el primer trimestre del año, la balanza comercial energética registró un superávit superior a los u$s1.872 millones, un 35% más que en idéntico período de 2024. Las exportaciones del sector alcanzaron los u$s 753 millones, con una caída del 13,5% interanual, lo que no impidió que el primer trimestre de este 2025 cerrara con ventas por u$s 2.534 millones con un alza del 8% frente a igual período de 2024.

La estabilización del precio del crudo será la variable que permitirá confirmar o no la previsión inicial de un superávit de la balanza energética que se preveía en torno a los u$s7.500 millones, una mejora sustancial respecto a los u$s5.600 del año pasado.