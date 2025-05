YPF hace la mayor inversión en 50 años en una de sus refinerías para adaptarla al crudo de Vaca Muerta

El crudo de Vaca Muerta viene ganando participación en los últimos años en el blend que utilizan las refinerías de YPF, lo que requiere la adecuación de los complejos industriales para poder procesar un petróleo más liviano que el que habitualmente entregan los reservorios tradicionales.

En ese sentido, es que se acaba de poner en marcha hoy las nuevas instalaciones del Complejo Industrial de Plaza Huincul que permiten incrementar el procesamiento de crudo de Vaca Muerta, lo que demandó una inversión de u$s55 millones.

Hoy el 80% del crudo procesado en refinería ubicada en la zona norte de la provincia de Neuquén, procede de las operaciones de la compañía en esa formación no convencional, para lo cual en un tiempo récord de 26 meses, se finalizó la construcción de un nuevo horno y una estabilizadora de naftas para incrementar el procesamiento de shale.

A su vez, se instaló un nuevo compresor de gases de Topping que reducirá los costos de operación y optimizará su funcionamiento. "El plan para mejorar la productividad y la eficiencia en todos nuestros complejos industriales está dando resultados y el complejo de Plaza Huincul es una muestra", señaló el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Al visitar la planta para recorrer las obras, Marín también destacó que los trabajos se hicieron sin ningún tipo de incidente y con los más altos estándares de seguridad. A su vez, confirmó que la refinería neuquina contará con su propio centro de monitoreo inteligente de última generación, al igual que el resto de los complejos de YPF en el país.

Las reformas que se realizaron en el Complejo son las más importante en los últimos 50 años. Plaza Huincul produce nafta Súper e Infinia y gasoil Grado 2 y combustibles para aviones que se distribuyen en toda la Patagonia Norte, y además, posee la principal planta de metanol del país que abastece al mercado nacional e internacional.

YPF controlará en tiempo real su refinería de Plaza Huincul

En abril, la petrolera inauguró el Real Time Intelligence Center (RTIC) en el Complejo Industrial La Plata, un centro de operaciones en tiempo real que permite optimizar los procesos de producción de combustibles, lubricantes y especialidades petroquímicas, optimizando costos y mejorando la productividad de la mayor refinadora del país.

Desde la sala RTIC, ubicada en el tercer piso del edificio de Administración del Complejo Industrial, se pueden observar minuto a minuto las operaciones de todas las unidades con la finalidad de corregir desvíos para optimizar la producción y obtener mejores rendimientos por barril procesado.

El RTIC constituye un hito para el sector downstream de YPF ya que permitirá lograr mayores niveles de eficiencia en la producción y llevar las operaciones a un nivel superior. La sala funciona las 24 horas los 365 días del año. Trabaja un equipo de once ingenieros, cuya responsabilidad es mantener las unidades en su punto óptimo de performance.

Con toda la información disponible, sumada a la utilización de recursos de Inteligencia Artificial (IA), los operadores de la sala puedan tomar las mejores decisiones, midiendo con precisión cuándo se generan desvíos en algún eslabón de la cadena de la cadena de producción.

El petróleo de Vaca Muerta y el desafío de los costos

También como parte del trabajo en el downstream, es decir el segmento de refinación y comercialización de combustibles, la petrolera logró en 2024 una mejora de eficiencia en sus procesos de refinación que le permitió un ahorro de US$ 400 millones, y prevé obtener otros US$ 800 millones para el período 2025-2029.

En el primer año de gestión de aplicación del modelo de "Toyota Refinery", adaptado de la experiencia de factoría de la industria automotriz, YPF logró una eficiencia en sus refinerías que le permitió un ahorro de US$ 139 millones no recurrentes —es decir, que se lograron por única vez— y otros US$ 266 millones recurrentes.

De acuerdo al proceso de mejora continua que se implementa en los complejos industriales, la petrolera prevé pasar de una ganancia adicional de US$ 2,66 por barril lograda en 2024 a los US$ 6 por barril, algo que ya se monitorea minuto a minuto a través del RTIC creado en la refinería de La Plata.

Esos nodos de recolección y análisis de millones de datos diarios se extenderán a las refinerías de Luján de Cuyo, en Mendoza, y en la de Plaza Huincul, en un segmento en el que YPF también cuenta con un complejo petroquímico, 1.600 estaciones de servicio, 2.500 camiones para la distribución de combustibles, 2.800 kilómetros de oleoductos y 1.800 kilómetros de ductos de productos refinados.

Como parte de esos procesos de eficiencia, la compañía contará en junio con un RTIC exclusivo para el monitoreo de todos los surtidores en la red de comercialización del país, lo que permitirá analizar, también en tiempo real, el comportamiento de la demanda e implementar el modelo de "micropricing", por el cual podrá establecer políticas de precios específicas por estaciones o regiones.