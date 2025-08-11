Se trata de Refipampa, propietaria de una refinería y la red de estaciones Voy con Energia, que renegocia el pago de cheques por más de u$s4,5 millones

El grupo petrolero Refipampa, de capitales nacionales en sociedad con la empresa provincial Pampetrol, también anunció al mercado local una compleja situación financiera que se suma a la que recientemente reflejaron las petroleras Aconcagua Energía y President Petroleum, en este caso por la imposibilidad de hacer frente a compromisos por $6.281.838.756, según comunicó al mercado.

Refipampa tiene como inicio de negocio la construcción de una refinería en la localidad de 25 de Mayo, en la provincia de La Pampa, cuyo empresa estatal controla el 20% de las acciones, mientras que la participación mayoritaria está en manos del Grupo Kalpa, del empresario César Castillo. El holding es también dueño de la red de estaciones low cost Voy con Energía.

La integración de la cadena le permitió introducir al negocio de combustibles el concepto de "bajo costo", con una gestión de producción y logística que le permiten garantizar su premisa "Low Cost" y mantener precios de algunos de sus productos, incluso, en particular el gasoil, por debajo de YPF, el principal actor de la industria.

La empresa acaba de comunicar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que se encuentra negociando la fecha de cancelación de 24 cheques con proveedores de la sociedad, por una suma total que supera los 6.281.838.756,esdecir,elequivalenteaus 4,6 millones, una cifra significativa para el flujo de caja de una compañía pequeña del sector.

Refipampa también informó que afronta una medida de embargo general sobre la totalidad de sus cuentas bancarias, dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de tres procesos judiciales en curso. Uno de esos procesos cuenta con sentencia firme, cuyo monto asciende a $5.493.344.788,92, mientras que los restantes aún se encuentran en curso.

Refipampa, la dueña de VOY, renegocia deuda

La Sociedad, fundada en 2011 como la primera refinería PyME con oleoducto propio, aseguró que se encuentra "tomando todas las medidas para avanzar con estos asuntos de manera integral, eficiente y efectiva y está comprometida con resolver esta situación a la mayor brevedad posible, haciendo los mejores esfuerzos para que se cumplan las obligaciones asumidas".

A la par de darse a conocer la situación financiera de la empresa, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires dispuso interrumpir transitoriamente la negociación de los valores negociables de Refipampa por aplicación del Reglamento de Listado de ese mercado.

La empresa tenía el fuerte de su negocio en la comercialización mayorista de una variedad de productos refinados del petróleo, el cual no produce sino que compra a terceras empresas, y en la extensión del negocio es propietaria de la primera red de estaciones de servicio low cost, que a inicios de este año contaba con 50 bocas de expendio en la zona centro del país.

Como parte del negocio en el segmento del downstream, también forma parte del grupo la empresa Bull Trailer, dedicada a la fabricación de cisternas semirremolque para el transporte de combustibles, con capacidad de hasta 55.000 litros, por lo que es uno de los proveedores de las principales petroleras del mercado.

Para este año, el plan de negocio de la compañía se propuso cumplir con el plan 25/25, que tiene el objetivo de abanderar 25 estaciones de servicio durante el año para acelerar la expansión de la red de Voy con Energía y superar las 75 estaciones, las que abastece con logística propia con 100 camiones propios.

La refinería inaugurada en 2017 con una inversión de u$s23 millones, produce naftas súper y premium, diesel común y max, y fuel oil que es utilizado en industrias pesadas, empleado en calderas y grandes motores diésel, además de proveer lubricantes a través de un convenio con una compañía brasileña y combustible marino utilizado por buques tanques en el mercado internacional.

Una situación anticipada en el mercado

Pocas semanas atrás, Moody´s habia revisado a la baja las calificacion de Refipampa de A- a BB al reflejar "la ajustada posición de liquidez de la compañía y el mayor riesgo de refinanciación de vencimientos de deuda de los próximos seis meses, en un contexto de contracción de la liquidez del mercado de capitales y bancario producto de los reiterados eventos de incumplimiento de corporativos argentinos".

La revisión a la baja refleja el riesgo de refinanciación de deuda que enfrenta Refipampa en 2025, con vencimientos de capital de Obligaciones Negociables (ON) por u$s 3,75 millones en septiembre y diciembre de 2025.

La calificadora advirtió a mediados de julio que la compañía se encuentra evaluando alternativas para refinanciar su deuda bancaria, impositiva y con proveedores. La imposibilidad de acceder a fuentes de liquidez alternativas que permitan hacer frente a los próximos vencimientos podría generar presión a la baja en las calificaciones.

El contexto de iliquidez en el mercado de capitales limita la flexibilidad financiera de la compañía para refinanciar sus vencimientos de deuda de corto plazo, sumado a una menor generación de flujo de caja operativo y porque el desempeño operativo de Refipampa está levemente por debajo de lo esperado, con un desvíoen el nivel de procesamiento de crudo producto de una recuperación más lenta de la demanda en el mercado interno.