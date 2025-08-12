J&F, el mayor grupo privado de Brasil y principal productor de carne, a punto de lograr la aprobación de su ingreso a Neuquén con su empresa Fluxus

En un intento por descomprimir la inquietud que generó la salida de petroleras internacionales y de las que tienen en venta sus activos en Vaca Muerta, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó la inminente aprobación de los permisos para comenzar a operar a la empresa brasileña Fluxus, que pertenece al gigante grupo privado brasileño J&F.

El grupo industrial es el principal productor de carne y alimentos del vecino pais y quiere meterse al negocio petrolero mediante un activo que adquirió a Pluspetrol en diciembre de 2023, y hasta hoy espera la autorización del gobierno provincial al no poder zanjar una discusión en torno al proceso de cierre y remediación de pozos en el bloque Centenario, de producción convencional.

"Esta semana está ingresando una empresa brasileña y en los próximos 15 días va a ingresar una empresa colombiana", anunció el mandatario al referirse al éxodo de grandes empresas de la formación neuquina como ya ocurrió con la estadounidense ExxonMobil, la malaya Petronas y parcialmente con la francesa TotalEnergies.

Tal como anticipó meses atrás iProfesional, a más de un año y medio del acuerdo de venta de una serie de activos de hidrocarburos en Neuquén de la firma argentina Pluspetrol a la petrolera Fluxus, una esperada autorización de la provincia de la operación podría destrabar el primer paso de una compañía de producción brasileña en la Cuenca Neuquina.

El gigante J&F llega a Vaca Muerta con Fluxus

El Ceo de Fluxus, Ricardo Savini, reseñó que la presencia de la petrolera en el país involucra a los bloques Centenario 1, 2 y Centro, situados en Neuquén, con una producción combinada de 10.000 barriles equivalentes de petróleo por día (bpd), pero con el potencial de lograr una concesión no convencional en la ventana de crudo de Vaca Muerta.

Fluxus está a la espera de la autorización que le permita comenzar a operar ese bloque, una cuestión que está pendiente de la aprobación del plan de cierre de pozo que reclama la provincia, tras décadas de operaciones, y a lo que la compañía brasileña ofreció un plan progresivo para los próximos años de manera de permitir la inversión en nuevo capex.

Con la transacción completada, el grupo liderado por los empresarios Joesley y Wesley Batista, prevé complementar toda la cadena de valor ya que la producción en Neuquén se sumaría a los activos de midstream y la demanda a través de la diversidad de unidades de negocios con que cuenta J&F en Brasil.

La cartera de potenciales clienes del grupo privado brasileño abarca desde los alimentos (JBS), celulosa (Eldorado Brasil), minería (LHG Mining), servicios financieros (Picpay), higiene y cosméticos (Flora Higiene e Cosméticos), comunicación (Canal Rural), pero en particular se podrá centrar en el demanda de generación térmica de electricidad a través de la empresa Ambar.

Esta empresa que tiene entre sus genradoras la Central Térmica de Uruguaiana, en el límite de Brasil y Argentina, a donde ya llega un gasoducto desde el litoral, cuenta con 49 unidades de generación con una capaciadd de 4,5 Mw de potencia y una demanda de 15 millones de metros cúbicos diarios de gas. Además el grupo cuenta con la comercializadora Mgas una de las primeras en concretar las recientes importaciones de gas vía Bolivia.

Geopark la colombiana que lo vuelve a intentar

El anuncio de Figueroa para las próximas semanas también incluye a una petrolera colombiana, que si bien el mandatario no identificó, fuentes de la gobernación confirmaron que se trata de la empresa Geopark, que ingresaría a la provincia como socio de una operadora local, luego de un frustrado intento con la nacional Phoenix Resources.

La petrolera independiente Geopark decidió sumarse a la Cuenca Neuquina para darle impulso a sus operaciones a sus operaciones en Colombia, Ecuador y Brasil, y en marzo de 2024 hizo su primer intento a través de un acuerdo con Phoenix, una compañía que tiene radicación en Londres pero que es el resultado de la fusión de Andes Energía y Petrolera El Trébol, la operadora para el negocio de exploración y producción de petróleo y gas del fondo de inversión Mercuria Energy Group.

Pero el acuerdo que contemplaba el ingreso de Geopark como socio en el bloque en producción Mata Mora Norte y los bloques de exploración Mata Mora Sur -estos dos en Neuquén-, Confluencia Norte y Confluencia Sur, en Río Negro, se frustró al cumplirse un año de la firma y no haber logrado en ese período la aprobación del gobierno neuquino.

Pero el fallido ingreso al país no hizo desistir de sus intenciones de llegar a Vaca Muerta, y tras caer el acuerdo, su CEO Felipe Bayon reafirmó semanas atrás que llegar a la Cuenca Neuquina siguen siendo una prioridad y reveló conversaciones con la empresa Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, para explorar un posible desarrollo conjunto.

Bayon admitió que la compañía está avanzando en varias oportunidades para adquirir áreas en la cuenca Neuquina: "En este negocio, uno puede crecer de manera orgánica, con sus propios activos, o haciendo adquisiciones de manera inorgánica, y estamos por lo segundo mirando muy fuertemente a la Argentina y el área de Vaca Muerta en particular", explicó.