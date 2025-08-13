La petrolera Aconcagua atraviesa horas decisivas del canje de deuda para evitar la quiebra

Este jueves vence el plazo para lograr que el 90% de los acreedores acepte el canje de deuda, condición para el salvataje propuesto por Tango Energy

Aconcagua Energy, la empresa que apenas un año atrás era considerada una de las compañías que iban a consolidarse en el nuevo mapa petrolero de la Argentina, hoy está en una crisis financiera que se debate entre la reestructuración de su deuda por unos u$s400 millones, cuyo plazo de adhesión vence este jueves 14, o afrontar finalmente la quiebra.

Por estas horas se decide el futuro inmediato de Aconcagua, ya que está en definición si logra una reestructuración exitosa de no menos del 90% de los pasivos financieros y comerciales de la sociedad, un nivel impuesto por la sociedad Tango Energy, integrada por el gigante internacional Trafigura y la compañía Vista.

Aconcagua y Tango suscribieron a mediados de julio un acuerdo de inversión por el cual Tango, cuyo CEO es el ex YPF Pablo Iuliano, aportará un capital de u$s36 millones destinados prioritariamente al fortalecimiento patrimonial y al impulso del desarrollo operativo y estratégico, pero no a saldar deuda anterior.

El entendimiento contempla una potencial capitalización mediante una suscripción primaria de acciones representativas del 90% del nuevo capital social de la Sociedad, por lo que Tango Energy se convertirá en accionista controlante de Petrolera Aconcagua Energía y de Aconcagua Energía Servicios, asumiendo la conducción estratégica, mientras que los accionistas actuales y socios fundadores conservarán el 10% restante.

Este acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones que incluyen la reestructuración exitosa de no menos del 90% de los pasivos financieros y comerciales de la Sociedad en términos aceptables para Tango en un plazo que vence mañana jueves. Sin ese aval de los acreedores, la nueva compañía no ingresa a Aconcagua, algo que se decidirá a partir de los resultados del canje.

Petrolera Aconcagua: canje de deuda para evitar la quiebra

A la par de este proceso, Aconcagua presentó al mercado los resultados del segundo trimestre con un saldo negativo de $200.192 millones, lo que se contrapone con una ganancia de 11.739 millones del mismo período del año pasado.

La petrolera opera concesiones hidrocarburíferas en las provincias de Mendoza, Río Negro y Neuquén, y a comienzos de 2023 adquirió áreas convencionales de Vista Energy, en las cuales comenzó campañas de recuperación terciaria en yacimientos maduros y exploración en Río Negro, relacionados con Vaca Muerta.

El junio, la empresa salió a buscar fondos frescos en los mercados de capitales para, precisamente, financiar su proyecto de crecimiento, a partir de la emisión de Obligaciones Negociables (ON) con la que pretendía obtener u$s250 millones. Sin embargo, debió cancelar ese lanzamiento debido a que la tasa que le solicitaban los inversores fue considerada "impagable.

Ante la falta de alternativas razonables de financiación, el 17 de junio la sociedad informó el inicio de un proceso integral de restructuración de sus pasivos financieros, incluyendo sus obligaciones negociables, deuda bancaria y ciertos compromisos comerciales. En ese contexto, no canceló los vencimientos de intereses de Obligaciones Negociables y de capital de Pagarés bursátiles, y suspendió todos los pagos de obligaciones financieras.

Esa determinación la encaminó al default, ya que, al no obtener el dinero, se le vio dificultada la posibilidad de acceder a cubrir sus deudas.