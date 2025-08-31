Las transferencias millonarias de las licencias de áreas en Vaca Muerta, en un proceso de salida de varias de las grandes compañías extranjeras, generó el fortalecimiento de varios de los actores nacionales que logran de esta manera acrecentar sus reservas de gas y petróleo y sostenerse al tope de un ranking informal de mayores productores de petróleo y gas.

Las operaciones de venta de activos que involucraron en menos de un año a grandes operadores como la estadounidense ExxonMobil, la malaya Petronas y la francesa TotalEnergies, obliga a repasar el estado de producción que con cifras de junio mantiene al tope del podio a YPF, Vista y Pluspetrol, y el impacto que empiezan a tener las nuevas áreas en sus carteras.

En junio de 2025, la producción de petróleo alcanzó los 785.000 bbl/d, el valor más elevado desde finales del año 2003, impulsado por la expansión de la producción en la Cuenca Neuquina. En términos interanuales, la producción total se incrementó en 109.000 bbl/d (+16,2%), producto del crecimiento de todas las cuencas, con excepción de Cuyana y NOA, de acuerdo a la consultora Economía y Energía (EyE).

A su vez, la producción de shale oil alcanzó un nuevo récord: 476.300 bbl/d, verificando un crecimiento interanual del 27,5% (+102,7 kbbl/d), mientras que la producción de gas natural totalizó los 158,8 MMm3/d, registrando el nivel de producción más elevado desde agosto de 2003, cuando se había alcanzado una producción de 159,7 MMm3/d.

Vaca Muerta: más producción, más exportaciones

En junio de 2025, la producción de gas natural creció interanualmente en 11,2 MMm3/d, pero la producción de la Cuenca Neuquina registró un crecimiento menos significativo que el año anterior. En efecto, la producción de gas natural en la Cuenca Neuquina se incrementó interanualmente en 7,2 MMm3/d, a pesar de disponer de una capacidad de transporte adicional de, al menos, 11 MMm3/d.

En este marco, en junio el sector energético logró un superávit comercial de us739millones, que contrasta con el déficit de u$s160 millones registrado en junio de 2024, un resultado positivo que se explica por las exportaciones de petróleo. En el primer semestre del año, el superávit comercial del sector energético alcanzó u$s3.760 millones, registrando una variación interanual del 36% por un incremento de 11% en las exportaciones y una caída de 24% en las importaciones.

Entre los principales productos energéticos, solo las exportaciones de petróleo aumentaron interanualmente en el primer semestre (+25%). En cambio, las ventas externas de gas natural cayeron 10%, las de naftas 15% y las de bunker 12%, aunque en gas natural la caída respondió exclusivamente a la baja de precios, ya que las cantidades exportadas aumentaron 8%, según EyE.

El desempeño del no convencional es tal que al cierre del primer semestre del año representó un 61% de participación del total nacional con 476.000 bbl/d, y la tendencia será a ir incrementando ese desempeño este mismo año y sobre todo en 2026 cuando se espera una aceleración de la actividad para la entrada en operación de la primera etapa del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Los dueños del petróleo

Las empresas que más petróleo producen en Vaca Muerta

YPF, que acaba de anunciar la compra a Total de las áreas La Escalonada y Rincón de la Ceniza, ubicadas en el hub norte de Vaca Muerta, lidera el ránking de mayores productores de shale oil con unos 257 bbl/d y un incremento de 7,4% intermensual y de 27,7% frente a junio de 2024 y 49,6% con respecto a junio de 2023, lo que demuestra la aceleración del sector.

Le siguen en producción Vista, la empresa del ex CEO de YPF Miguel Galuccio, que este año adquirió a Petronas el área La Amarga Chica, un bloque premium en Vaca Muerta en una operación de u$s1.300 millones. La empresa en junio alcanzó los 66.200 bbl/d, un desempeño de crecimiento neutro respecto a mayo, pero un alza de 9,1% interanual y de 82,3% frente a junio de 2024.

El podio lo completa Pluspetrol que a fines de 2024 sacudió al mercado al concretar la compra de las áreas Bajo del Choique-La Invernada, Los Toldos I Sur, Los Toldos II Oeste y otros activos por unos u$s1200 millones. La petrolera nacional cerró el semestre con 54.500 bbl/d, con un crecimiento interanual de 57,7% respecto a junio de 2024.

El ránking lo completa el gigante global Shell con una producción de 30.200 bbl/d y Pan American Energy con 27.400 bbl/d. Entre las cinco operadoras explican el 87% del total del crudo que sale de Vaca Muerta con una participación dominante de YPF (54%), Vista (14%), Pluspetrol (7%), Shell (6%) y PAE (6%), siempre en base a cifras de la Secretaría de Energía.

En similar sentido, si se hace un análisis por área hay cinco bloques que entregan el 63% de la producción de shale oil. Se trata de Loma Campana (YPF-Chevron), Bandurria Sur (Vista); La Amarga Chica (YPF-Vista); Bajada del Palo (Vista-Trafigura) y la Angostura Sur I (YPF).

El escenario del gas natural

El ranking con las mayores productoras de gas

En el caso del gas de Vaca Muerta, en junio la producción se expandió un 14% en comparación con idéntico período del año anterior, lo que se explica tanto por la expansión del gas asociado como por la producción en las ventanas de wet y dry gas. En conjunto el shale gas tiene una participación del 56% sobre el total nacional de 158 MMm3/d que se registró en junio.

En ese caso hay una particularidad porque el incremento del total nacional no provino solamente del mejor desempeño de la Cuenca Neuquina sino que también registra el aporte de la Cuenca Austral, a partir de la entrada en operación en enero de la nueva plataforma offshore Fénix, operada por Total que registró un alza de producción de 20,5% interanual.

Con esta salvedad, al hacer el recorte de lo que ocurre en la Vaca Muerta, el ránking de producción lo lidera Tecpetrol con 22 MMm3/d a junio (en julio alcanzó el plateau de 25 MMm3/d) con un alza de 10,4% interanual y de 23,4% frente a junio de 2023. Le sigue YPF con 21,4 MMm3/d y un alza interanual de 35,4%, y Pluspetrol con un registro de 57,8% frente a junio 2024.

Total es recién el cuarto operador en volumen en el no convencional con 10,6 MMm3/d que se duplicaría prácticamente en julio, pero si se le suma el aporte que ingresa al sistema desde la Cuenca Austral le alcanza para liderar el total nacional y ser el primer productor de gas de la Argentina por encima de YPF, en una puja que cambia de manos mes a mes.