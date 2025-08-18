Se trata de la construcción de una mina de cobre en San Juan de la canadiense McEwen Copper que lleva adelante el proyecto Los Azules.

La minera canadiense McEwen Mining informó que está a punto de cerrar el estudio de factibilidad técnica y económica de proyecto de cobre Los Azules, mientras avanza en la estructura del financiamiento para el desarrollo de la mina -considerado uno de los proyectosen más grandes del mundo sin desarrollar- en el departamento sanjuanino de Calingasta, a 3600 metros sobre el nivel del mar.

El proyecto que encabeza el vicepresidente y gerente general de McEwen Copper, Michael Meding, ya cuenta con cartas de interés por u$s750 millones de un organismo internacional para financiamiento de equipamiento, y otra carta por u$s250 millones de un fabricante, además de la manifestación de algunas agencias multilaterales de liderar un préstamo para la construcción.

La comañía -y la industria también- espera la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) prevé una inversión total cercana a los u$s3.000 millones, lo que incluye el largo proceso que va desde la exploración hasta la operación, además de cubrir los gastos de infraestructura energética, logística, y la futura planta de procesamiento.

En la reciente conferencia internacional Argentina Cobre, organizada por Panorama Minero, meding destacó que "el RIGi es absolutamente necesario para avanzar en la construcción, ya que brindará el marco legal que brinde certidumbre para el financiamiento y ejecución a un proyecto de u$s2.672 millones más la inversion requerida de infraestructura".

"Ese régimen ya está capitalizando inversiones porque es una de las claves para destrabar proyectos de clase mundial y posiciona a la Argentina en una situación más competitiva que Chile y Perú. Pero no más competitivo que Chile cuando atrajo toda la inversión mineral, que no es hoy, sino hace 30 años atrás", destacó Meding.

El cobre de Los Azules espera por el RIGI

"La minería mueve muchos fondos, algo de infraestructura hacemos nosotros, pero no podemos hacernos cargo de toda la infraestructura de Argentina. Tenemos que ver en qué forma, en la combinación público-privada, podemos hacer eso para poder acceder a esos lugares remotos, para poder tener oportunidades", afirmó el directivo respecto a las obras que rodean al proyecto.

Es que una vez que se lance la construcción de Los Azules, será necesario contar con un camino, tender una línea eléctrica que demandan cientos de millones de dólares, engre otras obras básicas, para viabilizar un proyecto ubicado sobre la cordillera frontal en el Cordón de Los Azules, de donde toma su nombre, y a 129 kilómetros de Villa Calingasta, a 250 de la ciudad de San Juan y a 3 del límite con Chile.

Más allá del proyecto en sí, Meding destacó el monento de la Argentina para desarrollar su portfolio de pórfidos de cobre de clase mundial. "El cobre es el verdadero game changer. El país podría producir hasta el 21% de la producción de cobre de Sudamérica para 2050. Y lo más probable es que vaya a pasar. Una vez que los proyectos esten en marcha, más fácil va a ser porque cada uno lleva infraestructura, lleva proveedores nuevos, hace más fácil el desarrollo", aseguró.

McEwen Mining Inc. es una empresa productora de oro y plata con operaciones en Nevada-Estados Unidos, Canadá, México y Argentina. La compañía es propietaria del 46,4% de McEwen Copper, encargada de desarrollar el gran proyecto cuprífero, en fase avanzada, la que aspira a convertirse en la primera mina regenerativa de cobre de Argentina.

Una vez que la autoridad nacional apruebe la adhesión de Los Azules al RIGI, el proyecto tendrá acceso a beneficios como la reducción del 35% al 25% en la tasa de impuesto a las ganancias corporativas, alivio del pago del impuesto al valor agregado durante la construcción, exención de los derechos de exportación y exclusión de la obligación de ingresar el resultado de las exportaciones al país, además de estabilidad por 30 años y acceso a arbitraje internacional.