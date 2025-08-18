Un gigante de la minería mundial presenta al RIGI dos proyectos por más de u$s13.000 millones de inversión

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer este lunes que la minera Glencore solicitó la adhesión de sus proyectos El Pachón y Agua Rica, en las provincias de San Juan y Catamarca, al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión prevista por u$s13.500 millones.

"Glencore, una de las empresas mineras más importantes del mundo, presentó dos nuevos proyectos de minería de cobre al RIGI: Pachón, en la provincia de San Juan, y Minera Agua Rica, en Catamarca. Estos proyectos implican una inversión conjunta de u$s13.500 millones", aseguró el titular de la cartera económica.

Con esto, "ya se presentaron al RIGI 20 proyectos en distintos sectores industriales por más de u$s33.600 millones", afirmó el ministro, lo que además de la minería incluye proyetcos de energías renobables, de desarrollo industrial y del sector del gas y el petróleo.

La minera global informó haber "solicitado la adhesión al RIGI de sus proyectos El Pachón y Agua Rica, de los cuales es propietario en un 100%, con una inversión de capital prevista de u$s4.000 millones para el desarrollo de Agua Rica y u$s9.500millones para El Pachón en su fase 1, durante la próxima década".

Con más de 150.000 empleados y contratistas, y presencia en más de 35 países, Glencore tiene como clientes a consumidores industriales, como los de los sectores automovilístico, siderúrgico, de generación de energía, de fabricación de baterías y petróleo. También proporciona financiación, logística y otros servicios a productores y consumidores de productos básicos.

Glencore y los detalles de Pachón y Agua Rica

Se espera que los proyectos combinados generen más de 10.000 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción y más de 2.500 puestos de trabajo directos durante la fase operativa, estimó la compañía.

Una vez que las solicitudes de adhesión hayan recibido su aprobación por parte de las autoridades, los proyectos tendrán acceso a un marco económico de inversión atractiva y a largo plazo, así como a una mayor protección para los inversores, destacó la minera este mediodía.

Gary Nagle, CEO de Glencore, comentó: "El presidente Javier Milei y su administración merecen el reconocimiento por la implementación del RIGI. Este marco ha transformado el panorama de la inversión en Argentina, actuando como un catalizador clave para atraer importantes inversiones extranjeras al país. La presentación de hoy constituye un paso significativo hacia el desarrollo de El Pachón y Agua Rica".

Además, el diretivo estimó que la política de incentivo "refuerza el compromiso de larga data con Argentina, país en el que hemos sido un orgulloso inversor durante más de dos décadas. Esperamos continuar trabajando con el Gobierno nacional y las respectivas administraciones de San Juan y Catamarca para hacer realidad estos proyectos, de tal forma que contribuyan a las economías provinciales y nacional, y afiancen la posiciónde la Argentina como una de las principales jurisdicciones mineras del mundo."

El aporte del RIGI a la viabilidad del proyecto

Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, comentó que el RIGI "constituye una plataforma clave para el desarrollo de los importantes recursos naturales de Argentina, gracias a su capacidad para atraer significativas inversiones extranjeras. Confío en que el sector minero puede contribuir de forma sustancial a la economía argentina con los proyectos El Pachón y Agua Rica, que respaldan la aspiración del país de convertirse en uno de los principales productores de cobre del mundo."

El proyecto tiene previsto utilizar las instalaciones de Alumbrera, ubicadas a 35 kilómetros del yacimiento de Agua Rica, para procesar el mineral, dando lugar al proyecto MARA, es decir la sigla de Minera Agua Rica-La Alumbrera.

El Pachón es un yacimiento de cobre y molibdeno a gran escala ubicado en la provincia de San Juan, Argentina. Actualmente, el proyecto cuenta con recursos minerales medidos, indicados e inferidos estimados en aproximadamente 6.000 millones de toneladas de mineral, con leyes promedio de 0,43% de cobre, 2,2 g/t de plata y 130 g/t de molibdeno.

Agua Rica es un yacimiento a gran escala de cobre, oro, plata y molibdeno ubicado en la provincia de Catamarca, Argentina. Actualmente, el Proyecto cuenta con recursos minerales medidos e indicados estimados en aproximadamente 1.200 millones de toneladas de mineral, con leyes medias de 0,47% de cobre, 0,20g/t de oro, 3,40g/t de plata y 0,03%g/t de molibdeno.