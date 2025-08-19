Chevron designó a su primer Country Manager en Argentina: quién liderará al gigante petrolero en el país

La petrolera estadounidenise es una de las mayores productoras de Vaca Muerta. Hasta hoy la gestión de Vaca Muerta se realizaba desde una gerencia regional

El gigante del petróleo Chevron completó hoy la renovación de su conducción con la creación del cargo de Country Manager en la Argentina, para el cual designó a la ingeniera química venezolaba Ana Simonato, de 25 años de experiencia en la compañía.

Hasta hoy, la gestión de los intereses de Chevron en el país se llevaba adelante desde la Presidencia para Latinoamérica, cargo en el que se desempeñó el saliente Javier La Rosa, quien pasó a desempeñar la presidencia de Base Assets and Emerging Countries (BAEC).

Chevron es una de las petroleras más grande del mundo y en Vaca Muerta no solo lleva invertidos más de u$s6.000 millones, sino que luce el mérito de haber financiado y aportado el conocimiento para el desarrollo del área Loma Campana, el bloque que dio inicio a la formación y que hoy es el mayor productor de petróleo del país.

En marzo anunció que con ese antecedente y en asociación estratégica con YPF, se embarcará en el desarrollo del área Narambuena, para la cual recibió por parte de la provincia de Neuquén la adjudicación del derecho de explotación por los próximos 35 años.

La estadounidense, que tiene presencia local desde 2014, también es propietaria del 100% de los derechos en El Trapial, el noveno bloque en producción del país con 15.000 barriles al día. En la cuenca es la quinta productora de crudo del país detrás de YPF, Vista, Pan American Energy y Pluspetrol.

Ana Simonato, la encargada de Chevron para Vaca Muerta

Con base en Buenos Aires, Simonato -ingeniera química de la Universidad Rafael de Venezuela- será responsable de las operaciones de Chevron en el país, donde la empresa opera y posee el bloque El Trapial y tiene una participación no operada del 50% en las concesiones de Loma Campana y Narambuena.

Simonato cuenta con más de 25 años de trayectoria y amplia experiencia en el negocio de upstream. Comenzó su carrera en Petróleos de Venezuela y luego se unió a Chevron en 2006, donde viene ocupando roles de creciente responsabilidad dentro de los Estados Unidos.

En aquel país fue Sponsor de Gestión de Petro-tecnología Empresarial, GerenteGeneral de Tecnología y Servicios Empresariales para el Golfo de América, y varias posiciones de liderazgo enactivos no convencionales, incluyendo un rol clave en el equipo de integración de PDC Energy.

"Es un honor asumir este rol de liderazgo en Argentina. Hoy tenemos una posición muy sólida en Vaca Muerta y esperamos que la relevancia de este activo en el portafolio de Chevron crezca en los próximos años", expresó Simonato.

"Estoy muy entusiasmada por la oportunidad de trabajar en Argentina junto a nuestros empleados, socios comerciales, autoridades de gobierno, colegas de la industria y con las comunidades donde operamos para continuar desarrollando el enorme potencial de Vaca Muerta" declaró la ejecutiva.