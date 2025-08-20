Desde la medianoche se amplió el beneficio para la carga nocturna de combustible. Cómo obtener un 9% de descuento con tope de hasta 150 litros mensuales

YPF amplió desde la 0 hora de este miércoles los descuentos que aplica a la carga noctura de combustibles en sus estaciones de servicio, con lo cual el automovilista a partir de hoy puede acceder a un ahorro de hasta el 9%, según anunció el presidente de la compañía Horacio Marin.

De acuerdo al esquema de incremento progresivo de beneficios anunciado hace pocas semanas por la petrolera, desde hoy rigen mayores rebajas para la carga nocturna de combustibles, entre las 00:00 y las 06:00 horas, en cualquiera de las 1680 estaciones de servicio de la red de YPF.

El descuento para el consumidor pasó del 3% inicial que regía hasta hoy a un 6% sobre el total de la carga para quienes cargen de noche y paguen con la App de YPF, en tanto que se podrá acceder a un 3% adicional de beneficio si se realiza mediante a modalidad de autodespacho.

Horacio Marín, presidente de YPF, confirmó en una entrevista con Alejandro Fantino en Neura que la decisión de bajar un 3% el precio de los combustibles en todas las estaciones del país durante la noche fue un éxito.

"Ese 3% se aplicó porque de noche perdemos plata. Entonces planteamos: vos me ayudás y yo te ayudo", explicó el directivo. La medida, que buscaba incentivar la carga en horarios de menor demanda para optimizar la rentabilidad, ya mostró resultados significativos y se decidió un nuevo paso.

Según Marín, en menos de un mes, la petrolera logró reducir sus pérdidas nocturnas en un 40%. Con este resultado, el presidente de YPF anunció la ampliación del beneficio pensado para usuarios individuales, no para empresas, y con un límite mensual de 150 litros por aplicación.

YPF y la gestión de micropricing

En el marco de una estrategia de precios diferenciados, YPF implementado semanas atrás una modalidad de carga nocturna de combustibles que busca optimizar la demanda y ofrecer un beneficio a sus clientes. Esta iniciativa se basa en el concepto de "micropricing", donde los precios se ajustan en función de variables de demanda según horario y ubicación.

Este esquema es posible gracias a la información que recoge de la puesta en marcha del Real Time Intelligence Center (RTIC) para el segmento de comercialización, lo que le permite monitorear minuto a minuto lo que ocurre en la red de estaciones y en todo el sistema logístico.

En paralelo, la petrolera está llevando adelante un piloto en siete estaciones de servicios de la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Mendoza, -y en los últimos días se sumo San Juan, para el autodespacho de naftas y gasoil, cuya práctica también se irá implementando en el resto de las provincias, lo que requiere la adaptación de las islas con surtidores equipados con sistema de pago electrónico.

La compañía registró un rápido éxito en el nuevo esquema: El volumen de ventas de nafta entre las 0 y las 6 de la madrugada creció más de un 30% en comparación con el promedio de los últimos tres meses.

La decisión se enmarca en la estrategia que empezó a aplicar plenamente a fines de julio en su red, ajustando los precios de los combustibles con movimientos que no superan el 1%, tanto al alza como a la baja. Esta estrategia se apoya en el monitoreo en tiempo real de la demanda y la competencia en 170 "corredores" definidos en el país.

Un dato revelador es que siete de cada diez usuarios que cargaron durante la madrugada no lo hacían antes, mientras que un 50% lo hacía en otro horario y un 20% son nuevos usuarios de YPF, lo que le permite incluso mejorar la participación de mercado de la petrolera, el que ya de por sí controla con más del 55% del market share.