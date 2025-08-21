Desde esta sala se controlan 1,5 millones de variables de 2.000 pozos en operación, 100 instalaciones, más de 300 recursos de campo, camiones y equipos

YPF dio un paso decisivo en la transformación de la gestión de sus yacimientos con la puesta en marcha del nuevo Real Time de Operaciones Upstream, una sala que permite dirigir de forma remota y operar en tiempo real los campos de petróleo y gas de la compañía.

La nueva sala permitirá el seguimiento mediante cámaras, geolocalización y sensores que aportan millones de datos diarios que son interpretados con Inteligencia Artificial de las actividades que realizan los equipos en el terreno.

Las instalaciones fueron inauguradas por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, junto con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente de la ciudad, Mariano Gaido, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

"Este es el quinto RTIC que inauguramos en YPF y vamos a seguir trabajando en este camino buscando ser más eficientes y transformando nuestras operaciones para convertir a la compañía en la mejor empresa de desarrollo no convencional del mundo", señaló Marín.

El nuevo RTIC viene a complementar el primero de los centros de datos que inauguró la petrolera a mediados de diciembre para gestionar de forma remota la perforación y fractura de pozos en los bloques no convencionales, montado en el piso 26 de la torre corporativa de Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires.

En ambos casos, la premisa de aumentar la productividad, reducir tiempos y costos y evitar fallas mediante el uso de la Inteligencia Artificial.

El nuevo centro está montado en la sede de calle Talero de la ciudad de Neuquén, desde donde se podrán seguir en tiempo real las operaciones de producción, servicios, mantenimiento y logística que rodea a toda la actividad en cada uno de los pozos, con lo cual se volcará la misma mirada de la optimización de procedimientos que se aplica en todos los segmentos de la compañía.

Cómo es el nuevo cerebro de Vaca Muerta

Con una superficie de 400 metros cuadrados, se trata de la sala más grande en su tipo dentro de la compañía, estableciendo un nuevo estándar en la gestión de operaciones. Cuenta con 54 puestos de trabajo y un equipo de 129 personas que trabajan en turnos rotativos las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Desde esta sala se controlan más de 2.000 pozos, más de 100 instalaciones, más de 300 recursos de campo conectados con antenas Starlink, 290 camiones, 8 equipos de pulling y una demanda eléctrica de más de 90 MW.

Además, se recogen más de 1,5 millones de variables del campo y se reciben imágenes en tiempo real desde más de 150 cámaras distribuidas en las operaciones.

Además de la incorporación de tecnología, el RTIC establece un nuevo esquema de trabajo a través de células operativas. Se busca de esta manera tener los mejores profesionales de diversos sectores y disciplinas trabajando en conjunto para optimizar el uso de recursos y tomar las mejores decisiones.

Estos equipos no sólo analizan y siguen datos en tiempo real, sino que se toman decisiones operativas de manera inmediata, lo que se traduce en mayor agilidad, mejor coordinación y una operación más eficiente.

El nuevo Real Time de YPF, en Neuquén, que mejra la eficiencia en la operación de los pozos y actividades vinculadas.

Más tecnología, más eficiencia y producción

Basándose en la experiencia del primer RTIC, YPF impulsó su producción. Durante el segundo trimestre, la empresa perforó 54 pozos horizontales, principalmente en sus propios bloques, y mantuvo una participación del 55% en la explotación. Este desempeño eleva el total en lo que va del año a 105 pozos, en línea con el objetivo anual de 205.

Las actividades de terminación de pozos también se aceleraron, con 70 pozos horizontales completados y 76 conectados en el segundo trimestre. Estas cifras representan un aumento del 35% y 69%, respectivamente, respecto al mismo período del año anterior.

La eficiencia en la perforación mostró mejoras notables, con una velocidad de 331 metros por día en el segundo trimestre, un 10% más que los 304 metros del primer trimestre. YPF se mantiene encaminada para alcanzar su objetivo de 360 metros por día para fines de 2025.

La velocidad de fractura también mejoró, con un promedio de 259 etapas por mes en el segundo trimestre, frente a las 235 del primero. Esto sitúa a la compañía cerca de su meta de 260 etapas mensuales por set en los pozos no convencionales para el cierre de 2025.